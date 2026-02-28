La Fundación Mediterráneo abre un ciclo sobre la genialidad femenina con «Genios y genias»

La Fundación Mediterráneo organiza en el Aula de Cultura de Alicante el ciclo de conferencias «Genios y genias», una propuesta que invita a reconsiderar el concepto clásico de genialidad desde una perspectiva crítica y contemporánea. El ciclo, organizado en colaboración con la asociación Clásicas y Modernas, se celebrará los días 3, 10 y 17 de marzo, a las 19:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Partiendo de la célebre pregunta formulada en 1971 por la historiadora del arte Linda Nochlin —«¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?»—, las tres sesiones analizarán cómo el talento de distintas creadoras ha sido moldeado, potenciado o silenciado por las dinámicas afectivas, sociales y de poder de su tiempo. A través de la literatura, el cine y la música, el ciclo propone un recorrido por tres trayectorias femeninas atravesadas por relaciones intensas y por la búsqueda de una voz propia en contextos adversos.

La sesión inaugural, el 3 de marzo, estará dedicada a Virginia Woolf y Vita Sackville-West y será impartida por la escritora y ensayista Laura Freixas. La conferencia abordará la relación entre ambas como una forma alternativa al modelo tradicional «genio-musa», poniendo el acento en la complicidad intelectual que marcó su vínculo y en la influencia mutua que ejercieron sobre sus respectivas trayectorias.

El 10 de marzo, la directora de escena e investigadora Pilar G. Almansa analizará la relación entre Elizabeth Taylor y Richard Burton, una de las parejas más mediáticas del Hollywood de los años sesenta y setenta. La sesión reflexionará sobre la construcción pública de su historia sentimental y sobre la desigual valoración social que recayó sobre la actriz, convertida en objeto de escrutinio constante, frente a la indulgencia otorgada a su pareja masculina.

El ciclo concluirá el 17 de marzo con la intervención de la humorista gráfica y escritora argentina Diana Raznovich, dedicada a Maria Callas y su relación con Aristóteles Onassis. Conocida como «La Divina», Callas alcanzó una de las cimas artísticas más altas del siglo XX en el ámbito de la lírica, pero su vínculo con el armador griego marcó un giro decisivo en su vida personal y profesional. La conferencia propondrá una reflexión sobre el coste emocional de esa relación y su impacto en el legado de la cantante.