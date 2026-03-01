Hela: el resurgir de la diosa de la muerte a golpe de doom metal

Ficha técnica Formación: Raquel Navarro (voz), Julián Velasco (guitarra), Tano Giménez (bajo) y Miguel Fernández (batería) Procedencia: Elche, Catral y Petrer Discos: Broken Cross (2013), Hela & LoDo Split (2014), Death May Die (2017), Vegvisir (2019), A Reign to Conquer (2026) Año de comienzo: 2012

En la mitología nórdica, antes de la unificación cultural generada por el Universo Cinematográfico de Marvel, Hela era conocida como la diosa de la muerte, una de las figuras más complejas de las leyendas escandinavas. Su representación más conocida la muestra con el cuerpo dividido en dos mitades: una de mujer viva y otra cadavérica, ennegrecida o en descomposición. Una dualidad que simboliza la frontera entre lo orgánico y lo inerte. Fue enviada por Odín al reino de los muertos que no caían en combate, Helheim, desde donde gobierna sobre quienes fallecen por enfermedad o vejez, lejos del destino de los guerreros que se ganaban por sus propias acciones el Valhalla.

Su nombre ha servido de inspiración a una banda que ha erigido una forma de entender la música que va más allá de lo predominante en Alicante. Los alicantinos Hela toman como referencia esa dualidad de la diosa del inframundo para ofrecer al oyente dos caras de la misma moneda. Por una parte, encajan en sus canciones secciones pesadas y contundentes que conviven en sintonía con pasajes etéreos y melódicos. Así dan forma a un doom metal de carácter progresivo que les ha permitido crearse un nombre en el circuito nacional.

'A Reign to Conquer', el último álbum de último álbum de Hela / Rafa Arjones

Acaban de publicar su último álbum de estudio, A Reign to Conquer, un compendio de seis temas que superan los siete minutos de duración, donde juegan con la oscuridad y la ambientación para confeccionar un trabajo concebido como una obra compacta, pensada para escucharse de principio a fin. "Queríamos que fuese un disco progresivo, sin repeticiones innecesarias. Por ejemplo, el tema The Infinite Tower está construido para crecer constantemente, sin volver atrás. La letra habla precisamente de esa escalada interminable, de esa torre que nunca alcanzas. Es un reflejo de luchas internas y de sentir que nunca llegas arriba del todo", explica el grupo sobre un disco que marca un antes y un después en su sonido.

Se trata de un salto cualitativo que ha nacido de manera natural, debido principalmente a su intención de crear sin marcarse tiempos. "No empezamos a componer pensando en virar hacia un sitio concreto. También influye que este disco ha tenido un proceso mucho más largo. Vegvísir (2019) fue rápido y fluido. Después llegó la pandemia, los cambios personales… Eso hizo que trabajáramos las canciones durante años, escuchándolas una y otra vez. Con la entrada de nuestra vocalista Raquel invertimos mucho más tiempo en las voces, intercambiando ideas, y eso se nota", apuntan.

Renacer con aire fresco

Si algo tenía pendiente la formación era volver a contar en sus filas con una vocalista. Una decisión de sus integrantes, unida al momento por el que estaba pasando Hela, les llevó en su día a optar por no tener una cantante fija dentro de la banda, lo que les ha impedido tocar en directo desde 2017. Ahora, sin embargo, han vuelto a apostar por cerrar la formación y la entrada de Raquel Navarro ha aportado una frescura especial al grupo: "Yo estaba en una banda tributo a Pink Floyd, pero siempre quise hacer música propia. Cuando se quedaron sin vocalista, un amigo en común me puso en contacto con ellos. Me pasaron un par de temas y me dieron libertad total para trabajar mis propias líneas y letras. Algunas partes me costaron mucho, porque las canciones son largas y exigentes, pero esa libertad fue clave para sentirme a gusto y eso se refleja en este disco", apunta la vocalista.

La banda le dio completa libertad para desarrollar su creatividad, libre de contaminaciones dentro del género. Y es que Raquel nunca había formado parte de un proyecto de doom metal, lo que ayudó a que aportase todavía más personalidad. "Llevábamos tiempo trabajando con diversas cantantes, pero siempre fuera del núcleo de la banda. Con Raquel decidimos que aportara desde cero, que hiciera suyas las canciones. Nos interesaba que no viniera condicionada por el estilo, que aportara frescura, y estamos muy contentos con el resultado", afirma Miguel. "Después de muchos años, tenemos de nuevo esa sensación de grupo".

La diosa del inframundo vuelve a abrir los ojos con un prisma renovado, alentando a unos músicos que hacen arte de forma terapéutica y que encuentran una segunda oportunidad para no perder de vista aquello que les animó a hacer música en un primer momento. "Ha pasado mucho tiempo desde nuestro último disco, pero todavía más desde la última vez que tocamos en directo. Nuestras decisiones nos llevaron a que no pudiéramos presentar en directo los dos álbumes anteriores y esto sirve como culminación al trabajo de todos estos años", subrayan desde la banda.

Y aunque no les genera ansiedad no ir más allá, conscientes de las limitaciones que implica hacer una música tan minoritaria en un lugar con pocas facilidades como Alicante, es esa sensación de unidad la que les llevará a realizar conciertos como el que tienen previsto para el 27 de septiembre en el Okkult Session de Barcelona, junto a leyendas del género como Paradise Lost o Tiamat. "Antes Alicante tenía un montón de locales en los que poder tocar, pero esa cultura del directo se ha ido perdiendo en la provincia. En Elche, por ejemplo, no tenemos ninguna sala en la que tocar a no ser que pases por el Ayuntamiento".

Frente a estos inconvenientes, Hela decide hacerse fuerte con lo que mejor sabe hacer: canciones largas y envolventes que miran a la técnica sin necesidad de grandes demostraciones de fuerza y brutalidad. La diosa está de vuelta.