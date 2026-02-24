Manuel Ramos y la Coral Tabaquera de Alicante, de estreno mundial en el Vaticano

El compositor ilicitano Manuel Ramos estrenará el próximo otoño una composición original en el Vaticano. No lo hará solo, sino acompañado de unas sesenta voces de la Coral Tabaquera de Alicante, que dirige, y junto al organista titular de la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, Josep Solé Coll. Este "hito", como lo califica el propio Ramos, se producirá el próximo 9 de octubre a las 18 horas en la propia basílica papal.

La actuación de la coral alicantina se produce meses después de que el organista principal del Vaticano, el catalán Solé Coll, visitara el pasado verano la provincia de Alicante, invitado a dar un concierto en la Catedral de Orihuela con el órgano recién restaurado, una presencia que fue aprovechada para que el intérprete tocara al día siguiente en la Concatedral de San Nicolás de Alicante junto a la Coral Tabaquera. Solé actuó gracias a la mediación de Manuel Ramos, a quien conocía tras haber coincidido en cursos que el organista del Vaticano daba por España y tras una visita posterior a la ciudad vaticana del ilicitano, que también es organista titular de la iglesia de Nuestra Señora de Gracia y director de la Orquesta Barroca Valenciana.

"Quisimos devolver la visita y propusimos algunas fechas y gracias a la intervención de Josep Solé, hace unos días que nos confirmaron que tocaríamos allí el 9 de octubre", indica Ramos, cuya confirmación llegó de la mano de la Cappella Giulia, el coro que acompaña musicalmente las ceremonias celebradas en la Basílica de San Pedro que no oficia el papa.

Manuel Ramos, a la derecha, dirige a la Coral Tabaquera de Alicante / INFORMACIÓN

"Actuaremos en una misa y para ello voy a componer una partitura original con cuatro piezas musicales -cantos de entrada, ofertorio, comunión y salida- que interpretarán los integrantes de la Coral Tabaquera, mientras la misa brevis gregoriana, una parte invariable de obligado cumplimiento en la ceremonia, será interpretada por la Capella Giulia", como establecen las normas. También ofrecerán un segundo concierto en la Basílica de San Pablo Extramuros, una de las cinco iglesias más antiguas de Roma.

La partitura original se queda en el Vaticano

La presencia del papa León XIV no está prevista en la actuación de la coral alicantina en San Pedro, cuyas misas ofician los cardenales en su ausencia, "pero nada es imposible y eso ya no depende de nosotros", indica esperanzado el autor y director ilicitano, que tiene intención de hacerle entrega al pontífice de la partitura original para el archivo musical de la Ciudad del Vaticano, con una copia para el organista titular.

Un acontecimiento para el autor y los coralistas

Esté o no el papa, la actuación en la emblemática basílica es un gran acontecimiento tanto para el compositor como para los coralistas alicantinos. "Para mí es un concierto muy especial porque es sin duda el estreno internacional más importante de mi vida. He compuesto muchos himnos religiosos y es mi especialidad y, aunque tengo ya la idea en la cabeza, espero crear una obra que esté a la altura", avanza el autor, que calcula que sus cuatro composiciones tendrán una duración de alrededor de veinte minutos.

Los integrantes formación coral, cuya presencia es habitual en las celebraciones de Santa Faz, están igualmente entusiasmados con el viaje a la Ciudad del Vaticano, que realizarán alrededor de sesenta, de los setenta integrantes actuales. La presidenta de la Coral Tabaquera de Alicante, María Sotorres, indica que ya "la propuesta de ir allí fue una explosión de júbilo, así que la confirmación, imagínate, y además en el día de la Comunidad Valenciana".

Imagen reciente de la Coral Tabaquera de Alicante / INFORMACIÓN

"Estamos muy ilusionados pero también con muchos nervios, más aún con obras que Manuel va a componer y que serán estreno mundial, que no podremos ensayar hasta después de mayo, pero de junio a octubre nos da tiempo. Estamos todos muy contentos porque aprovecharemos el puente, y vamos a ir más de ochenta personas, con acompañantes", explica Sotorres.

Con 44 años de andadura, los miembros de la Coral Tabaquera de Alicante arrojan una media de edad superior a los 60 años: la más joven, incorporada recientemente, tiene 20 años, y el mayor está próximo a los 90, "y se viene al concierto en el Vaticano", destaca la presidenta del coro, que apunta que "aunque hay mucha gente mayor, el entusiasmo que da un proyecto tan ilusionante hace que no veas las dificultades".