El arte del bonsái llega a Alicante: un fin de semana dedicado al arte milenario en el Espacio Séneca
La primera edición del Certamen de Bonsái Ciudad de Alicante reunirá a público y profesionales de distintos puntos del país para contemplar algunos de los mejores ejemplares de España
Alicante celebrará del 13 al 15 de marzo el I Certamen de Bonsái Ciudad de Alicante, un evento que tendrá lugar en el Espacio Séneca y que reunirá a aficionados, expositores y profesionales del bonsái procedentes de distintos puntos del país. Durante esta primera edición, el público tendrá la oportunidad de contemplar algunos de los mejores ejemplares de España, cuidadosamente seleccionados por su calidad, madurez y valor artístico.
El bonsái es una disciplina artística milenaria basada en el cultivo de árboles en miniatura que reproducen la esencia de los grandes ejemplares de la naturaleza. Su práctica combina botánica, técnica y sensibilidad estética, y representa valores como la paciencia, el respeto por el entorno natural y el cuidado del detalle. El certamen pretende acercar este arte al público general, fomentar el intercambio de conocimiento entre profesionales y difundir el trabajo artesanal y medioambiental vinculado al bonsái.
El certamen será inaugurado por el alcalde de Alicante Luis Barcala en el acto oficial de apertura previsto el viernes 13 a las 17 horas. Asimismo, la organización agradece el patrocinio y apoyo de Bonsái Pavia, Medibonsai, Mármoles Novelda, Carmencita, Casa Sicilia, Lombrico y Bateig Piedra Natural. Esta actividad también cuenta con el respaldo de la Concejalía de Cultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Marina Baixa, entre las pocas zonas de España que siguen en alerta por escasez de agua pese al tren de borrascas
- Atención conductor: los primeros radares de tramo en la provincia de Alicante ya están activos
- Los pisos de Les Naus de Alicante cuentan con la 'protección' de Mazón y se vendieron a precio del Botánic
- Parece Marte pero es Alicante: la ruta de senderismo más original de la provincia para recorrer en invierno
- Un proyecto pionero estudiará en el sur de Alicante el peligro de los terremotos con fibra óptica y tecnología láser
- Ni rastro de propietarios en Les Naus de Alicante que ya deberían residir por obligación en sus viviendas protegidas
- Claudio Barragán, tras el Hércules-Eldense: “Por querer ir a ganar el partido, lo hemos perdido”
- El Consell amplía las deducciones en el IRPF por gastos sanitarios a rentas de hasta 60.000 euros