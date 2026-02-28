Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La VI edición de Mediterráneo en Danza continúa con C-DANSA

El espectáculo, que combina danza clásica, española y contemporánea, se celebrará el 6 de marzo

C-DANSA es un proyecto artístico del Conservatori Professional de Dansa de València.

V. G.

La Fundación Mediterráneo continúa la VI edición del ciclo Mediterráneo en Danza en el Aula de Cultura de Alicante con la actuación de C-DANSA, proyecto artístico del Conservatori Professional de Dansa de València, que tendrá lugar el próximo 6 de marzo, a las 20:00 horas.

La propuesta reúne a jóvenes intérpretes en formación avanzada que presentarán un programa plural en el que confluyen la danza clásica, la danza española y el lenguaje contemporáneo. La velada ofrecerá un recorrido coreográfico que refleja tanto el rigor técnico del conservatorio como la vitalidad de una nueva generación de bailarines que se prepara para dar el salto al ámbito profesional.

Este año, C-DANSA contará además con la participación de tres figuras de reconocido prestigio en el ámbito coreográfico: Alfonso Aguilar, en danza contemporánea; Luis Tena, en danza clásica; y Helena Martín, en danza española, profesionales de referencia en cada especialidad.

El programa incluye coreografías firmadas por figuras internacionales del panorama coreográfico actual, lo que permitirá al público apreciar la versatilidad estilística y la madurez interpretativa de los alumnos participantes. La actuación constituye, además, una oportunidad para visibilizar el trabajo pedagógico de una de las instituciones formativas de referencia en el ámbito de la danza en la Comunitat Valenciana.

Con esta cita, la Fundación Mediterráneo reafirma su compromiso con el impulso del talento joven y con la difusión de la danza como disciplina artística que combina excelencia técnica, sensibilidad estética y expresión contemporánea.

Las entradas están disponibles a partir de 8 euros, tanto en taquilla como en la web. El espectáculo está recomendado para todos los públicos.

José Hernández: "Por hacer de nuestro uniforme, una promesa de compromiso con la Semana Santa alicantina"

Nagore Aranburu y Álvaro Cervantes, mejor actriz y actor de reparto en los premios Goya 2026

Amigos de los Humedales apoyan las limitaciones de la Generalitat al "desmesurado crecimiento" que preveía el Plan General de San Isidro

Éxtasis herculano en el derbi alicantino

Pregón de Semana Santa a cargo del coronel de la Guardia Civil, José Hernández Mosquera

La gala de los premios Goya, en imágenes

La VI edición de Mediterráneo en Danza continúa con C-DANSA

