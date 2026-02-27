Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante celebra el Día de la Mujer: esta es su programación

El centro de formación musical acoge a partir del 2 de marzo las VI Jornadas Mujer y Música en su salón de actos con una agenda marcada por ponencias que giran en torno a la posición de las mujeres en la música

El conservatorio Oscar Esplá de Alicante, en una imagen de archivo / Jose Navarro

Juan Fernández

Las actividades en torno al 8 de marzo comienzan a tomar forma en la provincia. El Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante celebrará a partir del próximo lunes 2 de marzo en el salón de actos las VI Jornadas Mujer y Música, una iniciativa organizada por el equipo directivo del centro y la Coordinación de Igualdad con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El programa arrancará ese mismo lunes con la conferencia Oración y profecía: Hildegard von Bingen y la Sonfomía de las Revelaciones Celestiales a cargo de los estudiantes de musicología (9.30 horas) y con un concierto a cargo del estudiantado en el Salón de Actos del CSMA (11.30 horas).

La programación continuará el lunes 9 de marzo con la jornada central de ponencias. En esta sesión participarán destacadas profesionales del ámbito musical como Virginia Sánchez Rodríguez, profesora titular de la Universidad de Castilla-La Mancha; Alicia Salas Ruiz, viola solista de la Orquesta Nacional de España; Carmen Verdú, compositora; y Gena Liévano, directora de orquesta.

Las actividades arrancarán a las 10 horas con una presentación de las jornadas a cargo de la directora del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana, Fany Blanch Piqueras, y continuará con la ponencia Investigando sobre mujeres en la música: de las fuentes primarias a la sociedad, a cargo de Virginia Sánchez Rodríguez (10.30 horas).

Conservatorio Óscar Esplá de Alicante, en una imagen de archivo / Jose Navarro

Alicia Salas Ruiz hablará sobre La mujer en la orquesta. Una mirada desde la práctica profesional (11 horas) y la compositora Carmen Verdú continuará con Mujer y creación musical. Una experiencia singular, con una sorpresa final junto a la pianista Silvia Gómez Maestro (11.45 horas).

Para finalizar, el programa ha programado una conferencia de Gena Liévano sobre Liderar en femenino: obstáculos y fortalezas de la mujer directora de orquesta (12.15 horas) y pondrá el punto final un homenaje a Dolores Pérez con la colaboración de la alumna egresada del CSMA Nuria Maddaloni, la soprano María Macià y el aporte de Mercedes Bernabeu al piano (12.45 horas).

Programación oficial de las jornadas de "Mujer y música" / INFORMACIÓN

Todas ellas compartirán sus experiencias y reflexiones en torno al papel de la mujer en la música, desde la creación y la interpretación hasta la dirección y la investigación académica. Las jornadas se completarán con un concierto del profesorado el martes 10 de marzo en la Casa Bardín, configurando así un programa que combina pensamiento y práctica musical.

Noticias relacionadas

Como actividades paralelas, en aula 103 del conservatorio contará el miércoles 11 de marzo con la charla La voz de las musas a cargo de María Ivorra (11.30 horas) y al día siguiente con la presentación de la publicación pedagógica 32 composiciones musicales valencianas para pequeños pianistas a cargo de Victoria Alemany, Mónica Orengo y Dolores Cebolla.

