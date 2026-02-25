¿Qué tiene Alicante de la Grecia clásica? Un escritor lo desvela en el Museo de Aguas de Alicante

Uno de los candidatos a convertirse en el nuevo referente de la novela épica griega presenta su libro en la provincia. El Museo de Aguas de Alicante acoge este jueves 26 de febrero una nueva propuesta dentro de su Agenda Cultural 2026: la presentación de la novela La sombra de Agamenón, del autor alcoyano Daniel Ortiz, que tendrá lugar a las 18 horas con entrada gratuita y abierta a todos los públicos hasta completar el aforo.

Esta presentación se enmarca dentro del ciclo-coloquio Más claro agua, que tiene lugar dos jueves cada mes, moderado por el periodista Jorge Brugos. En esta ocasión el acto contará con la participación del autor Daniel Ortiz, considerado ya una de las figuras emergentes de la novela histórica. A pesar de su juventud, ya ha recibido varios premios literarios, además de firmar con una editorial como RBA.

Daniel Ortiz durante una entrevista realizada en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Juan Fernández

En La sombra de Agamenón, Ortiz trata de analizar la figura de uno de los personajes más desconocidos de la guerra de Troya, Agamenón, el que para el autor de la novela, “es el nombre más humano de las leyendas griegas”. Si Homero retrató a Agamenón como un líder poderoso pero arrogante en La Ilíada, el autor alcoyano lo desciende al terreno humano para explorar la persona detrás del mito, con sus proezas y limitaciones.

El autor, que ya estuvo en INFORMACIÓN hablando sobre su novela, admite que la enigmática situación de este personaje le hizo admirar todavía más sus capacidades literarias. Según a quién leas, cambia por completo la visión de dicho personaje. "Para los griegos clásicos, era el modelo de hombre ideal; pero para la mirada moderna, parece un villano. Y eso me encanta", explicó Ortiz a este diario. "Es una época en la que mito y realidad se entrelazan de forma muy fina y, si investigas su genealogía, puedes descubrir que su bisabuelo era Zeus”, explica Ortiz.

Portada de "La sombra de Agamenón", la nueva novela de Daniel Ortiz / INFORMACIÓN

Más información sobre el ciclo de Jorge Brugos

Incorporado a la programación del Museo de Aguas de Alicante a principios de año, el ciclo-coloquio Más claro agua está moderado por el periodista Jorge Brugos, con dos propuestas temáticas novedosas cada mes que contribuyen al posicionamiento del espacio del Museo de Aguas de Alicante como "ágora" para la escucha activa ciudadana. En esta ocasión, profundizar en la novela del autor residente en Alcoy permitirá abordar qué queda de la Grecia clásica en la provincia.

Noticias relacionadas

En relación con la agenda de este ciclo, recientemente el museo ha acogido dentro de este formato la presentación del libro Pistoleros y terrorismo en la España de Alfonso XIII de Gerardo Muñoz, historiador y columnista de INFORMACIÓN; el debate ¿Es Mercosur beneficioso para España? o la presentación de la novela gráfica Caperucita en Manhattan, de Catalina González y Helena Bonastre.