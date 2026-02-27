Siempre Tigre, O’Funk’illo y otros conciertos que puedes disfrutar este fin de semana en Alicante

Stereo acoge este viernes a partir de las 22 horas una noche con protagonismo local gracias a las actuaciones de Martiz y Siempre Tigre. La banda alicantina Martiz, liderada por Daniel Martí, presentará las canciones de su próximo nuevo disco, un trabajo de melodías intensas, letras emocionales y un sonido cargado de energía pensado para hacer disfrutar al público. Completa el cartel Siempre Tigre, trío integrado por componentes de Elche, Polop y Alicante que, pese a llevar pocos meses de trayectoria, afronta el reto con ambición y personalidad, apostando por la mezcla de lenguajes sonoros «aunque implique cierto riesgo» y defendiendo un rock sexy, elegante y descarado. Sala Stereo, Alicante.

O’Funk’illo lleva su sello de calidad a la Marearock

La sala Marearock recibe este viernes a las 23 horas a O’Funk’illo, uno de los grandes nombres de la música nacional, que llega con su inconfundible «funky andaluz embrutessio», una explosiva mezcla de metal, flamenco y reggae con la que llevan casi tres décadas recorriendo escenarios de todo el país. Los incombustibles Andreas Lutz y Pepe Bao celebran sus cerca de 30 años de trayectoria con la gira «La 2026 Funky Tour», un ambicioso recorrido con numerosas fechas que les llevará por primera vez a Estados Unidos y Latinoamérica, consolidando así el merecido salto internacional de la banda. Sala Marearock, Alicante.

Tontxu celebra 25 años sobre los escenarios en Elche

El cantautor vasco Tontxu celebra sus 25 años sobre los escenarios con un concierto especial este sábado a las 21 horas en El Refugio del Poeta, un espacio que encaja con la esencia de este artesano de la palabra que ha firmado discos ya imprescindibles como Se vende o Corazón de mudanza, integrados en la historia reciente de la mejor canción de autor. El Refugio del Poeta, Elche.

Bluenáticos y Fran Mariscal rinden cuentas musicales

La sala Euterpe acoge este fin de semana a dos nombres destacados del panorama musical. Tanto el viernes como el sábado, a las 22 horas, será el turno de Bluenáticos, banda alicantina que celebra con un doble concierto el 30 aniversario de su primer disco, aquel trabajo con el que sorprendieron combinando medios tiempos bluseros, guitarras explosivas y grandes dosis de rock duro. El domingo a las 19.30 horas llegará Fran Mariscal, viejo conocido de la sala, que presentará su último álbum, Salvajemente frágil, un trabajo que, según el propio artista, reúne «las mejores canciones que he compuesto en toda mi carrera y han sido grabadas con todo el amor del mundo», una propuesta que está recibiendo el respaldo del público en cada uno de sus conciertos. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Electrónica experimental de nicho para oídos expertos

El ciclo de electrónica experimental del colectivo musical Sigila tendrá una parada este sábado a las 19 horas en el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante con las actuaciones de la productora y percusionista vasca RRUCCULLA (Izaskun González) y el compositor castellonense paumm (Pau Barrina), ambos en formato directo. Las Cigarreras, Alicante.

Ángel Stanich afianza su presencia en la provincia

Tras su reciente paso por Alicante, Ángel Stanich Band regresa este sábado a la provincia para actuar en la Sala La Llotja de Elche a las 21 horas, donde presentará su último trabajo Por la hierba, un disco cargado de temas metafóricos y un estilo enigmático y bohemio que le ha valido elogios de crítica y público. Sala La Llotja, Elche.

La Gramola apuesta por el punk y garage noruego

La sala La Gramola de Orihuela vuelve a apostar esta semana por la calidad musical con la actuación, este sábado a las 22 horas, de la banda noruega Nix & The Nothings, que aterriza con su potente propuesta de garage, punk y psychobilly, marcada por una energía desbordante y una actitud arrolladora. Con un directo explosivo y un sonido crudo y salvaje que remite a las mejores formaciones internacionales del género, el grupo llega a la localidad tras pasar por destacados festivales de todo el mundo para presentar su segundo álbum, Uttely Useless. La Gramola, Orihuela.

El flamenco flow de Las Rodes se instala en San Vicente

La Sala The One acoge este viernes, a partir de las 20:30 horas, el concierto de Las Rodes dentro de su gira Hasta Que Calle El Alma Tour. El dúo formado por las hermanas Coral y Amara Rodes, referentes del llamado flamenco flow, presentará en directo su propuesta que fusiona flamenco, pop urbano, reguetón y ritmos latinos, un sonido actual que ha logrado una notable repercusión en redes sociales y plataformas digitales. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

Noticias relacionadas

Tardeo en Stereo con doble ración musical alicantina

La Sala Stereo prueba este sábado la fórmula de los conciertos vespertinos con dos bandas locales de renombre. En primer lugar, los jóvenes Gluu! estarán presentando su primer EP junto a su gente. Y también estarán los consolidados Viscopaf, que moverán al público al ritmo de himnos que se han quedado en el subconsciente de sus seguidores. Los conciertos empezarán a las 18.30 horas. Sala Stereo, Alicante.