Cuatro novelas de Alicante, entre las 735 que concurren al Premio Azorín 2026

Un total de 735 novelas procedentes de España y del extranjero, entre las que se encuentran cuatro de Alicante, concurren este año al Premio Azorín de Novela, que logra un nuevo récord de participación. La Diputación de Alicante y Editorial Planeta concederán el próximo jueves 5 de marzo este galardón internacional, dotado con 45.000 euros para la obra ganadora.

La ceremonia, que se celebrará en la Sala Sinfónica del ADDA, podrá seguirse en directo en las cuentas de Youtube de Editorial Planeta, PlanetadeLibros y Diputación de Alicante, así como en la red social X, a través de la etiqueta #azorin2026.

La cifra de originales llegados este año supera la registrada en la última edición, que recibió 643 y marcó distancia con ediciones anteriores, ya que el pasado año, por primera vez, se aceptó la presentación de trabajos en formato digital. No ha aumentado, sin embargo, la presentación de obras desde Alicante, ya que en 2025 concurrieron 8 novelas, frente a las 4 de este año.

Rosario Raro, ganadora de la última edición del Premio Azorín / PILAR CORTÉS

Procedencia de las novelas

De las 735 novelas que se han presentado, 121 corresponden a España, mientras que 44 proceden de América del Norte, otras 76 de América del Sur y 4 de América Central. Un total de 10 llegan de Europa, una de Asia y de 479 no se especifica el origen.

De las que corresponden a España, el reparto de trabajos originales es el siguiente: A Coruña (2), Albacete (2), Alicante (4), Asturias (7), Barcelona (15), Bizkaia (4), Cádiz (3), Cantabria (1), Cáceres (4), Ciudad Real (1), Córdoba (2), Gipuzkoa (4), Granada (4), Illes Balears (1), Jaén (3), Las Palmas (4), Lugo (2), Madrid (34), Murcia (2), Palencia (1), Pontevedra (1), Santa Cruz de Tenerife (2), Sevilla (2), Tarragona (2), Toledo (1), Valencia (3), Valladolid (3), Zamora (1), Zaragoza (6).

Formación del jurado

El jurado de la presente edición está compuesto por el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, que actuará como presidente, los escritores Juan Eslava Galán, Reyes Calderón y Luz Gabás, el doctor en Filología Hispánica y crítico literario, Jaime Mas, el escritor y crítico literario, José Ferrándiz Lozano y la directora de Editorial Planeta, Belén López Celada. Amparo Koninckx Frasquet, secretaria general de la Diputación, actuará como secretaria sin voto.

Invitaciones para acudir a la gala

La Diputación ha puesto ya a disposición del público general las invitaciones para asistir a la entrega del Premio Azorín de Novela 2026. Las entradas pueden solicitarse, vía online, a través del correo electrónico taquilla.adda@diputacionalicante.es, indicando nombre y apellidos. Se entregará un pase por persona y solicitud, según el orden de recepción del mail, hasta completar el aforo de la Sala Sinfónica.