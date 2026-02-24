Josep Vicent y Gregorio Nieto acercan la música de Chaikovski y Saint-Saëns al público de Alicante

Apenas dos meses después de su último encuentro en Londres, el violonchelista venezolano Gregorio Nieto y Josep Vicent, esta vez al frente de ADDA Simfònica, volverán a unir sensibilidad y energía en un concierto. Será el próximo viernes 7 de enero en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), donde el público podrá disfrutar de la música de Chaikovski y Saint-Saëns, una cita para la que apenas quedan entradas.

La actuación supone el debut en España con una orquesta del reconocido solista latinoamericano, tras grabar el disco Opus 33, romantic cello, con Josep Vicent dirigiendo a la London Symphony Orchestra que verá la luz próximamente con el sello ARIA classics,

El director titular de ADDA Simfònica y director musical de la Filarmónica de Argovia en Suiza, que ha dirigido algunos de los conjuntos sinfónicos más prestigiosos del mundo, y el violonchelista venezolano, que cuenta con diversas distinciones internacionales y ha trabajado con prestigiosos directores y músicos como Gustavo Dudamel, Simon Rattle, Claudio Abbado, Giuseppe Sinopoli, Eugene Kohn o Arturo Márquez, ofrecerán un concierto de "músicas preciosas", en palabras de Josep Vicent.

Bajo el título deConexión latina II, el programa propuesto incluirá las obras Obertura-Fantasía ‘Romeo y Julieta’ de Chaikovski; Concierto para violonchelo y orquesta número 1 en la menor, opus 33 de Saint-Saëns, que incluye en su próximo álbum Gregorio Nieto; y la Sinfonía número 2 en do menor, opus 17 de Chaikovski.

La orquesta ADDA Simfònica con Josep Vicent al frente / INFORMACIÓN

Josep Vicent asegura que "actuar juntos de nuevo, esta vez en España, nos produce una enorme emoción; estoy convencido de que Gregorio, ADDA Simfònica y yo, compartimos estética y visión común. Y Saint-Saëns es la música perfecta para una cita tan emotiva". El director alteano añade: "Hemos grabado juntos recientemente la música del compositor francés con la London Symphony Orchestra y es ahora cuando siento que en la orquesta afrontamos este maravilloso concierto con más madurez y la experiencia que requiere".

A su vez, Gregorio Nieto ha manifestado que "compartir escenario con grandes músicos y artistas como Josep Vicent es muy ilusionante y gratificante para mí". El intérprete subraya que le "emociona mucho" poder "presentar al público de Alicante, al que le agradezco su acogida e interés por esta propuesta, parte del repertorio que grabamos juntos en nuestra reciente colaboración" en Londres "y qué mejor manera de hacerlo que junto a una de las formaciones más reconocidas, la gran ADDA Simfònica".

Un solista de trayectoria sobresaliente

Gregorio Nieto ha sido solista bajo la batuta de directores como Gustavo Dudamel, Irving Hoffman, Evgeny Bushkov, Roberto Tibiriça, Angelo Pagliuca, Benjamín Sander, Diego Matheus o Christian Vázquez. Entre las distinciones internacionales que ha recibido se encuentran el primer premio en el Concurso Internacional de Violonchelo en Río de Janeiro, en honor a Heitor Villa-Lobos en 2013, donde también obtuvo el premio a la mejor interpretación de la obra obligada y la invitación para presentarse como solista junto a la Filarmónica de San Petersburgo; una licenciatura por la Royal School of Music of London y una mención honorífica en el Concurso de Violonchelo Carlos Prieto.

Ha recorrido múltiples países de América Latina, Europa y Estados Unidos desde muy temprana edad, con cada una de las orquestas de las que ha formado parte, como la Sinfónica Nacional Infantil y Juvenil de Venezuela, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y la Orquesta Sinfónica de Venezuela, de la que fue primer violonchelo solista a los 22 años. El artista también ha desarrollado una activa agenda musical en México y los Estados Unidos, país donde reside y en donde se presenta con frecuencia en Nueva York.

Nacido en Barquisimeto, conocida como la ciudad musical de Venezuela, inició su formación musical a los 5 años, con el propósito de desarrollar la disciplina, sensibilidad y creatividad y a los 9 años comenzó a tocar el violonchelo. Posteriormente, ingresó en el Conservatorio Chaikovski de Moscú, siendo uno de los cinco alumnos de la exclusiva cátedra de la reconocida violonchelista rusa Natalia Gutman y siguió su formación con clases magistrales de reconocidos intérpretes internacionales.

Sobre el programa

El Concierto número 1 de Saint-Saëns es una obra vinculada a la trayectoria artística de Nieto, debutó con ella como solista junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar con 17 años y también ganó con esta composición el primer premio del Concurso Internacional Heitor Villa-Lobos de Río de Janeiro en 2013. El compositor francés presentó su obra en París en 1837 y pronto se convirtió en uno de los pilares del repertorio para violonchelo. La crítica se sorprendió por su formato inusual, ya que el compositor rompe con los tres movimientos tradicionales, tejiendo en su lugar una estructura continua que fusiona lo virtuoso con lo poético. Esa continuidad da a la obra un gran pulso dramático, donde la tensión convive con pasajes de intimidad refinada.

La Obertura-Fantasía ‘Romeo y Julieta’ de Chaikovski es fruto de la trágica obra de Shakespeare y la torturada vida personal del autor, una composición dramática y dolorosamente bella que se estrenó en 1870. La Sinfonía número 2 en do menor, opus 17, conocida como Pequeña Rusia, se estrenó en 1873 y se inspira en el folclore de Ucrania, una paradoja en la actualidad. Las dos se estrenaron en Moscú dirigidas con éxito por Nikolai Rubinstein.