El teatro clásico en Alicante: La Nave Argo

Si hay un grupo de teatro en Alicante que es capaz de aglutinar a personas de distintas edades y difundir en Alicante las obras clásicas grecolatinas, originales del género dramático, ese es La Nave Argo. Esta agrupación fue creada en 2010 por Fernando Nicolás, Carlos Aragüez y Marien Navarro, profesores de Latín y Griego, Historia y Filosofía, respectivamente, del colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante.

Heredera de la actividad teatral universitaria en Alicante desarrollada por Juan Luis MIra o Andrés Vinaches y de los festivales Prósopon, el pequeño proyecto que crearon estos tres profesores se ha convertido en quince años en una de las propuestas más serias y atractivas del panorama alicantino en lo que a teatro clásico se refiere. Su labor en la Terreta es comparable a la de otras compañías juveniles de teatro del país como In Albis y Alezeia en Andalucía, Komos en Valencia, Párodos en Extremadura o Noite Bohemia en Galicia. Todas estas compañías, especializadas en tragedias y comedias griegas y romanas, tienen como objetivo trasladar al público, sobre todo, joven, un teatro clásico que, denostado por muchos, alcanza su máxima expresión en eventos de calado internacional como el Festival de Teatro de Mérida, celebrado anualmente, donde se reúnen la flor y nata del mundo de la televisión y cine nacional.

Grupo escolar y amateur

El proyecto La Nave Argo tiene dos espacios: el escolar y el amateur. Los éxitos que recientemente está cosechando este último confirman que la recepción de este tipo de obras, sobre todo ante un público joven, goza actualmente de muy buena salud. En la temporada 25/26 el grupo amateur gira las siguientes obras: el 17 de febrero representó El Eunuco de Terencio, en dos pases matutinos, en el Teatro Romea de Murcia para distintos IES de la región en el XI Certamen de Teatro Grecolatino de Murcia; el 23 de marzo llevará esta misma obra al Paraninfo de la Universidad de Alicante en una jornada también matinal para los IES de nuestra provincia, dentro de la programación anual que organiza el Servicio de Cultura de la Universidad de Alicante; el 25 de marzo la subirá al escenario de la Sala Fundación Mediterráneo en el Ciclo de Teatro Amateur Alicante 2026; finalmente, dos días después, el 27, el grupo acabará esta serie de actuaciones de El Eunuco en su propia casa, en el Colegio Inmaculada Jesuitas, con motivo de la Jornada Cultural que celebran todos los años los alumnos de Bachillerato de este centro.

Además de El Eunuco, La Nave Argo amateur llevará a escena en el Colegio Mayor de la Universidad de Alicante Troyanas, de Alberto Conejero: con motivo del Día Internacional del Teatro, el 31 de marzo el Área de Latín de la Universidad de Alicante organiza para los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras este encuentro con el teatro clásico, en este caso, una tragedia de Sófocles, a través de la mirada de uno de los dramaturgos más en boga de nuestro país. Esta misma obra ha sido recientemente seleccionada en el XIII International Youth Festival of Ancient Drama, que tendrá lugar a finales de abril, en el incomparable recinto arqueológico de Messini, al sur del Peloponeso griego. La Nave Argo, junto con el grupo Balbo de Sevilla, la Royal Academy of Arts de Londres, un grupo francés y dos chinos conforman el programa de países no griegos participantes en el festival. Con esta ya son cinco años en los que no falla a esta cita con un éxito sobresaliente, con obras como Antígona de Sófocles, Ifigenia en Áulide, Bacantes e Hipólito de Eurípides.

La actividad escénica del grupo no acaba ahí, ya que también en abril, el 21, participan en el XXVI Festival de Teatro Grecolatino de Sagunto, organizado por Prósopon, organización que gestiona representaciones clásicas para todos los institutos de España en veintidós sedes repartidas por el territorio nacional. La Nave Argo este año representará en el teatro romano de esta localidad valenciana una tragedia griega, Ifigenia en Áulide, de Eurípides, y una comedia griega, La Asamblea de mujeres, de Aristófanes.

