Alicante se llena de música y comida callejera: vuelve el Alacant Street Food Market con 12 foodtrucks y conciertos gratuitos

Hay fines de semana que se organizan solos. Basta con pasear por el centro y dejarse llevar por el olor a comida recién hecha y el sonido de un concierto en directo. Eso es exactamente lo que volverá a ocurrir del 6 al 8 de marzo en la Plaza Séneca, cuando Alicante celebre una nueva edición del Alacant Street Market 2026.

Durante tres días, el corazón de la ciudad se llenará de foodtrucks, música, diseño y ambiente de calle. Entrada libre. Sin reservas. Sin protocolos. Solo ganas de disfrutar.

Doce foodtrucks y una plaza convertida en festival

El Alacant Street Food Market no es solo un mercado gastronómico. Es una pequeña fiesta urbana.

Doce foodtrucks de estilo vintage desplegarán una oferta que va desde hamburguesas smash recién hechas hasta cocina tailandesa, arepas colombianas, nachos mexicanos, carnes argentinas, pizzas con toque criollo, brioches internacionales, crepes y gofres.

Se come de pie, se comparte mesa alta, se prueba algo distinto. El ambiente es desenfadado y el plan funciona igual de bien en pareja, con amigos o en familia.

Pablo Carbonell enciende la primera gran noche

El viernes 6 de marzo, a las 19:00 horas, arrancará oficialmente el evento. Pero el momento que muchos esperan llegará a las 21:00 horas, cuando Pablo Carbonell suba al escenario.

Cantante, actor, humorista y parte de la iconografía cultural de los 80, el gaditano traerá su mezcla de ironía, música y carisma a pleno centro de Alicante. Un concierto gratuito que promete convertirse en uno de los momentos más comentados del fin de semana.

Domingo beatlemaníaco en Plaza Séneca

El domingo 8 de marzo, a las 13:30 horas, será el turno de The Liverpool Band, el tributo alicantino que ha llevado el espíritu de The Beatles hasta la propia ciudad de Liverpool.

Clásicos eternos, público de todas las edades cantando al unísono y una plaza convertida en escenario nostálgico. Pocas combinaciones funcionan mejor que Beatles y mediodía soleado en Alicante.

Alacant Street Food Market 2026: programa completo

Viernes 6 de marzo

19:00 h - Fiesta de inauguración

21:00 h - Concierto de Pablo Carbonell

Sábado 7 de marzo

12:00 h - Actuación del Payaso Edy

12:45 h - Concierto de Isabel Hidalgo (violonchelista, zona Market interior)

13:30 h - Concierto de Sufre Mamón (tributo a Hombres G)

18:00 h - Cuentacuentos con Alexandre Morera

20:00 h - Concierto de Chiki Lora

22:00 h - Concierto de Xeco Rojo

Domingo 8 de marzo

12:00 h - Cuentacuentos con Cuentina

12:45 h - Concierto de Herbert (violinista, zona Market interior)

13:30 h - Concierto de The Liverpool Band (tributo a The Beatles)

Mucho más que comida

El sábado abrirá la jornada el Payaso Edy, habrá cuentacuentos, conciertos durante todo el día y más de 40 puestos de diseño independiente, ilustración y artesanía.

El Alacant Street Food Market 2026 vuelve a demostrar que en Alicante el ocio al aire libre tiene nombre propio.

Alacant Street Food Market 2026: Fechas y horarios

Viernes 6 de marzo: de 19:00 a 00:00

Sábado 7 de marzo: de 12:00 a 00:00

Domingo 8 de marzo: de 12:00 a 17:00

Tres días. Entrada gratuita. Plaza Séneca. A veces el mejor plan es el que no necesita más explicación.