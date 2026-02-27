Este es el nuevo grafiti de grandes dimensiones que ya se puede ver en Alicante

La ruta de arte urbano del barrio alicantino de Campoamor ya suma una nueva intervención. La última obra del recorrido ya ha sido finalizada en la calle Alcalde de España, junto al parking del ADDA, donde un muro de grandes dimensiones se ha transformado en un lienzo al aire libre. El trabajo lleva la firma de Pirates Crew (El equipo pirata), un trío de artistas internacionales liderado por el muralista afincado en Alicante Rudi Art, acompañado por Mr. Joker, llegado desde Alemania, y Casem, procedente de Inglaterra.

La intervención ocupa un muro de 30 metros de longitud por 5,40 metros de altura, lo que supone una superficie total de 160 metros cuadrados. Con estas dimensiones, la pieza se convierte en una de las más destacadas del itinerario artístico de Campoamor, que ya cuenta con medio centenar de pinturas en su "museo al aire libre". Los artistas comenzaron a darle forma este lunes y remataron los últimos detalles el viernes, dando por concluida la obra tras cinco intensas jornadas de laborioso trabajo, con jornadas que llegaban hasta las 10 horas.

Así ha quedado el mural de grandes dimensiones que complementa la ruta de arte urbano de Campoamor / HECTOR FUENTES

El nuevo mural, para el que los grafiteros realizaron cuatro bocetos distintos antes de decidir la versión definitiva, combina la temática corsaria con el mar como eje inspirador "en alusión al Mediterráneo y a Alicante", explica el muralista alicantino. La composición integra varias escenas: una montaña rocosa, el barco y la calavera característicos del imaginario pirata, y una diosa del mar que emerge bajo el agua para proteger a los navegantes.

Una propuesta que, en palabras de sus creadores, busca mezclar “el pasado y el futuro”, en diálogo directo con la obra contigua, que representa un mural futurista firmado también por Rudi Art. En ella, plasma a un cíborg en una construcción tridimensional. Con estas nuevas piezas artísticas, la ruta de arte urbano de Campoamor crece para ofrecer a los interesados una revisión de la cultura del grafiti concentrada en un lugar reducido de Alicante.