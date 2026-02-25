Los Conciertos del Baluarte se trasladan a Elche: nace el nuevo ciclo gratuito La Matinal

El pasado viernes 20 de febrero, la empresa Producciones Baltimore anunció a través de sus redes sociales la cancelación de la nueva temporada de conciertos gratuitos en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante. El ciclo, denominado Los Conciertos del Baluarte, se había consolidado como una propuesta cultural de acceso libre que combinaba en cada jornada la actuación de un artista nacional y otro provincial, facilitando el acceso gratuito a la música en directo en un enclave patrimonial de la ciudad.

Aunque no trascendieron más detalles, el ciclo debía haber comenzado el 24 de enero con la actuación de La Tania. En el comunicado, la productora señalaba que la decisión se había adoptado "por cuestiones relacionadas con el espacio y totalmente ajenas a la productora". Sin mencionar expresamente a la entidad responsable en dicho comunicado, ponían el foco en la gestión del Castillo de Santa Bárbara, que corresponde a la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Alicante.

La relación entre la empresa alicantina y el consistorio no atraviesa su mejor momento, una circunstancia que se intensificó tras la alerta emitida por el Ayuntamiento de Alicante en relación con los conciertos previstos para 2026 en el Área 12 de Multiespacio Rabasa, al señalar que dichos eventos carecían del permiso municipal necesario para su celebración. Desde Producciones Baltimore se sostiene que estos conciertos siguen adelante tras alcanzarse finalmente un acuerdo, si bien la sintonía institucional no es la más fluida.

Un momento del concierto de Alcalá Norte en el castillo de Santa Bárbara de Alicante el pasado año / Jose Navarro

Tras la cancelación de Los Conciertos del Baluarte, cuya programación ya había anunciado nombres como Mujeres, Las Petunias o Vera GRV, la productora ha cerrado un acuerdo para trasladar su propuesta a Elche. Así nace La Matinal, un nuevo ciclo de actuaciones musicales gratuitas en horario matinal que se celebrará en el Auditorio de la Rotonda. La iniciativa, que abrirá las puertas a las 11 horas, llenará de música las mañanas de los sábados en la ciudad ilicitana hasta mediados de mayo. Las actuaciones arrancarán a las 12 horas.

Organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche en colaboración con Producciones Baltimore, el ciclo cuenta con el respaldo de Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas. La programación arrancará este sábado 28 de febrero y se desarrollará a lo largo de 13 fechas hasta mediados de mayo, consolidando una nueva cita cultural abierta, accesible y dirigida a todos los públicos.

Una agenda variada en estilos

La programación combina nombres destacados del panorama nacional con proyectos emergentes en pleno crecimiento, ofreciendo una selección que refleja la diversidad y el gran momento creativo de la escena musical actual. Para ello, se han mantenido las actuaciones programadas para Los Conciertos del Baluarte y se han redistribuido los conciertos cancelados a excepción de la actuación de La Tania y Tere Priore.

Tristán! abre el ciclo La Matinal este sábado 28 de febrero / INFORMACIÓN

Tristán!, Hidrogenesse, Maren, Parquesvr, Kokoshca, Las Petunias o Mujeres forman así parte de este nuevo ciclo junto a nuevas voces como Nuestra Señora, Abrazo, Becarios, Gluu! o Palomo Palomo y otras propuestas que convertirán cada sábado en una experiencia musical única. Además, de manera excepcional, el ciclo contará con dos citas en domingo: el 8 de marzo con Mujeres y Esnupi y el 29 de marzo con Toldos Verdes y Palomo Palomo, ampliando así la programación en dos jornadas especiales que sirven para reprogramar algunas de las actuaciones que no pudieron realizarse en Alicante.

La Matinal dará pistoletazo de salida este sábado 28 de febrero con Tristán! y Nuestra Señora, marcando el inicio de un ciclo que prevé reunir a más de 10.000 de asistentes a lo largo de su programación. Más allá de su propuesta musical, y según trasladan desde la productora, La Matinal "nace con una clara vocación de impacto positivo en la ciudad. Se espera una gran afluencia de público cada sábado, lo que supondrá un importante estímulo para la hostelería, el comercio local y todo el sector servicios".

Cartel completo de los conciertos gratuitos que se realizarán en el Auditorio de la Rotonda de Elche / INFORMACIÓN

Agenda completa: de Tristán! a Sistema de entretenimiento

Las actuaciones arrancarán el 28 de febrero con el concierto de Tristán! y Nuestra señora y continuará con una programación que se extiende hasta el 16 de mayo con los siguientes artistas: Hidrogenesse y Abrazo (7 de marzo), Mujeres y Esnupi (8 de marzo), Maren y Mirlo (14 de marzo), Parquesvr y Becarios (21 de marzo), Teo Lucadamo y Elias Lynx (28 de marzo), Toldos Verdes y Palomo Palomo (29 de marzo). Choclock y Mita (4 de abril), Las Petunias y Gluu! (11 de abril). Vera GRV y Juliett (18 de abril). Kokoshca y Zona Malva (25 de abril). Laia Alcolea y Agus Priore (9 de mayo) y Sistema de entretenimiento y Aniquiladora (16 de mayo).

Dinamización local con rutas paralelas

Debido a la buena sintonía que parecen tener Producciones Baltimore y el Ayuntamiento de Elche, especialmente después del festival Oasis, el ciclo incorporará rutas paralelas con el objetivo de seguir dinamizando la ciudad y amplificar el impacto positivo del evento en el tejido local. A través de una ruta gastronómica, una ruta de shopping y una ruta cultural, La Matinal invita al público a completar la experiencia musical descubriendo algunos de los espacios más representativos de Elche antes o después de cada concierto.

La Ruta Gastro by Mahou contará con establecimientos como Marcelino, El 33 o La Zapatillería; la Ruta Shopping pone en valor el comercio local con propuestas como La Basilisa y Trócola; mientras que la Ruta Cultural conectará la música con el patrimonio ilicitano a través de enclaves emblemáticos como el Huerto del Cura y la Basílica de Santa María. Una iniciativa que refuerza la alianza entre cultura, comercio y turismo, generando un recorrido urbano que proyecta Elche como destino cultural activo y comprometido con su identidad.