El arte del bonsái llega a Alicante: un fin de semana dedicado al arte milenario en el Espacio Séneca

Alicante celebrará del 13 al 15 de marzo el I Certamen de Bonsái Ciudad de Alicante, un evento que tendrá lugar en el Espacio Séneca y que reunirá a aficionados, expositores y profesionales del bonsái procedentes de distintos puntos del país. Durante esta primera edición, el público tendrá la oportunidad de contemplar algunos de los mejores ejemplares de España, cuidadosamente seleccionados por su calidad, madurez y valor artístico.

El bonsái es una disciplina artística milenaria basada en el cultivo de árboles en miniatura que reproducen la esencia de los grandes ejemplares de la naturaleza. Su práctica combina botánica, técnica y sensibilidad estética, y representa valores como la paciencia, el respeto por el entorno natural y el cuidado del detalle. El certamen pretende acercar este arte al público general, fomentar el intercambio de conocimiento entre profesionales y difundir el trabajo artesanal y medioambiental vinculado al bonsái.

Cartel del primer Certamen de Bonsái Ciudad de Alicante / INFORMACIÓN

El certamen será inaugurado por el alcalde de Alicante Luis Barcala en el acto oficial de apertura previsto el viernes 13 a las 17 horas. Asimismo, la organización agradece el patrocinio y apoyo de Bonsái Pavia, Medibonsai, Mármoles Novelda, Carmencita, Casa Sicilia, Lombrico y Bateig Piedra Natural. Esta actividad también cuenta con el respaldo de la Concejalía de Cultura y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante.