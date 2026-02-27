Love of Lesbian anuncian un parón tras 25 años: "No es un adiós, pero sí un 'hasta pronto' de largo aliento"

El grupo Love of Lesbian ha anunciado en un correo un parón indefinido tras 25 años de carrera. En un correo que han recibido sus fans, explican: "Tras 25 años de actividad ininterrumpida, de furgonetas que se convirtieron en naves espaciales y de escenarios que han sido nuestro hogar más fiel, hemos decidido que es hora de bajar el telón por un tiempo".

El año pasado, la banda liderada por Santi Balmes celebró sus 25 años con un nuevo disco, 'Ejército de salvación'. Ahora, el grupo ha decidido anunciar un parón que no dan por definitivo. "No es un adiós, pero sí un "hasta pronto" de largo aliento, según sus palabras. En el mismo comunicado, la banda anuncia algunos conciertos en Latinoamérica y en festivales españoles para despedirse de sus fans, "una última travesía por delante; un brindis transversal por todo lo que fuimos, somos y seremos".

Love of Lesbian actuarán en México, España y Europa. "Empezaremos cruzando el charco en marzo, sintiendo el abrazo de México desde el Vive Latino (14 de marzo), pasando por la mística del Teatro Metropolitano de Querétaro, el Teatro de La Paz en San Luis Potosí, el Foro del Lago en León, el Auditorio Telmex de Guadalajara y ese rugido final en el Festival Tecate Pa'l Norte de Monterrey".

En España, las citas serán en el Sonorama Ribera, SanSan o las Noches del Botánico.

"Nos retiramos de los focos sin saber muy bien cuándo volverá a sonar el primer acorde, pero con la certeza de que este viaje de un cuarto de siglo ha valido cada segundo de insomnio. Buscadnos en la complicidad de los teatros o bajo el cielo de los grandes festivales; hagamos que estas fechas sean el hito que vuestra memoria nunca quiera borrar. Nos vemos en el último verso", se despide el comunicado.