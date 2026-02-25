Mariam Cremades: un estudio que sirve de escaparate a otros artistas en Alicante

Mariam Cremades es ingeniera química de formación, aunque siempre tuvo alma de artista. Después de trabajar en la empresa privada durante años y compaginarlo con la pintura, en 2024 decidió cambiar de ocupación y habilitar un local de 130 m² en Alicante donde instalar su estudio, exhibir su obra y compartir el espacio con otros artistas. El 21 de febrero de 2025 abrió Mariam Cremades Estudio y Galería en la calle Alcalde José Luis Lassaletta, en el barrio de Babel, y este viernes celebra su primer aniversario con una exposición colectiva de diez artistas.

"Decidí centrarme en lo que me hacía feliz y estoy muy contenta", señala al hacer balance esta artista y galerista de Almoradí, localidad en la que presentó su primera exposición en el año 2022, "una vez ya madura", después de iniciarse en la pintura de forma autodidacta. "Arrancar en el mundo del arte es complicado, complejo, y requiere su tiempo, pero ha sido muy buena la acogida de la gente, a la que parece que le gusta el concepto de galería, en la que te aborbe el espacio y los visitantes conectan con sus emociones" frente al arte contemporáneo.

Durante este primer año, la galería ha desarrollado una programación variada y sostenida, incluyendo dos exposiciones individuales de Cremades, entre ellas Génesis, cuya relevancia llevó a la Diputación de Alicante a exhibir de nuevo la muestra durante los meses de verano, y cuatro exposiciones colectivas que han dado visibilidad a más de 50 artistas emergentes y consolidados de diferentes disciplinas.

Detalle de una de las obras de la exposición / INFORMACIÓN

A lo largo del año también se han llevado a cabo en la galería talleres de pintura matérica y, el pasado mes de noviembre, el estudio de la artista participó por primera vez en la convocatoria de Alacant Open Studios, acercando el espacio a un público más amplio. Con esta actividad, "la galería ha consolidado su papel como proyecto activo en la vida cultural de Alicante, comprometido con la difusión del arte contemporáneo y el diálogo entre artistas y público, reafirmando su apuesta por ofrecer una vivencia cultural dinámica y cercana", expone la artista y galerista, que también ofrece encuentros con los creadores y visitas a las exposiciones.

Una exposición para el aniversario

La exposición que se inaugura el viernes, a las 19 horas, titulada Umbracles del presente, reúne a diez artistas contemporáneos con propuestas de pintura, escultura y fotografía que plantea una reflexión abierta sobre el tiempo presente a través de distintos lenguajes y disciplinas. "Cada obra mantiene su identidad, pero es en la convivencia donde surge el sentido del conjunto, construyendo un paisaje plural que invita al espectador a establecer sus propias conexiones y a recorrer la muestra desde una mirada pausada y personal".

Exposición "Umbrales del presente" ya instalada en la galería / INFORMACIÓN

Artistas que exponen

Los participantes son artistas locales, nacionales e internacionales. En pintura: Ana Verdía, Federico Arcudi, Irina Osetrova, Jabalenzuela, Mar Enríquez, Mariam Cremades, Nelly de Arbo, Roberto Algarra, junto a la escultura de Mariano Gutiérrez y la fotografía de Steit Slings.

Además de los diez invitados, Cremades presentará una selección de obras pertenecientes a sus series más representativas, integrándose en la muestra como una voz más en el conjunto. La artista ha participado en eventos como la Feria de Arte Contemporáneo de París, además de exposiciones colectivas en Madrid, Barcelona, Girona y Nueva York, en cuya plaza de Times Square se exhibió una de sus obras en una de las pantalla principales.

Horario de visitas

La exposición se puede contemplar hasta el 18 de marzo en horario de jueves a viernes, de 11 a 14 horas y de 17 a 19 horas; martes y miércoles, de 11 a 14 horas, y el resto de días con cita previa (galeria@mariamcremades.com)