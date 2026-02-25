El legado de los pioneros de la música valenciana revive en Alicante: la UA rinde tributo a Al Tall

La Universidad de Alicante acogerá este jueves 26 de febrero una jornada especial dedicada a Al Tall, coincidiendo con el 50 aniversario de la formación, una de las más influyentes de la música valenciana contemporánea. La iniciativa, que rinde homenaje a una banda pionera que consiguió reinterpretar la tradición musical valenciana desde un prisma moderno y renovado, se enmarca en las VI Jornadas #PrimaveraMusical, que durante todo el mes de febrero ofrecen sesiones temáticas en el campus.

Actualmente la música en valenciano se ha consolidado como una propuesta artística que va más allá de géneros musicales y que abarca desde la sonoridad más tradicional hasta elementos más cercanos al pop o al urbano. Pero hubo una época donde no erá así y Al Tall supuso una novedad en la industria musical. La banda valenciana fue un conjunto musical español de folk que acercó el acento valenciano al estilo de la Riproposta italiana, enmarcada dentro una concepción mediterránea de la música popular.

Vicent Torrent, fundador de Al Tall, presenta en la UA su libro "Totes les cançons" / INFORMACIÓN

Entre sus miembros destacan Miquel Gil, Vicent Torrent y Manolo Miralles (fallecido en 2023), siendo estos últimos los dos únicos miembros fundadores que formaron parte del grupo durante toda su trayectoria. Y su legado está estrechamente unido y sostenido en el tiempo con la Universidad de Alicante. Además de las numerosas actuaciones que el grupo ha ofrecido en espacios como el Paraninfo o el anfiteatro del aulario II, en 2010 la universidad impulsó una exposición retrospectiva que recogía la trayectoria y la discografía completas de la formación.

Paralelamente, también se creó un portal web monográfico que ha continuado actualizándose con nuevos contenidos y publicaciones en línea y, en el 2022, Publicaciones de la Universidad de Alicante editó Sobirania musical, obra del músico Vicent Torrent que reflexiona sobre identidad, música y cultura. La sesión, bajo el título Va de Al Tall, tendrá lugar en el Centro de Estudios Mario Benedetti y estará íntegramente centrada en el impacto musical y cultural del grupo.

Portada del libro de Vicent Torrent "Totes les cançons" / INFORMACIÓN

Una jornada con más influencia de los pioneros

La jornada se iniciará a las 17 horas con la ponencia De Som de la Pelitrúmpeli a Zoo il·lustrat. Un recorregut per la música familiar, a cargo de la profesora Paqui Cano. La intervención analizará la evolución de la música de ámbito familiar, desde el disco infantil de Al Tall hasta propuestas más recientes como Zoo il·lustrat del grupo Zoo. A las 17.30 horas, David G. Sirvent, del Servicio de Lenguas de la UA, ofrecerá la ponencia Els rebesnets del tio Canya. La petjada d’Al Tall en la música contemporània, en que abordará la influencia del grupo en varias generaciones posteriores, con referencias a formaciones como Obrint Pas, La María, Els Jóvens y El Diluvi.

El acto central de la tarde, a las 18.30 horas, será la presentación del libro Totes les cançons, de Vicent Torrent, que recoge las letras que el cantante escribió para Al Tall y también las composiciones interpretadas en solitario. En la presentación participarán el mismo Vicent Torrent, fundador del grupo; el musicólogo Jordi Reig, miembro de Al Tall y otros proyectos como Pavesos; y Soledad Desfílis, editora del volumen y mánager histórica de la formación. El acto será presentado por Josep Forcadell.