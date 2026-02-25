El MARQ presenta en el Museo Arqueológico Nacional las investigaciones del Cabezo del Molino de Rojales
Los hallazgos localizados en el enclave dieron pie a la muestra "Ajuares para la eternidad", exhibida durante un año en el museo provincial
El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) presentó ayer en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) de Madrid las últimas novedades sobre el yacimiento del Cabezo del Molino de Rojales. La arqueóloga y técnica de Exposiciones de la Fundación CV MARQ, Teresa Ximénez de Embún, ofreció una conferencia en la que explicó las investigaciones más recientes sobre el rito funerario en época tardía centradas en el paraje del Cabezo del Molino, donde se ha podido constatar la presencia de población de época bizantina (siglos VI-VII d.C.).
El Cabezo Molino forma parte desde 2018 del Plan de Excavaciones del MARQ, que contempla la actuación en varios enclaves de la provincia y que en el caso de Rojales cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y de su Museo Arqueológico y Paleontológico. Como detalló Ximénez de Embún, directora de las excavaciones de Rojales, el yacimiento se observa una gran necrópolis o área de enterramientos, reconocida como una de las primeras manifestaciones en nuestro territorio de comunidades cristinas en el mundo rural ya que forma parte de una de las primeras áreas colectivas de enterramientos cristianos.
Enterramientos infantiles por la peste de Justiniano
De todo el conjunto destaca el elevado número de enterramientos infantiles hallados, seguramente por haberse visto afectados muchos de ellos por una epidemia tan grave como la llamada “peste de Justiniano”, con la localización de un conjunto de sepulturas femeninas de edades muy jóvenes que presentaban un tratamiento muy especial ante la muerte. Un descubrimiento que nos presenta un episodio único en el tiempo que tuvo lugar hace casi mil quinientos años.
El hallazgo de este espectacular contexto funerario ha permitido entender y visibilizar un conjunto poblacional del que apenas se habla en las fuentes escritas pero que ha dejado su particular huella a lo largo de una amplia franja del SE Peninsular. La necrópolis tardía del Cabezo del Molino se relaciona con las primeras evidencias de una ritualidad cristiana en comunidades rurales, la identificación de la llegada de una población foránea procedente del Mediterráneo Oriental y el registro biológico de la bacteria yersina pestis, también procedente del lejano Oriente.
La muestra Ajuares para la eternidad, en exhibición en el vestíbulo del MARQ entre 2024 y 2025, ofreció la oportunidad de entender a través de una novedosa museografía, paneles explicativos y un vídeo narrativo, este particular momento de nuestra historia, al tiempo que las investigaciones siguen en el propio yacimiento alumbrando una mayor información y nuevos hallazgos.
- La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
- Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- Un patrullero de la Armada atraca este martes en El Campello y podrá ser visitado por la tarde
- Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
- Marcela, una argentina afincada en Benalúa, habla sobre Alicante: 'Vivir en un lugar donde el 90% de la gente está feliz es un plus
- El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm
- De turista a residente internacional y con pago al contado: así ha cambiado el perfil de los extranjeros que compran casas en España
- Torrevieja devuelve a la Generalitat 615.000 euros de ayudas sociales sin gastar y 32.000 euros en intereses