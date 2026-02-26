Carles Esquembre presenta en Alicante su trilogía de poetas republicanos

La librería Raíces sigue de celebración por su 50 aniversario y la programación diseñada por el gestor cultural y especialista en cómic Paco Linares ofrece este viernes el encuentro con el público de un peso pesado de la novela gráfica, Carles Esquembre, que presentará la trilogía dedicada a poetas republicanos, reunida a finales del pasado año en el estuche Las voces caídas. Poetas de la República y editada por Planeta Cómic. La cita será este viernes, a las 19 horas, en una charla que mantendrán Esquembre y Linares en la librería alicantina.

Este estuche cuenta con los tres cómics que homenajean a Federico García Lorca (Lorca, un poeta en Nueva York), Miguel Hernández (Las tres heridas de Miguel Hernández) y Antonio y Manuel Machado (Los hermanos Machado), este último publicado en 2025, con el que Esquembre cierra la trilogía dedicada a los poetas españoles muertos en la guerra y la posguerra española, que inició hace una década.

«Me he encasillado un poco», bromea el autor e ilustrador de cómic valenciano afincado desde hace años en Pinoso, que también ilustró La Brigada Lincoln y cuyos dibujos darán forma próximamente a la novela gráfica España partida en dos, basada en la obra homónima de Julián Casanova sobre la Guerra Civil española.

Viñeta de "Lorca, poeta en Nueva York", cuya primera edición se publicó en 2016 / INFORMACIÓN

«Tengo la suerte de que me gusta abordar ese contexto histórico. Si no, nadie dedica diez años de su vida a esto. Estos poetas han estado en casa y no solo leí sus obras sino que descubrí sus vidas, que tenían una relación simbiótica con lo escrito», explica Carles Esquembre, un «virtuoso del blanco y negro», como le califica Linares por su trabajo en esta colección, ya que es capaz de traducir a imágenes un gran trabajo de documentación sobre los elementos y figuras poéticas que han definido las obras de estos autores.

Un "escenógrafo" al frente de una gran producción

Si bien las obras dedicadas a Lorca y Miguel Hernández han estado más centradas en su biografía, la última de los hermanos Machado es, añade Linares, «una obra mayor», donde el dibujante y autor se convierte en «un escenógrafo al frente de una gran producción, que tiene como resultado una representación teatral a modo de tragedia clásica donde los hermanos poetas se encuentran desde el más allá».

Página de "Los hermanos Machado", de 2025 / INFORMACIÓN

El autor coincide con ese cambio en la gráfica y reconoce que la obra dedicada a los poetas sevillanos es «más ambiciosa» y la acometió realizando el camino a la inversa: cuanto más sencilla es la poesía, más compleja es la novela gráfica.

«En Lorca, poeta en Nueva York, por ejemplo, la narrativa era más convencional para esa poesía más críptica, mientras que los poemas de los Machado son más sencillos e hice al revés la novela: he creado un escenario de teatro ficticio con unos personajes que no sabes si son avatares y todo ello vestido con el artificio del teatro clásico griego», apunta el pinosero sobre su tragedia en seis actos, que a su vez acerca al público más actual con herramientas «más propias de un espectáculo audiovisual».

No obstante, el autor, además de unir a los hermanos en un diálogo ficticio también incluye las presencias de los otros dos poetas más jóvenes, y con esa imagen de los cuatro reunidos de la portada de Las voces caídas. Poetas de la República, donde todos posan en una especie de almacén, cierra Carles Esquembre su trilogía.

Portada de "Los hermanos Machado", novela grafica de Carles Esquembre / INFORMACIÓN

A pocas semanas de que llegue a las librerías la España partida en dos, Esquembre apunta que este es un libro "hecho con mucho cariño» a partir de la obra de un historiador admirado por él «que siempre ha reivindicado el valor de la cultura».

Respecto a la presentación mañana en Raíces, el autor destaca que «es una librería de las que ya no quedan», que ha frecuentado muchas veces como cliente «y me hace mucha ilusión presentarla allí».