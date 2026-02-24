"Mamma Mia!", el musical más visto en la historia del Teatro Principal de Alicante

Mamma mia! ha batido un nuevo récord en la historia del Teatro Principal de Alicante al convertirse en el musical más visto en la historia del coliseo alicantino.

La producción de ATG Entertainment -responsables de obras como Billy Elliot, West Side Story, Matilda o The Book of Mormon- se despidió de la ciudad de Alicante el pasado domingo después de haber ofrecido 40 funciones durante casi cinco semanas y tras haber vendido más de 26.000 entradas entre el 22 de enero y el 22 de febrero, lo que supone un éxito en taquilla.

El musical, que ha puesto a bailar a los espectadores con los grandes éxitos del grupo sueco ABBA hilados por una historia de amor y amistad, estaba inicialmente programado para tres semanas en 2026 en el Principal de Alicante, pero poco después se amplió hasta cinco, una vez visto cómo estaba funcionando la venta anticipada.

Mamma Mia! se ha situado en la taquilla por encima de otros exitosos musicales que han pasado en las últimas décadas por el teatro alicantino, como Hoy no me puedo levantar o Los Miserables y consolida así su gran acogida en la ciudad al ser la tercera vez que bate récords con sus distintas producciones.

"Mamma Mia!" ha estado casi cinco semanas en Alicante / Javier Naval

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado que "ha sido un lujo poder disfrutar durante cinco semanas de un espectáculo que divierte y emociona a partes iguales con canciones y bailes muy reconocibles por todos y que se estrenó hace tres años en la Gran Vía madrileña".

En línea con el récord de espectadores del teatro

La respuesta del público sigue en la línea del Teatro Principal, que en 2024 batió su récord de espectadores con 108.017 alcanzados y superó por primera vez los tres millones de euros de recaudación en taquilla.

La programación diseñada por María Dolores Padilla sigue en su apuesta por por la variedad con teatro, música y espectáculos para todos los públicos combinando desde obras de teatro clásico hasta funciones para el público infantil. Entre diciembre del año pasado y hasta junio de este año el Teatro Principal tiene previsto acoger 54 propuestas y tres ciclos con espectáculos de gran nivel artístico que giran por toda España.