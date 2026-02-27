Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pleno AlicanteMaribel VilaplanaEscoltas MazónVotación jornada continuaSarampión AlicanteEclipse solar
instagramlinkedin

Fin de semana | Artes escénicas

Las siete propuestas de ocio que no te puedes perder este fin de semana en Alicante

Comedia, música y danza protagonizan el sábado y domingo en la provincia

La actriz Celia Freijeiro protagoniza la obra Marcela (Una canción de Cervantes).

La actriz Celia Freijeiro protagoniza la obra Marcela (Una canción de Cervantes). / Concha de la Rosa

África Prado

África Prado

Cervantes, Marcela y Leticia Dolera

Marcela (Una canción de Cervantes) es una producción de Sociedad Cervantina que revisita uno de los personajes más fascinantes del universo literario de Miguel de Cervantes, Marcela, de la mano de tres creadoras actuales: la actriz y directora Leticia Dolera, la actriz Celia Freijeiro y la dramaturga María Folguera.

La obra está inspirada en el episodio XIV de Don Quijote de la Mancha, en el que un hombre ha aparecido muerto, y todas las miradas apuntan a Marcela quien, en un mundo que espera castigo, decide hablar en su propia defensa.

En ella se invita a reflexionar sobre el amor, el poder, la libertad y el miedo a la mujer independiente. Cuatro siglos después, la voz de Marcela continúa resonando con fuerza, recordándonos que Cervantes puede resultar sorprendentemente moderno cuando se mira desde hoy.

La obra cuenta además con el sello de Espectáculo Recomendado por la Red Española de Teatros, reconocimiento que avala su calidad artística y su interés cultural.

Teatre Arniches de Alicante. Viernes, 20.30 horas. 15 euros.

Una comedia amarga de herencias familiares y grandes secretos

Durante el velatorio de una anciana en un pueblo cualquiera, dos desconocidas descubren que están unidas por una herencia inesperada y una historia familiar llena de secretos. Esta es la trama principal de Yo sólo quiero irme a Francia, una comedia amarga sobre lo que se hereda, lo que se calla y lo que queda por decir, con un gran elenco encabezado por María Galiana junto a Nieve de Medina Anna Mayo y Alicia Armenteros, dirigidas por Elisabeth Larena.

Yo sólo quiero irme a Francia

Yo sólo quiero irme a Francia / Geraldine Leloutre

Teatro Principal de Alicante. Viernes, 20h. Desde 12€.

Una versión libre de «Alicia en el país de las maravillas»

Música en directo con piano y tres cantantes líricos se unen en Alizia, un ensueño musical, basado en la conocida obra de Lewis Carroll y con música de la compositora británica Lyza Lehmann. En esta versión libre de MikrÓpera aparecen las escenas más sugerentes del cuento junto a los siete personajes principales. Es el cumpleaños de Alizia, que prepara una fiesta con una gran tarta de cumpleaños porque quiere pedir deseos como viajar por el mundo y conocer a mucha gente.

Una versión libre de «Alicia en el país de las maravillas»

Una versión libre de «Alicia en el país de las maravillas» / INFORMACIÓN

Palau Altea. Domingo, 18 horas. 12 euros.

«Esto no es culpa de nadie» con Facu Díaz

El nuevo mundo se derrumba y nadie quiere hacerse cargo. Facu Díaz vuelve a los escenarios para entretener a los seres humanos mientras todo arde a su alrededor.

Facu Díaz.

Facu Díaz. / INFORMACIÓN

Un viaje por las canciones de Nino Bravo

Melomans recorre entre anécdotas las canciones de Nino Bravo en el espectáculo Libre, con su particular y desenfadado sentido del humor y en el estilo a capela.

El grupo Melomans.

El grupo Melomans. / INFORMACIÓN

Gran Teatro de Elche. Sábado, 20h. 20 euros.

Aracaladanza se acerca a Bach

Espectáculo para cinco bailarines y un gorila. Así podría definirse Va de Bach, de Aracaladanza, que se acerca al compositor alemán como inspirador de un trabajo escénico.

Noticias relacionadas

Aracaladanza.

Aracaladanza. / Marcos G. Punto

Teatro Calderón Alcoy. Sábado, 18h. 6€.

Denise Lutgens recorre el Romanticismo

La pianista neerlandesa Denise Lutgens ofrece el concierto Midnight Melodies en el que recorre el corazón del Romanticismo con obras de Chopin, Liszt y Balákirev.

Denise Lutgens.

Denise Lutgens. / INFORMACIÓN

Auditori de La Nucia. Viernes, 20h. 15 euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación plantea que las vacaciones escolares de Navidad y Pascua puedan ser más cortas
  2. De Maldivas a Les Naus de Alicante: los 'influencers' también se fijan en la vivienda protegida
  3. Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
  4. El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus de Alicante que ha pedido permiso a Vivienda para vender
  5. Así es la lujosa reforma de una de las viviendas protegidas de Alicante: de estilo neoclásico y con un enorme vestidor
  6. El Ayuntamiento de Alicante quiere que la escuela infantil Siete Enanitos se quede para siempre en El Pla
  7. Un familiar de un alto funcionario de Urbanismo también tiene una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
  8. La playa de El Pinet en Elche recupera su esplendor

Las siete propuestas de ocio que no te puedes perder este fin de semana en Alicante

Las siete propuestas de ocio que no te puedes perder este fin de semana en Alicante

Vox salva a Barcala y recupera su sintonía con el PP tras el escándalo de las viviendas protegidas en Alicante

Vox salva a Barcala y recupera su sintonía con el PP tras el escándalo de las viviendas protegidas en Alicante

Siempre Tigre, O’Funk’illo y otros conciertos que puedes disfrutar este fin de semana en Alicante

Siempre Tigre, O’Funk’illo y otros conciertos que puedes disfrutar este fin de semana en Alicante

Choque en la Semana Santa de Alicante por la coincidencia de dos vía crucis en el Casco Antiguo

Choque en la Semana Santa de Alicante por la coincidencia de dos vía crucis en el Casco Antiguo

El Supremo abre las puertas a que miles de autónomos societarios puedan acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

El Supremo abre las puertas a que miles de autónomos societarios puedan acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

Alicante sí, pero no así

Alicante sí, pero no así

Ryanair suma tres nuevos destinos en verano desde Alicante y eleva el tono de la guerra tarifaria

Ryanair suma tres nuevos destinos en verano desde Alicante y eleva el tono de la guerra tarifaria

Marga, 65 años, con una pensión de 830 euros, sin ayudas al alquiler ni escudo social: "Mi casero tiene 10 pisos y me ha dicho que en dos años pagaré el doble"

Marga, 65 años, con una pensión de 830 euros, sin ayudas al alquiler ni escudo social: "Mi casero tiene 10 pisos y me ha dicho que en dos años pagaré el doble"
Tracking Pixel Contents