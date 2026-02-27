Alicante acoge "El Arte de la Sala", la apuesta nacional de Ron Matusalem que pone en valor el servicio en la restauración

Alicante se prepara para acoger una cita clave para la restauración española. El próximo 9 de marzo, la ciudad será el punto de partida de El Arte de la Sala, una iniciativa nacional con el mecenazgo de Ron Matusalem que pone el foco en quienes convierten cada comida en una experiencia memorable: el equipo de sala. Un encuentro que reivindica la hospitalidad, el cuidado por el detalle y la excelencia como pilares esenciales de la alta restauración.

Alicante será así el escenario inaugural de esta iniciativa que nace con la voluntad de poner en valor el papel del servicio y del equipo de sala como elementos esenciales en la experiencia gastronómica.

El valor del servicio en la experiencia de restauración

El proyecto propone abrir una conversación de fondo sobre la evolución del servicio y su papel en la construcción de la experiencia en restauración. La sala se reivindica como el espacio donde el cuidado por el detalle, la hospitalidad y el conocimiento se traducen en excelencia y experiencias memorables.

Alicante, escenario estratégico para el sector

La ciudad ha sido elegida para inaugurar esta iniciativa por su creciente proyección dentro del panorama nacional y por el dinamismo de una provincia que en los últimos años ha consolidado su sector.

El encuentro reunirá a profesionales en una mesa redonda concebida como espacio de diálogo y reflexión, centrada en la evolución y el futuro del servicio de sala en España.

Israel Ramírez, director del restaurante Saddle, Madrid. / INFORMACIÓN

Participantes destacados en la primera edición

En esta primera edición participarán el director de Saddle, restaurante madrileño distinguido con una estrella Michelin y referente de una sala contemporánea basada en la precisión; el Director de Sala de Horcher, histórica casa fundada en 1904 en Berlín y símbolo del servicio clásico en España; y el Director de ACME, firma especializada en vajillas para alta restauración, cuya aportación refuerza la dimensión estética y escénica del servicio.

Ron Matusalem y su compromiso con la hospitalidad

El proyecto, impulsado por Ron Matusalem como mecenas, tiene como objetivo generar conversación y reforzar el valor del servicio como uno de los grandes diferenciales de la restauración española.

Con más de 150 años de historia, la marca ha acompañado la evolución del sector y ha sido testigo de cómo la hospitalidad atemporal sigue siendo un elemento decisivo.

Un recorrido nacional para consolidar la excelencia

Tras esta primera parada en Alicante, el proyecto continuará su recorrido por otras ciudades españolas, consolidando una comunidad que entiende la hospitalidad como una forma de excelencia sostenida en el tiempo.