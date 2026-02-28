Estos son los diseños del alicantino Rubén Hernández lucidos en la alfombra roja de los Goya 2026

La firma del diseñador alicantino Rubén Hernández vuelve a lucirse por la alfombra roja de los Premios Goya. Después de haber confeccionado el vestido de la presentadora de los premios "Importantes" de INFORMACIÓN en su 41 edición, Lydia Rodríguez, ahora sus creaciones han sido portadas por dos nominadas al Goya 2026: la actriz catalana Nora Navas y la directora alicantina Vanesa Romero. Ambas portaron dos vestidos exclusivos del diseñador, que recientemente ha celebrado su 25 aniversario en el mundo de la moda, en la gala celebrada en Barcelona.

Vanesa Romero, nominada en la categoría de mejor cortometraje de ficción por su obra Sexo a los 70, lució un vestido joya confeccionado en crepé de seda blanco, de escote halter y espalda abierta, que dibujaba una silueta ajustada. La pieza, realizada durante más de un mes en el taller de Rubén Hernández en Alicante, contó con más de 20.000 cristales de Swarovski. Los bordados artesanales combinaron distintos tamaños de cristales para crear delicados dibujos en cuello, cintura y espalda, convirtiendo la prenda en una obra de alta costura que irradiaba sofisticación y luminosidad. Además, el estilismo de la actriz estuvo a cargo de Victoria Nogales.

Un boceto del vestido joya confeccionado en crepé de seda blanco, de escote halter y espalda abierta, de Vanesa Romero / INFORMACIÓN

Por su parte, Nora Navas, nominada a mejor actriz protagonista por Mi amiga Eva, escogió un vestido de terciopelo de seda rojo inspirado en el estilo Old Hollywood. Con escote bardot acabado en corazón y cuerpo con envarillado interior, que permitía moldear su silueta, el diseño combinaba clasicismo y elegancia contemporánea. Para completar su look, la actriz llevó zapatos y clutch de MAGRIT, mientras que el estilismo estuvo firmado por Alberto Murtra. De esta forma, demostró su capacidad para adaptarse a diferentes estilos dentro de la alta costura sin perder su sello personal.

Boceto del diseño de Rubén Hernández para la actriz catalana Nora Navas / INFORMACIÓN

Más apariciones con su firma

No obstante, las nominadas no fueron las únicas dos personalidades que pasaron por la alfombra roja de los Goya 2026 vestidas con un diseño de Rubén Hernández Costura. La actriz Cuca Escribano, que protagonizó el pasado año la película Camino Negro, basada en la novela de temática minera de María Luisa Picado, acudió a la gala con un vestido exclusivo de corte princesa, realizado en organza de seda negra con cristales bordados artesanalmente y escote Bardot. Completó su look con sandalias negras de charol de MAGRIT.

La cuarta personalidad que lució un vestido del alicantino fue la actriz Lupe Cartié, que completó su estilismo con sandalias y clutch de MAGRIT. De esta forma, la firma alicantina brilló en la noche más importante del cine español, en un acto que también contó con otras personalidades de la provincia como la directora de cine de animación Irene Iborra, el compositor Luis Ivars, la cantante Blanca Paloma o el director David Valero.