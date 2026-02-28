La VI edición de Mediterráneo en Danza continúa con C-DANSA

La Fundación Mediterráneo continúa la VI edición del ciclo Mediterráneo en Danza en el Aula de Cultura de Alicante con la actuación de C-DANSA, proyecto artístico del Conservatori Professional de Dansa de València, que tendrá lugar el próximo 6 de marzo, a las 20:00 horas.

La propuesta reúne a jóvenes intérpretes en formación avanzada que presentarán un programa plural en el que confluyen la danza clásica, la danza española y el lenguaje contemporáneo. La velada ofrecerá un recorrido coreográfico que refleja tanto el rigor técnico del conservatorio como la vitalidad de una nueva generación de bailarines que se prepara para dar el salto al ámbito profesional.

Este año, C-DANSA contará además con la participación de tres figuras de reconocido prestigio en el ámbito coreográfico: Alfonso Aguilar, en danza contemporánea; Luis Tena, en danza clásica; y Helena Martín, en danza española, profesionales de referencia en cada especialidad.

El programa incluye coreografías firmadas por figuras internacionales del panorama coreográfico actual, lo que permitirá al público apreciar la versatilidad estilística y la madurez interpretativa de los alumnos participantes. La actuación constituye, además, una oportunidad para visibilizar el trabajo pedagógico de una de las instituciones formativas de referencia en el ámbito de la danza en la Comunitat Valenciana.

Con esta cita, la Fundación Mediterráneo reafirma su compromiso con el impulso del talento joven y con la difusión de la danza como disciplina artística que combina excelencia técnica, sensibilidad estética y expresión contemporánea.

Las entradas están disponibles a partir de 8 euros, tanto en taquilla como en la web. El espectáculo está recomendado para todos los públicos.