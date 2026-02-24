Carles Cortés, de la ficción a la reflexión social

Carles Cortés (Alcoy, 1968) ha publicado nueve novelas y varios libros de relatos, pero con la pandemia debutó como columnista en INFORMACIÓN y experimentó el paso de la ficción a la no ficción con cierto placer. Sus inicios como articulista han sido recopilados ahora en el libro Gaudeamus Igitur: pensar, reflexionar, comentar, editado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, que reúne alrededor de un centenar de artículos publicados entre 2021 y 2023, mayoritariamente en este diario y algunos en la Hoja del Lunes de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante. El libro se presenta este miércoles a las 19 horas en la Casa Bardin, por su autor y la presidenta de la APPA, Rosalía Mayor.

"Empezar a escribir artículos de opinión fue un reto, pero sobre todo una liberación. Después de casi veinte años de cargos de gestión en la Universidad de Alicante -vicerrector de Cultura de la UA y subdirector de la Sede Ciudad de Alicante, entre otros- pasé de ser parte activa en la vida social de Alicante a ser espectador", señala Cortés, que con esta selección de artículos, distribuidos por temáticas, ha intentado "ser sincero porque vengo de la ficción, donde todo es mentira, y para mí el reto era abordar la realidad".

Aunque la realidad ya la seguía a través de los medios de comunicación, reconoce que "ahora que he aprendido el oficio, recibo la información de otra manera y veo distintas perspectivas sobre la misma realidad", con el atractivo de ofrecer su mirada y ser "el responsable único de mis opiniones".

Catedrático de Literatura en el Departamento de Filología Catalana de la Universidad de Alicante desde 2002, buena parte de sus artículos han abordado el tema de la lengua -él escribe en valenciano y en castellano-, el campo de la docencia y el papel de la universidad como institución, lo que en ocasiones ha causado cierto revuelo entre sus compañeros de profesión.

Portada del libro de Carles Cortés, con ilustración en la portada de Antoni Miró / INFORMACIÓN

"Lo que me ha sorprendido es que la más leve crítica es entendida como una desautorización y a veces eso me ha creado situaciones surrealistas", indica, tras asegurar que siempre mantuvo la máxima de "escribir del tema que me preocupa y dar mi punto de vista", sin autocensura y con respeto, "y si ello provoca el debate, la reflexión o puntos de vista diferentes, bienvenidos sean, porque estamos adormecidos".

Es esa falta de debate la que lamenta en muchos de sus artículos sobre la institución universitaria, que considera "ha perdido mucho peso en la sociedad: cada vez las universidades son menos un punto de reflexión y más centros funcionales sin interacción social. Lo que más me enfada es el aborregamiento".

De la muerte de su hermano a Javier Marías

Pero el Cortés articulista también plasma en sus columnas temas personales, como la muerte de su madre, de su padre o de su hermano, "que generaron un feedback brutal", recuerda la gran acogida que tuvo un artículo titulado Yo no he leído a Javier Marías "porque no pasa nada, no tenemos que avergonzarnos" y en otros artículos reflexiona a través de sus lecturas de filósofos, historiadores o escritores. El último artículo está dedicado a la escritora catalana Carme Riera, "una referencia como escritora y articulista", que ha escrito un prólogo "que resume mi libro mejor que yo", junto a otro de Tomás Mayoral, director de este diario cuando Cortés inició sus columnas, y un tercero de Rosalía Mayor.

El autor invita con este ejemplar al debate y a la reflexión "y a recuperar la voz crítica en la sociedad, especialmente en la universidad, porque sin sentido crítico somos una academia de estudios".

Carles Cortés solo hará otra presentación más de su libro, cuya portada es obra del artista Antoni Miró, en el Ateneo de Barcelona el 9 de marzo junto a Carme Riera.