Una exposición en Alicante visibiliza el liderazgo femenino a través de 22 mujeres contemporáneas

Una mirada plural sobre el liderazgo femenino en la cuenca mediterránea. Casa Mediterráneo inaugura este martes 3 de febrero, a las 18.30 horas, la muestra fotográfica Simplemente Mediterráneas: Mujeres de nuestro tiempo, un proyecto expositivo que ofrece un recorrido visual y narrativo por 22 historias de mujeres contemporáneas que, desde distintos ámbitos profesionales y vitales, contribuyen a definir el presente y el futuro del espacio mediterráneo. Dicha exposición podrá visitarse hasta el 30 del mismo mes.

A través de retratos fotográficos de gran formato y reseñas biográficas, la muestra propone una forma de dar visibilidad a trayectorias vinculadas a la ciencia, la cultura, el deporte, el pensamiento, el emprendimiento y el compromiso social. Desde la investigación científica y la exploración hasta la creación artística, la literatura o la defensa de los derechos civiles, la exposición invita a reconocer el papel esencial de las mujeres en la transformación de las sociedades mediterráneas.

De esta manera, según la institución que la lleva a cabo, Simplemente Mediterráneas nace con vocación itinerante y de diálogo intercultural, concebida como un espacio de reflexión compartida sobre la igualdad de género como valor ético y como motor de innovación, cohesión social y desarrollo sostenible en el Mediterráneo. La muestra no solo rinde homenaje a las protagonistas retratadas, sino que lanza una invitación a mirar con mayor empatía, a escuchar con más atención y a reforzar el compromiso colectivo con una sociedad más justa e inclusiva.

En la inauguración, también se proyectará el documental Mujeres Mediterráneas. Europa: Francia, Italia, España, de la periodista Sonia Marco, que amplía el relato visual con testimonios y miradas sobre el papel de la mujer en distintos contextos mediterráneos contemporáneos.

La astronauta italiana Samantha Cristoforetti, en una imagen de archivo / Robert Markowitz

Una selección de carácter internacional

Casa Mediterráneo ha seleccionado 22 figuras de reconocido prestigio internacional procedentes de distintos países del Mediterráneo, entre ellas científicas, creadoras, deportistas, pensadoras y emprendedoras que representan la diversidad cultural, social y profesional de ambas orillas del mar común. Cada retrato se acompaña de una breve biografía que contextualiza su trayectoria y la convierte en referente contemporáneo en su ámbito.

Entre las participantes se encuentran la astronauta Samantha Cristoforetti (Italia), la científica Ada Yonath (Israel) y la bióloga Rana Dajani (Jordania); creadoras y artistas como Sophia Vari (Grecia), Azra Akšamija (Bosnia y Herzegovina), Anna Vissi (Chipre), Marija Vicković (Montenegro), Sofia Boutella (Argelia), Aynur Doğan (Turquía), Yasmine Hamdan (Líbano), Kamilya Jubran (Palestina) y Oum (Marruecos); o deportistas de élite como Alenka Artnik (Eslovenia) y Lydia Sempere Francés (España).

Lydia Sempere, la piloto que compite con una discapacidad auditiva / Juani Ruz / Juani Ruz

En esta percepción internacional también hay cabida para autoras y pensadoras como Elif Shafak (Turquía), Najat El Hachmi (Marruecos), Iman Mersal (Egipto) y Erige Sehiri (Túnez); así como referentes en liderazgo y emprendimiento como Sima Bahous (Jordania), Nadia Sammut (Francia) y Matea Nesek (Croacia). La muestra incluye también un apartado dedicado a la memoria histórica, representado por la artista alicantina Juana Francés.

Raíces mediterráneas como fuente de identidad

Entre las protagonistas de la exposición, la chef francesa Nadia Sammut subraya el valor de las raíces mediterráneas como fuente de identidad y compromiso. "Nací en una tierra mediterránea donde alimentar es un acto de amor, de dignidad y de transmisión. Mi abuela me enseñó que la cocina no es solo un saber hacer, sino una manera de habitar el mundo: respetar la tierra, honrar las estaciones, reunir en torno a una misma mesa. Esta memoria viva guía cada uno de mis compromisos", explica la cocinera.

La chef francesa Nadia Sammut, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

"En mi sector, el desafío para las mujeres es asumir plenamente un liderazgo que conjugue excelencia y responsabilidad. Debemos transformar los modelos establecidos para integrar en ellos la sostenibilidad, la salud y la cooperación, sin renunciar a la exigencia. A las jóvenes de ambas orillas, quiero decirles: vuestras raíces son una fuerza. El Mediterráneo nos enseña la resiliencia, el coraje y el diálogo. Atreveos a crear, atreveos a dirigir, atreveos a transmitir. Nuestra herencia no es una carga, es una luz que debemos hacer crecer", puntualiza.

Diversidad y superación personal con la piloto Lydia Sempere

Otras de las mujeres retratadas en dicha exposición es la piloto alicantina Lydia Sempere Francés, que ha superado un obstáculo tan grande como la discapacidad auditiva para seguir adelante con su sueño profesional. "Mis raíces mediterráneas han marcado mi forma de ver la vida y mi profesión. El Mediterráneo es mezcla de culturas, carácter y superación. Crecer en este entorno me enseñó a adaptarme y a no rendirme. Como piloto y como mujer con discapacidad auditiva, he tenido que buscar otras formas de comunicarme y de competir, y eso me ha hecho más fuerte", explica.

Noticias relacionadas

Entender que la vida no es igual de fácil para todos le ha llevado a pensar que "el trabajo no es solo rendimiento, también es pasión, esfuerzo y capacidad de superar obstáculos. El principal reto que afrontan hoy las mujeres en mi ámbito es romper estereotipos. En el automovilismo todavía es necesario demostrar constantemente que somos capaces. Si además tienes una discapacidad, el reto es doble. A las jóvenes del Mediterráneo que sueñan con seguir este camino les diría que crean en ellas mismas. La diferencia no es un límite, es una riqueza".