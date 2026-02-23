La Plaça del Llibre d'Alacant se cierra con más de 4.000 visitantes

La Plaça del Llibre d'Alacant ha cerrado su décima edición en la plaza Séneca de Alicante con una participación de más de 4.000 personas, una cifra que consolida este acontecimiento como una cita cultural de referencia en la ciudad y que evidencia su crecimiento sostenido en número de lectores, entidades colaboradoras e instituciones públicas implicadas.

Esta edición ha estado marcada por una gran afluencia de familias, que han convertido el espacio en un punto de encuentro intergeneracional alrededor de la lectura en valenciano. Las actividades dirigidas al público infantil han vuelto a ser uno de los grandes atractivos, reforzando el compromiso de la organización con la formación de nuevos lectores.

Manuel Lillo, durante la presentación de su libro en la plaza Séneca / Enric Domínguez

Entre las propuestas más multitudinarias han destacado el concierto infantil de Canta Canalla, que llenó el espacio de música y público familiar; la presentación del libro del periodista de INFORMACIÓN Manuel Lillo Josep Coloma Pellicer: Periodisme i batalla cultural a Alacant (1875-1936), editado por Publicaciones de la Universidad de Alicante; así como el concierto de Seserino, organizado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. También han tenido una gran participación los talleres infantiles dirigidos a los más pequeños.

Los libros más vendidos

En cuanto a las ventas, los libros más solicitados de esta edición han sido Compta amb mi, de Àngela García i Albano López y publicado por la editorial Orquídea de Darwin, como título más vendido; seguido de la obra citada de Manuel Lillo; Si escrius Cèlia, de Lliris Picó; y Contes en valencià, de Júlia Cantavella.

Las carpas de la Plaça del Llibre se instalaron el pasado fin de semana en la plaza Séneca / Enric Domínguez

"La Plaça del Llibre d'Alacant es ahora más posible que nunca con el liderazgo de la Universitat d'Alacant y el apoyo infatigable d'Escola Valenciana-La Cívica pero también la hace más necesaria que nunca", explicó Rafael Domínguez, director de este encuentro.

La décima edición confirma así la consolidación de un proyecto que no solo promueve la literatura en valenciano, sino que genera comunidad, visibiliza autoras y autores y fortalece el tejido cultural del territorio. Con el apoyo creciente de entidades e instituciones, la Plaça continúa avanzando con el fin de sumar nuevos lectores y reforzar la presencia de la lengua propia al espacio público.