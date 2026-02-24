Cultura en Barrios cumple diez años con 75 actividades en Alicante

El programa Cultura en Barrios cumple diez años con 75 actividades repartidas por toda la ciudad en las que participarán unos 200 artistas. La programación incluye artes escénicas, música, cine, títeres, narración oral, magia y danza en centros sociales, bibliotecas, el Centro Municipal de las Artes, el Museo de Aguas de Alicante y la Concha de la Explanada.

El programa arranca este viernes hasta finales del mes de junio con entrada gratuita por invitación a través de la plataforma Eventbrite y la novedad de este año es la actuación de dos grupos jóvenes emergentes en la Concha de la Explanada en una iniciativa de InteractUA que se celebrará el 6 de junio.

El programa ha sido presentado este martes en el Museo de Aguas de Alicante. La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha destacado que este programa "se define por ser descentralizado, inclusivo y participativo con el objetivo de acercar la cultura a todos los ciudadanos". Además, ha destacado la colaboración entre instituciones con la participación de la Concejalía de Cultura, la de Bienestar Social, Aguas de Alicante, la Universidad de Alicante, la Diputación Provincial y Casa Mediterráneo.

"Desde Aguas de Alicante, entendemos que la colaboración es esencial a todos los niveles y, por ello, la inclusión desde hace 10 años de la programación del Museo de Aguas de Alicante dentro de Cultura en Barrios consigue amplificar su llegada a toda la ciudadanía", ha afirmado el director general de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez.

Por su parte, la directora del Servicio de Cultura de la UA, Pilar Fabregat, ha explicado que "una de las misiones de la universidad es proyectar en la sociedad toda la actividad que genera y Cultura en Barrios nos permite hacerlo con esta colaboración".

En concreto, la UA, ha continuado, participa en Cultura en Barrios con cuatro actividades: la actuación del cuarteto de cuerda de la Orquesta Filarmónica de la UA el 6 de marzo en el Centro Municipal de las Artes; la obra de teatro La odisea según Penélope el 13 de marzo en el centro social Isla de Cuba del Aula de Teatro de la UA; un coloquio de cine del Aula de Cine de la UA sobre José Luis García Berlanga; y el concierto de bandas emergentes en la Concha de la Explanada.

Toda la programación se puede consultar en la web culturaenbarrios.alicante.es

