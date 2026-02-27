Cristina Rodríguez, Premio Fashion Cinema 2026 en Alicante: "El vestuario hace que una película sea mejor o peor"

Ha trabajado en más de 70 largometrajes como diseñadora de vestuario. Ha colaborado con directores como Francis Ford Coppola, Carlos Saura o Álex de la Iglesia y ha sido nominada siete veces a los Goya. La benidormense Cristina Rodríguez será reconocida con el Premio Fashion Cinema 2026 que distingue a profesionales de esta disciplina, dentro de la 23ª edición del Festival de Cine de Alicante, que se celebrará del 23 al 30 de mayo.

La galardonada, la primera de las distinciones anunciadas por el festival, ha manifestado estar "muy feliz" del premio Fashion Cinema, que supone "un orgullo absoluto porque es un premio a toda una carrera". "Me hace ilusión que haya un festival que dé premios al vestuario de cine. Esto es algo que no pasa normalmente, siempre nos ponen los últimos de la fila. Aquí han entendido que, sin el vestuario, las películas no son nada y se hace una campaña durante todo el año de un montón de actividades alrededor del vestuario y del cine. Es mucho más que un premio, perteneces a algo muy importante para la ciudad, y es en mi tierra. Me siento profundamente de aquí, me siento muy de Benidorm, y muy valenciana también desde lo estético, y eso forma parte de mi manera de diseñar".

La diseñadora benidormense, que ha trabajado en películas como Tarde para la ira o 3 bodas de más y en series como Élite o Respira, afirma que un mal vestuario puede perjudicar la historia entera, "hace que la película sea maravillosa, mejor o peor. Todo lo que se pone un personaje cuenta quién es y si no está bien puesto, está mintiendo. Aunque tú no sepas nada de vestuario, ves una película y si no te la has creído es por el envoltorio, por cómo van vestidos, por la casa que tienen, por el coche que usan. El actor puede ser muy bueno, pero su ropa decir todo lo contrario", explica la experta estilista.

Cristina Rodríguez, con el castillo de Santa Bárbara al fondo / INFORMACIÓN

Ella, que ha lidiado más con la vestimenta en películas contemporáneas que de época, asegura que es mucho más difícil trabajar con historias actuales "porque para poner un look cotidiano hay muchas personas que opinan y da su opinión absolutamente todo el mundo; si vistes de época, entiendes tú como profesional y nadie más".

Siete veces con opciones al cabezón de los Goya, Cristina Rodríguez apunta que no tenerlo aún "duele un poco, pero no pierdo la esperanza porque me lo van a dar, aunque tenga que estar nominada 15 veces, que soy muy cabezota", bromea, tras reconocerse "querida" por la profesión. Igualmente, la nacida en Benidorm reclama entre bromas a su alcalde, Toni Pérez, "que me pongan una calle, que me la merezco. Un callejón sin salida, una callecita pequeña; no me hace falta una avenida..."

Recibimiento en Alicante

Rodríguez ha sido recibida este viernes por la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Ana Poquet; el director del festival de cine, Vicente Seva, y la coordinadora de Fashion Cinema, Rosario Puñales.

Rosario Puñales, Cristina Rodríguez, Ana Poquet y Vicente Seva, en la Explanada de Alicante / INFORMACIÓN

Con motivo del premio, se organizará una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) dedicada a su trayectoria y a su obra, donde el público podrá conocer algunos de sus trabajos más representativos. Además, el 29 de mayo ofrecerá una masterclass en la que compartirá su experiencia y su visión del vestuario cinematográfico, abordando la importancia del diseño como elemento narrativo.

Puñales ha indicado que la benidormense "ha construido una trayectoria brillante en el cine español, creando vestuarios que cuentan historias y emociones". Poquet ha destacado "el gran nivel de los premiados tanto en el festival como en la sección Fashion Cinema que reconoce la crucial labor del vestuario en el mundo audiovisual" y Seva ha reiterado su apuesta por mostrar "una parte esencial del cine que no siempre se reconoce. El vestuario es imprescindible en la narrativa de una película y Cristina Rodríguez es una maestra en contar historias a través del vestuario".

Una profesional consolidada en cine y televisión

Cristina Rodríguez (Benidorm, 1969) descubrió su vocación por la moda en la tienda de ropa de sus padres. Con 18 años se trasladó a Barcelona para estudiar moda, patronaje y vestuario de espectáculo y posteriormente realizó prácticas en el Teatro Regio de Turín (Italia), donde encontró su camino profesional a través del vestuario.

A los 23 años diseñó el vestuario de su primera película, iniciando una carrera que la ha llevado a trabajar en más de 70 largometrajes como diseñadora de vestuario. Ha colaborado con directores como Francis Ford Coppola, Carlos Saura, Vicente Aranda, Álex de la Iglesia, Daniel Calparsoro o Javier Ruiz Caldera, entre otros.

Ha sido nominada a los Goya en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario por El cónsul de Sodoma (2009), 3 bodas de más (2013), Por un puñado de besos (2014), Tarde para la ira (2016), No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas (2016), Explota Explota (2020) y Malnazidos (2022).

En televisión ha diseñado el vestuario de series como Élite, Respira, Olimpo, HIT, Apaches y Ana Tramel. El juego, además de participar como presentadora en programas como Supermodelo y Cámbiame.

Próximos proyectos

La diseñadora ha realizado el vestuario de la película Pioneras, de Marta Díaz de Lope Díaz, que se estrena en el próximo Festival de Málaga, "sobre las primeras mujeres que intentaron hacer una selección femenina de fútbol en el año 77 y no las dejaron. Es una película épica, maravillosa, imprescindible en el momento en el que estamos".

También trabaja en una serie de Netflix de época, La Cortesana.