Las siete propuestas de ocio que no te puedes perder este fin de semana en Alicante

Marcela (Una canción de Cervantes) es una producción de Sociedad Cervantina que revisita uno de los personajes más fascinantes del universo literario de Miguel de Cervantes, Marcela, de la mano de tres creadoras actuales: la actriz y directora Leticia Dolera, la actriz Celia Freijeiro y la dramaturga María Folguera.

La obra está inspirada en el episodio XIV de Don Quijote de la Mancha, en el que un hombre ha aparecido muerto, y todas las miradas apuntan a Marcela quien, en un mundo que espera castigo, decide hablar en su propia defensa.

En ella se invita a reflexionar sobre el amor, el poder, la libertad y el miedo a la mujer independiente. Cuatro siglos después, la voz de Marcela continúa resonando con fuerza, recordándonos que Cervantes puede resultar sorprendentemente moderno cuando se mira desde hoy.

La obra cuenta además con el sello de Espectáculo Recomendado por la Red Española de Teatros, reconocimiento que avala su calidad artística y su interés cultural.

Teatre Arniches de Alicante. Viernes, 20.30 horas. 15 euros.

Una comedia amarga de herencias familiares y grandes secretos

Durante el velatorio de una anciana en un pueblo cualquiera, dos desconocidas descubren que están unidas por una herencia inesperada y una historia familiar llena de secretos. Esta es la trama principal de Yo sólo quiero irme a Francia, una comedia amarga sobre lo que se hereda, lo que se calla y lo que queda por decir, con un gran elenco encabezado por María Galiana junto a Nieve de Medina Anna Mayo y Alicia Armenteros, dirigidas por Elisabeth Larena.

Yo sólo quiero irme a Francia

Teatro Principal de Alicante. Viernes, 20h. Desde 12€.

Una versión libre de «Alicia en el país de las maravillas»

Música en directo con piano y tres cantantes líricos se unen en Alizia, un ensueño musical, basado en la conocida obra de Lewis Carroll y con música de la compositora británica Lyza Lehmann. En esta versión libre de MikrÓpera aparecen las escenas más sugerentes del cuento junto a los siete personajes principales. Es el cumpleaños de Alizia, que prepara una fiesta con una gran tarta de cumpleaños porque quiere pedir deseos como viajar por el mundo y conocer a mucha gente.

Una versión libre de «Alicia en el país de las maravillas»

Palau Altea. Domingo, 18 horas. 12 euros.

«Esto no es culpa de nadie» con Facu Díaz

El nuevo mundo se derrumba y nadie quiere hacerse cargo. Facu Díaz vuelve a los escenarios para entretener a los seres humanos mientras todo arde a su alrededor.

Facu Díaz.

Un viaje por las canciones de Nino Bravo

Melomans recorre entre anécdotas las canciones de Nino Bravo en el espectáculo Libre, con su particular y desenfadado sentido del humor y en el estilo a capela.

El grupo Melomans.

Gran Teatro de Elche. Sábado, 20h. 20 euros.

Aracaladanza se acerca a Bach

Espectáculo para cinco bailarines y un gorila. Así podría definirse Va de Bach, de Aracaladanza, que se acerca al compositor alemán como inspirador de un trabajo escénico.

Aracaladanza.

Teatro Calderón Alcoy. Sábado, 18h. 6€.

Denise Lutgens recorre el Romanticismo

La pianista neerlandesa Denise Lutgens ofrece el concierto Midnight Melodies en el que recorre el corazón del Romanticismo con obras de Chopin, Liszt y Balákirev.

Denise Lutgens.