Por su parte, el grupo de teatro escolar, desarrolla también una intensa actividad, ya que está presente, dentro del ámbito extraescolar, en todos los cursos que se ofertan en el Colegio Inmaculada Jesuitas: desde 1º de Educación Primaria hasta 2º de bachillerato muchos alumnos pasan por sus talleres para iniciarse y ejercitarse en las artes escénicas, dentro de un programa que combina la diversión y el juego, y el reto de llevar a cabo una obra a lo largo del curso. Siguiendo la gran tradición de los colegios jesuitas por el teatro, quienes en el siglo XVI lo introdujeron como recurso educativo en sus colegios, el grupo de teatro participa en la consolidación de muchas de las competencias educativas presentes en el currículo.

Mientras que los talleres de los más pequeños, llevados a cabo en colaboración con la empresa de actividades extraescolares Macabi, se inician este curso actual con obras adaptadas como Alicia en el País de las Maravillas o una performance de El rey león, los alumnos y alumnas de 1º y 2º de ESO ya trabajan adaptaciones clásicas como la de este curso, Casandra: la voz que nadie escucha. El éxito de este último taller ya fue refrendado el curso pasado cuando sus chicos y chicas obtuvieron el Primer Premio del Certamen de Teatro Grecolatino Talia de la Comunidad Valenciana donde se impusieron con su obra Troyanas a grupos escolares de bachillerato.

Los alumnos que cursan 3º ESO, 4º, 1º y 2º de bachillerato engrosan las filas de la actividad teatral más multitudinaria del colegio: cerca de 40 alumnos y alumnas preparan cada curso escolar una pieza teatral clásica que presentan al Concurso Nacional de Teatro Escolar Grecolatino, organizado por el MInisterio de Educación y Deportes (certamen que el grupo de teatro ha ganado en tres ocasiones). El curso pasado trabajaron Electra de Sófocles, versionada por Blanca Fernández-Campa, miembro en activo del grupo amateur. Esta obra fue representada el pasado 21 de enero en la Sala Fundación Mediterráneo con notable éxito. Próximamente, el 16 de abril, llevarán esta misma obra al Palacio de la Aduana de Málaga dentro del XXII Festival Juvenil de Teatro Grecolatino, organizado por la Asociación Acutema.

La obra trabajada este curso por los alumnos mayores del colegio es la tragedia griega Hécuba de Eurípides, cuyo estreno tendrá lugar el domingo 29 de marzo en el Aula de Cultura de San Juan de Alicante.

Sucursal en Madrid

Por último, la implicación de muchos jóvenes en este proyecto ha hecho posible la creación de una sucursal del grupo en Madrid. Unos diez jóvenes, antiguos alumnos del colegio Jesuitas de Alicante y que realizan sus estudios universitarios en la capital, han decidido seguir la estela del grupo y llevar a cabo un proyecto teatral con una opera prima harto difícil. Se enfrentan al reto de llevar al escenario La Samia del comediógrafo griego Menandro. El estreno tendrá lugar el próximo 21 de marzo en el Colegio Mayor Roncalli de Madrid.

La Nave Argo, pues, se reafirma como una compañía de teatro amateur referente en Alicante y como una de las más importantes a nivel nacional en este ámbito, cosechando ya en sus diez años de historia más de 100 actuaciones en distintos puntos de España y Europa.

Fernando Nicolás, Marien Navarro, Carlos Aragüez y la incorporación de Blanca Fernández-Campa al equipo de directores del grupo han conseguido consolidar un proyecto que aúna teatro, cultura y educación, pionero en Alicante sin duda en este campo del teatro juvenil y amateur, ha sido capaz de acoger a cientos de jóvenes que no solo disfrutan del teatro clásico, sino que lo difunden y lo transmiten subiéndose a los escenarios. Se convierten, pues, en agentes transmisores de cultura para cientos y cientos de jóvenes que acuden a sus representaciones, y de una cultura con mayúsculas que alberga más de dos mil años de antigüedad y sigue siendo representada, actualizada y emulada en todos los teatros del mundo.

Noticias relacionadas

En palabras de uno de sus fundadores, Fernando Nicolás, doctor en Filología Clásica, profesor de Latín de la Universidad de Alicante y autor de la tesis El teatro de temática grecolatina y su aplicación didáctica en el ámbito de las humanidades. Estudio de caso particular, “el teatro clásico grecolatino, que late constantemente en nuestro imaginario social, humano y cultural, siempre tendrá la mágica habilidad de atraernos, educarnos e interpelarnos, sea cual sea nuestra edad”.