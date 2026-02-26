¿Cómo captar la esencia de El Campello? Descúbrelo en esta exposición

El Auditorio Pedro Vaello de la Casa de Cultura de El Campello abre sus puertas a la exposición Donde el mar hace pueblo, de la Asociación Fotográfica El Campello (AFEC), que pretende captar la esencia de esta localidad y mostrar el efecto del mar en el municipio a través de las imágenes, lejos de la clásica postal y más cercano a la vida cotidiana de sus habitantes.

La exposición colectiva, en la que participan 26 fotógrafos y fotógrafas, presenta una lectura conjunta de El Campello a partir de diferentes enfoques. De este modo, el proyecto ofrece una visión plural del municipio como un espacio en continua evolución, donde pasado y presente se relacionan a través de la experiencia de quienes lo habitan.

La influencia del mar, en una de las fotografías de la muestra en El Campello / INFORMACIÓN

El mar, reflejado en las instantáneas, se muestra como un elemento clave en la configuración del territorio, con una influencia directa en el paisaje, las tradiciones y la vida cotidiana.

Donde el mar hace pueblo es también un homenaje al legado del fotógrafo Carlos Balsalobre, fallecido de forma repentina hace un año, quien debía haber comisariado esta exposición. En su ausencia, los comisarios son Fernando Ramírez y Jesús García, pertenecientes a la Asociación Fotográfica de Ibi (AFIBI).

Parte de la exposición, durante el montaje / INFORMACIÓN

Los participantes son: Alfaya, Ángeles Dueñas, Anna Marco, Carmen Ródenas, César Cutillas, César González, Elena Vidal, Elías Llamazares, Encarni Mora, Enrique Díaz, Gillian Llewelyn, José Ángel Arias, Juanito Gallego, Mar Martínez, María Serrano, Mélida Pastor, Nidll, Suni Beltrán, Chule, Teodoro Martínez, Tonona del Nilo, Vicente Ortolá, Vicente Zurita, Ximo Fuster, Yaiza Arias y Yolanda Pons.

Cartel de la exposición / INFORMACIÓN

Fechas y visitas guiadas

La exposición se inaugura este viernes a las 18.30 horas en el vestíbulo del Auditorio Pedro Vaello, situado en la Plaza de la Constitución, 4 del Campello, y permanecerá abierta al público hasta el próximo 19 de abril de 2026.

Habrá visitas guiadas los jueves por la tarde reservando cita previa al teléfono 649 653 804.