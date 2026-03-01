Del Castillo de Santa Bárbara a los Goya: Alicante se cuela entre los premiados

La gala de los Premios Goya dejó una lectura con acento alicantino: la provincia no solo fue escenario, también forma parte de los premiados.

Un total de seis propuestas cinematográficas con participación valenciana y alicantina han obtenido estatuatilla en la cuadragésima edición de los Premios de la Academia de Cine, cuya ceremonia de entrega se celebró ayer en el Auditorio del Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona.

Alicante como plató

El ejemplo más visible llega con El cautivo, premiada en Mejor Maquillaje y Peluquería, un reconocimiento que pone en primer plano el trabajo técnico del equipo que consiguió recrear con verosimilitud la figura de Miguel de Cervantes en la gran pantalla.

Alex Domínguez

La vertiente más alicantina de la noche se completa con el papel de la provincia como escenario de rodaje. Localizaciones como el Castillo de Santa Bárbara, Santa Pola o los estudios de Ciudad de la Luz forman parte del rodaje de la película dirigida por Alejandro Amenábar.

Con esa base, el balance valenciano se amplía. La Comunidad Valenciana cerró la noche con siete galardones.

Triplete en cortometrajes

El cortometraje fue el gran vivero de alegrías, con un pleno en las tres categorías. En la categoría de ficción, el reconocimiento fue para Ángulo muerto, con producción de la alicantina La Dalia Films.

El segundo cabezón en este bloque llegó con El Santo, documental producido por la alicantina Jaibo Films, ganando en la categoría al mejor cortometraje documental. Y por último, Gilbert, codirigido por el valenciano Arturo Lacal, se alzó con el Goya a Mejor Corto de Animación.

El director Carlo D’Ursi recoge el Goya al mejor cortometraje documental por 'El santo' durante la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Los galardones son otorgados de manera anual por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (AACCE) con el objetivo de premiar a los mejores profesionales en cada una de las distintas especialidades tanto técnicas como creativas del cine español. / David Zorrakino / Europa Press

Tres “cabezones” que confirman el buen momento del formato corto, donde conviven la artesanía creativa, los relatos sociales y el riesgo narrativo que muchas veces marca tendencia antes de saltar al largo.

Dos premios para La cena y un Goya más con sello técnico

El resto del palmarés valenciano se completó con el doblete de La cena, que sumó Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Guion Adaptado, y con el premio a Mejores Efectos Especiales para Los tigres, otro indicador del nivel técnico que sostiene parte del crecimiento del audiovisual valenciano.

Helena Sanchís recibe el Goya a mejor diseño de vestuario por su trabajo en ´La cena´, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. / Alberto Estévez / EFE

En conjunto, la foto final deja siete estatuillas ligadas a proyectos y profesionales valencianos, con Alicante ganando visibilidad en dos frentes que pesan cada vez más: como territorio donde se ruedan películas premiadas y como pieza de un ecosistema que ya no solo acompaña, sino que suma prestigio cuando se reparten los Goya.