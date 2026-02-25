Sonsoles Ónega renace tres años después de recibir el polémico premio Planeta: "Que jugaran con mi vocación fue muy doloroso"

La cacería que Sonsoles Ónega (Madrid, 1977) sufrió tras ganar el premio Planeta en 2023 no ha podido con ella. Las críticas mordaces que recibió por Las hijas de la criada la colocaron en un paredón inesperado tras 20 años de carrera. Y, claro, pese al éxito, aquella experiencia no fue todo lo dulce que prometía ser. “Se dijeron cosas que me violentaron el alma”, apunta. Tacharon su novela de fallido folletín. Con diálogos acartonados. Y prosa empobrecida. Sin embargo, aquel bofetón no hizo más que impulsarla. Y, gracias a los lectores, ojo, se convirtió en un fenómeno editorial: 21 ediciones, 500.000 ejemplares despachados y una serie de televisión. Hoy, con las heridas relamidas, un poco nerviosa, Sonsoles presenta Llevará tu nombre, una obra que retrata la conciencia de clase y género en el siglo XIX. No tiene que ser fácil enfrentarse a la prensa que la condenó, pero ahí está.

“Que jugaran con mi vocación fue muy doloroso. Y me descolocó. Empecé a preguntarme por qué escribía cuando es algo que vengo haciendo desde cría. Aquello me obligó a recuperar mi esencia”, sostiene. La periodista dio el salto a la literatura en 2005 con Calle Habana, esquina Obispo. En total, ha editado ocho libros. Y, desde 2010, es uno de los nombres clave de Planeta. Por aquel entonces, trabajaba en Telecinco. Fue su cronista parlamentaria y presentó distintos espacios. Era tal su popularidad que, en 2022, en la cresta de la ola, la fichó Atresmedia. Tres años después recibió el polémico galardón. Un hito que ya habían protagonizado Ana María Matute, Jorge Semprún, Terenci Moix, Maruja Torres y Mario Vargas Llosa, entre otros. Su vínculo con Antena 3, propiedad de Planeta, ojo, hizo saltar las alarmas. ¿Un millón de euros para su cara estrella? Exactamente, la misma reacción que con Juan del Val este año.

Sonsoles Onega, en el restaurante Lhardy de Madrid. / JAVIER OCAÑA

Lo primero que pensó al sentarse a escribir de nuevo es si valía para ello. Un ejercicio que, al final, tras enfrentarse al papel, resolvió rápidamente: "Me agarré al trabajo. Y, metódicamente, de siete a 11, me puse a diario". El punto del que parte Llevará tu nombre resulta ambicioso: la aparición de un cadáver en el Comillas de 1882. Se trata de la hermana de Jane Stuart, la segunda esposa de Santiago Riva, un hombre muy respetado en la comunidad. Entre susurros y acusaciones, Mada Riva, muy unida a su padre, es señalada como culpable del asesinato. Así que, para proteger su apellido, es la familia quien dicta su sentencia: debe desaparecer sin dejar rastro. Entonces, la joven se planta en Madrid. Y, gracias a su pasión por la lectura, empieza a trabajar con Gonzalo, quien se enamora de ella. “En una sociedad que calla a las mujeres, Mada alzará la voz a través de sus escritos y, entre sombras del pasado, descubrirá que es posible amar sin miedo y reivindicar su nombre”, recoge la sinopsis.

El libro, disponible en español y catalán, está a la venta en 18 países. Síntoma del interés que ha despertado. Al menos, entre los seguidores de Sonsoles. "Las críticas me desarmaron. Supongo que Prisa tiene intereses enfrentados a Planeta y frente a ello no puedes hacer nada. He preferido ser la periodista que escribe y se deja acariciar por sus lectores. No sé hacer otra cosa que no sea trabajar en televisión. Me hubiera gustado hacerlo en un periódico, pero nadie me contrató. El resto son prejuicios que tienen los demás", comenta en el restaurante Lhardy de Madrid, donde ha citado a la prensa para arrancar esta nueva etapa. Especialmente emocionada, ha detallado con precisión los tiempos en los que se ha sumergido en la literatura. Quizá, para que así nadie pueda cuestionar su dedicación: "La he escrito a costa del tiempo de mi novio. Me ha costado recluirme. Necesitaba el silencio que tanto reclamo en un mundo con mucho ruido. He intentado adaptar mis rutinas. Quería demostrar que lo mío con los libros no era una casualidad".

Historia de salvación

Llevará tu nombre reflexiona sobre las primeras veces de sus personajes. En un siglo donde las mujeres empezaban a sacar la cabeza. Se trata de una historia de crecimiento personal, pero también de salvación. "Fue un momento apasionante periodísticamente hablando. Todo era atractivo. Necesitaba encontrar una época que me atrajera lo suficiente". Según el último Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España, el 69,8% de la población española mayor de 14 años lee libros. La mayoría, un 66,2%, lo hace por ocio en su tiempo libre. Algo que no se le escapa a Sonsoles: "Estamos viviendo un resurgimiento de la intelectualidad. Se venden cada vez más novelas. Me encantaría que Mercadona las vendiera. Los escritores de hoy tienen que salir de las redes sociales y hablar. Mucho. Ellos son cultura".

'Llevarás tu nombre' es la octava novela de Sonsoles Ónega. / JAVIER OCAÑA

Que el foco mediático esté sobre ella no le incomoda. Ahora bien, reconoce sentir cierto pellizco cuando se trata de escuchar las primeras impresiones. Aún no le han llegado las nuevas, pero lo harán. "A partir de hoy sentiré el vértigo. Antes no llegaba a tantas personas. Y, claro, de repente, siento la sensación de cumplir con los editores. Eso me inquieta. Para mí, el éxito es seguir escribiendo", señala la autora, que ya atesoraba el premio Fernando de Lara por Después del amor. ¿Qué más le inquieta? Pensativa, responde al instante: "Vivimos una época complicada. Se está ensanchando la grieta de las desigualdades. Estamos ante la sociedad más desinformada, lo que significa que han ganado los extremos. Me parece peligroso".