Así son por dentro las "casas" sobre ruedas de las estrellas que ruedan en Alicante

¿Dónde descansa una estrella internacional entre toma y toma cuando rueda en Alicante? ¿Cómo se organizan las oficinas de producción en exteriores sin perder un ápice de eficiencia? La respuesta está en un convoy de camiones y caravanas de alta gama que ya forman parte del paisaje habitual en Ciudad de la Luz.

El complejo cinematográfico alicantino ha sido elegido como base de operaciones por On-Set Location Services Ltd, una de las empresas líderes en unidades móviles para grandes producciones internacionales. Sus vehículos no son simples camerinos: son auténticas oficinas de alta tecnología sobre ruedas.

"Todo nuestro equipamiento es tecnología de alta gama. Todo es excelente y muy avanzado", explica Adam Vines, representante de la compañía, en un vídeo publicado en las redes sociales de los estudios alicantinos. Desde el exterior pueden parecer trailers de gran tamaño, pero en su interior albergan espacios totalmente equipados para maquillaje, vestuario, producción, descanso o reuniones ejecutivas.

De Londres y Los Ángeles… a Alicante

La clave, según Vines, está en reproducir en cualquier localización las mismas condiciones de trabajo que en los grandes polos audiovisuales del mundo.

"El éxito radica en el trabajo del equipo; es el personal en el lugar el que se ocupa de la instalación, el mantenimiento y la comunicación con producción, haciendo que todo marche como se espera", señala.

Las unidades cuentan con todas las comodidades modernas: calefacción, aire acondicionado, espacios personalizables e incluso detalles de lujo como chimeneas decorativas. Algunas producciones exigen requerimientos muy específicos.

"Hemos tenido celebridades de primer nivel que requieren su propia zona de maquillaje, con cosas muy concretas, como una sala de bronceado y detalles por el estilo, así que los adaptamos", apunta Vines. "Hay ciertas cosas que podemos cambiar, pero en general ofrecemos muchísimas opciones que cubren las necesidades de todos".

Impacto en la industria local

El asentamiento de empresas como On-Set en Ciudad de la Luz no es solo una cuestión logística. Supone un paso más en la consolidación del complejo como hub audiovisual internacional.

La compañía fija Alicante como punto estratégico desde el que dar servicio a rodajes en diferentes puntos de España, incluido Madrid.

"En vez de trasladar todo desde el Reino Unido, operamos desde aquí, lo que nos permite un acceso más ágil y sencillo", explica Vines. Esto significa más actividad técnica, más contratación de servicios auxiliares y mayor movimiento industrial en torno a los estudios alicantinos.

Lo que no se ve del cine

Mientras el público disfruta del resultado final en pantalla, detrás de cada escena hay una infraestructura invisible que garantiza que todo funcione con precisión milimétrica.

Las caravanas de producción, los camerinos móviles y las oficinas itinerantes son el engranaje que permite que una superproducción ruede en Alicante con los mismos estándares que en Hollywood.

Y ahora, esas "ciudades sobre ruedas" ya tienen base permanente en la provincia.