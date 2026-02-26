Temples se suma al Spring Festival Alicante 2026 y el cartel empieza a coger otra dimensión
La incorporación del grupo británico eleva el perfil de un cartel que ya contaba con Dorian, Carolina Durante o La M.O.D.A
El Spring Festival Alicante 2026 sigue creciendo y lo hace con un nombre que cambia el tono del cartel. Temples estará en la próxima edición y su incorporación coloca al festival en un terreno más amplio que el puramente nacional.
La banda británica, uno de los referentes de la neo-psicodelia de la última década, aterrizará en Alicante en un momento de transición sonora. Su próximo disco, Bliss, abre una etapa más electrónica y bailable, algo que encaja bastante bien con la evolución que también está viviendo el propio Spring.
Un paso más en el cartel del Spring Festival Alicante
Hasta ahora, el cartel ya reunía a pesos pesados del pop y el rock alternativo en español: Dorian, Carolina Durante, La M.O.D.A, Xoel López, Sexy Zebras o Marina Reche. Nombres reconocibles, con tirón y público fiel.
La entrada de Temples no rompe esa línea, pero sí la amplía. Introduce una mirada más internacional y refuerza la sensación de que el Spring Festival Alicante ya no es solo una cita cómoda dentro del calendario, sino un evento que aspira a jugar en otra liga.
Alicante y su fin de semana más musical
Quien haya vivido el Spring en ediciones anteriores sabe que el festival no se queda en el recinto. Se nota en la ciudad. En los hoteles completos. En las terrazas llenas desde el mediodía. En el ambiente del centro y la zona del puerto.
La previsión para 2026 supera los 23.000 asistentes diarios. Si se confirma, el Spring Festival Alicante consolidará definitivamente su crecimiento y su impacto turístico en plena temporada alta.
No es casual que Producciones Baltimore haya apostado por ampliar miras este año. El festival ya tiene identidad propia, pero ahora parece querer reforzarla con nombres que también conecten fuera del circuito habitual.
Entradas y próxima subida de precio
Los abonos para el Spring Festival Alicante 2026 ya están a la venta en la web oficial y, como cada año, subirán de precio a medida que se agoten los cupos.
Con Temples ya confirmado, no sería extraño que el ritmo de ventas se acelere.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- Educación plantea que las vacaciones escolares de Navidad y Pascua puedan ser más cortas
- El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus de Alicante que ha pedido permiso a Vivienda para vender
- Así es la lujosa reforma de una de las viviendas protegidas de Alicante: de estilo neoclásico y con un enorme vestidor
- De Maldivas a Les Naus de Alicante: los 'influencers' también se fijan en la vivienda protegida
- La playa de El Pinet en Elche recupera su esplendor
- El Ayuntamiento de Alicante quiere que la escuela infantil Siete Enanitos se quede para siempre en El Pla
- La promoción de 1976 del Colegio Jesús-María Vistahermosa de Alicante celebra su 33º aniversario