«El Inclusero» y su inconfundible sello

Un 19 de marzo del año 1966 se convierte en matador de toros un joven torero llamado Gregorio Tébar Pérez, pero anunciado en los carteles como El Inclusero. Ocurrió en la plaza de toros de Valencia con Antonio Ordóñez como padrino y Paco Pallarés como testigo, una alternativa de lujo que ya anunciaba la irrupción de un torero de gran calado artístico, garante de exclusividad y de buen gusto.

Este momento de la alternativa vino precedido de una exitosa etapa novilleril en la que dos años antes, un 11 de abril y en la plaza de toros de Vistalegre de Madrid, aquella conocida popularmente como La Chata, cortó dos orejas a un novillo de Emilio Arroyo siendo portado en hombros hasta el Puente de Toledo por una afición juvenil que le convirtió en ídolo. Este gran triunfo le valió torear de manera seguida hasta en siete ocasiones con llenos absolutos en cada una de sus tardes.

Mucho se ha escrito a lo largo de los años de la nutrida carrera de Gregorio Tébar, de sus éxitos en los ruedos, especialmente en Madrid plaza en la que realizó algunas de sus faenas más recordadas. Su toreo representa a la perfección el concepto de lo clásico con un sello muy personal que ha sido su mejor pasaporte para viajar en el tiempo siendo recordado como un artista completo y uno de los toreros de mayor personalidad con la muleta y el capote. Lo añejo, lo puro y lo eterno coinciden en la trayectoria de Gregorio Tébar, cuando se trata de definir su concepto como artista.

Noticias relacionadas

El Inclusero posee su lugar de honor en el Museo Taurino de Alicante, lugar en el que el pasado miércoles se presentó un sello con su figura dentro de la llamada Exposición Temática Taurina, que recoge diversas publicaciones relacionadas con la lidia, con distintos hierros y con los toreros más importantes de los últimos años. El sello de Tébar es sencillo y muy natural, con una fotografía suya de juventud vistiendo un terno grana y azabache y con su capote de paseo en la mano, una estampa muy torera que representa parte de esos sesenta años llenos de vida, sueños y realidades contadas con la máxima torería cautivando a crítica y público y ganando, por méritos propios ese hueco tan difícil de mantener en el tiempo que sólo pueden tener los grandes artistas con vocación de eternidad.