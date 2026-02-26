El Concurso de Relatos Juveniles logra récord de participación en la provincia de Alicante

El Concurso de los Mejores Relatos Breves Juveniles de la Provincia de Alicante vuelve a batir récord de participación en su vigesimoprimera edición con alumnos de 95 centros educativos del territorio provincial, frente a los 80 centros inscritos el pasado año, consolidándose como uno de los certámenes literarios escolares y culturales más importantes de la Comunidad Valenciana.

Este certamen, que cada año reúne las obras de alrededor de 22.000 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con edades entre los 11 y 15 años, abarcando así un rango crucial de su desarrollo educativo, está organizado por la Asociación Provincial de Libreros y Papeleros de Alicante, que preside José Antonio López Vizcaíno, quien destaca "la ilusión y el compromiso tanto del alumnado como del profesorado. Nos llena de orgullo ver cómo, año tras año, miles de jóvenes se implican con entusiasmo en este proyecto demostrando su creatividad y su capacidad de expresión", que agradece especialmente la implicación de los docentes.

El concurso celebra su 21ª convocatoria y en ella participan ya estudiantes de 95 centros pertenecientes a 32 municipios de la provincia, desde Pedreguer, Villena, La Vila Joiosa hasta Alicante, Elche, Alcoy y Orihuela abarcando todo el mapa.

Portada del próximo libro que reunirá los mejores relatos juveniles / INFORMACIÓN

El plazo de presentación de propuestas de relatos breves, además, permanece abierto hasta el próximo 15 de marzo, por lo que todavía pueden participar nuevos estudiantes y seguir aumentando la cifra de participación récord. Más información en la web de la asociación.

La gran gala de entrega de premios se celebrará el 31 de mayo en el ADDA, en un acto que contará, como ya es habitual, con la participación de la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante (OJPA).

Los mejores relatos serán premiados y más de un centenar serán seleccionados para, como cada año, ser recopilados en un libro que editará ECU, que formará parte del fondo de bibliotecas de todos los centros educativos participantes para fomentar así la lectura y dar visibilidad al talento literario de los jóvenes.