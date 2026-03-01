Del Castillo de Santa Bárbara a los Goya: Alicante se cuela entre los premiados
La Comunidad Valenciana cerró la gala con siete estatuillas, con pleno en cortometrajes
La gala de los Premios Goya dejó una lectura con acento alicantino: la provincia no solo fue escenario, también forma parte de los premiados.
Un total de seis propuestas cinematográficas con participación valenciana y alicantina han obtenido estatuatilla en la cuadragésima edición de los Premios de la Academia de Cine, cuya ceremonia de entrega se celebró ayer en el Auditorio del Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona.
Alicante como plató
El ejemplo más visible llega con El cautivo, premiada en Mejor Maquillaje y Peluquería, un reconocimiento que pone en primer plano el trabajo técnico del equipo que consiguió recrear con verosimilitud la figura de Miguel de Cervantes en la gran pantalla.
La vertiente más alicantina de la noche se completa con el papel de la provincia como escenario de rodaje. Localizaciones como el Castillo de Santa Bárbara, Santa Pola o los estudios de Ciudad de la Luz forman parte del rodaje de la película dirigida por Alejandro Amenábar.
Con esa base, el balance valenciano se amplía. La Comunidad Valenciana cerró la noche con siete galardones.
Triplete en cortometrajes
El cortometraje fue el gran vivero de alegrías, con un pleno en las tres categorías. En la categoría de ficción, el reconocimiento fue para Ángulo muerto, con producción de la alicantina La Dalia Films.
El segundo cabezón en este bloque llegó con El Santo, documental producido por la alicantina Jaibo Films, ganando en la categoría al mejor cortometraje documental. Y por último, Gilbert, codirigido por el valenciano Arturo Lacal, se alzó con el Goya a Mejor Corto de Animación.
Tres “cabezones” que confirman el buen momento del formato corto, donde conviven la artesanía creativa, los relatos sociales y el riesgo narrativo que muchas veces marca tendencia antes de saltar al largo.
Dos premios para La cena y un Goya más con sello técnico
El resto del palmarés valenciano se completó con el doblete de La cena, que sumó Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Guion Adaptado, y con el premio a Mejores Efectos Especiales para Los tigres, otro indicador del nivel técnico que sostiene parte del crecimiento del audiovisual valenciano.
En conjunto, la foto final deja siete estatuillas ligadas a proyectos y profesionales valencianos, con Alicante ganando visibilidad en dos frentes que pesan cada vez más: como territorio donde se ruedan películas premiadas y como pieza de un ecosistema que ya no solo acompaña, sino que suma prestigio cuando se reparten los Goya.
Suscríbete para seguir leyendo
- Atención conductor: los primeros radares de tramo en la provincia de Alicante ya están activos
- Parece Marte pero es Alicante: la ruta de senderismo más original de la provincia para recorrer en invierno
- Educación asegura que habrá más flexibilidad para que no haya clase en las tradiciones religiosas y laicas
- La Marina Baixa, entre las pocas zonas de España que siguen en alerta por escasez de agua pese al tren de borrascas
- El aeropuerto de Alicante-Elche cerrará su pista las noches de marzo para obras de mejoras
- El Consell amplía las deducciones en el IRPF por gastos sanitarios a rentas de hasta 60.000 euros
- Choque en la Semana Santa de Alicante por la coincidencia de dos vía crucis en el Casco Antiguo
- Hércules CF - CD Eldense