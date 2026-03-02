La literatura de Alicante saca pecho: diez autores de la provincia, entre los candidatos a los Premios de la Crítica Valenciana

La Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios (Clave) ha dado a conocer este domingo los títulos y autores que concurren a los XLV Premios de la Crítica Literaria Valenciana, una de las distinciones de mayor prestigio en el ámbito autonómico. La nómina de candidatos confirma, en esta edición, el notable peso de la creación alicantina: si el pasado año fueron seis las obras de la provincia situadas entre las mejores del ejercicio a juicio de la crítica, en esta ocasión son diez los escritores alicantinos que aspiran al reconocimiento. De las 28 obras seleccionadas en total, la representación de Alicante alcanza un significativo 35,7 %.

En la modalidad de poesía figuran como candidatos Manuel García Pérez con su obra Vida y época de la ausente Eileen (Renacimiento) y Natxo Vidal con Serenata de huesos (Olé Libros). Mientras que el primero consigue crear un relato a través de poemas que describen la biografía de una enfermera marcada por la derrota, el segundo plasma un ensayo en verso a modo de despedida ante la inminencia de la muerte de un ser querido.

En narrativa solo hay una candidatura alicantina, pero es la enorme propuesta elegante y sentimental de Fernando Parra con Herida y ventana (Funambulista). El autor se arma de valor para enfrentarse a sus propios fantasmas a través del proceso de la escritura con una novela que ejemplifica cómo abordar la autoficción sin perder la esencia de quien escribe. Una historia narrada con una prosa poética cuidada al milímetro, donde la metáfora abre espacios para la exhibición literaria.

Más abundante es la presencia alicantina en la modalidad de ensayo y crítica. Cuatro de los cinco autores presentes en esta categoría son de la provincia: Juan Carlos Lozano Felices con Proyecto Mosaicum (Frutos del Tiempo), su oda particular a la música; Antonio Moreno y su road trip cultural por la provincia con El viaje de las bibliotecas (Newcastle); el manifiesto filosófico de Juan Evaristo Valls Boix con El derecho a las cosas bellas (Ariel), donde proclama el derecho a la pereza como bien democrático; y Encrucijadas. A Salto de Mata 2 (Polibea), la segunda parte de los diarios de José Luis Zerón Huguet.

Por último, en cuanto a literatura dramática, destacan tres propuestas de la provincia como son la de Antonio Cremades con El intruso (La Máquina de Nubes), donde la tragedia se convierte en comedia a través de su irracionalidad; Dejaré el titulo para el final (Balduque) de Alejandro López Pomares, donde se ahonda en la posición que ocupa el dramaturgo contemporáneo en el mundo del teatro; y la última obra de Juan Luis Mira Candel, Teatro contra la desmemoria o la memoria viva del teatro (Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert).

Los galardones, presididos por el crítico José Vicente Peiró y con la profesora titular de la Universitat de València Elia Saneleuterio Temporal como secretaria, se fallarán el próximo 16 de mayo en La Rambleta. El jurado se conforma en tres tercios equilibrados: representantes de instituciones culturales, profesionales de la crítica en prensa y especialistas en investigación literaria universitaria, todos ellos en activo y nacidos o residentes en la Comunidad Valenciana. Como es tradición, sus nombres permanecerán en secreto hasta el día de la deliberación y la emisión del fallo.

Una distinción de carácter honorífico

Desde Rafael Chirbes a Juan José Millás, esta distinción ha premiado a lo largo de su existencia a un gran número de autores que han elevado la categoría de la literatura valenciana. Al igual que ocurre con otros premios de la crítica tanto de ámbito nacional como autonómico, este galardón carece de dotación económica, tiene un carácter estrictamente honorífico. Sirve para posicionar a autores actuales con grandes nombres de la literatura que se han alzado con el Premio de la Crítica Literaria Valenciana a lo largo de sus más de cuatro décadas de trayectoria.

Entre esos nombres destacan autores como Francisca Aguirre, José Albi, Eduardo Alonso, Ricardo Bellveser, María Beneyto, Juan Manuel Bonet, Joaquín Calomarde, Guillermo Carnero, Enrique Cerdán Tato, María García-Lliberós, Rafael Chirbes, Josi Albarado, Juan José Millás, Miguel Herráez, Alfonso López Gradolí, Vicente Molina Foix, Juan Mollá, Vicente Muñoz Puelles, Pedro J. de la Peña, Antonio Porpetta, Rosa María Rodríguez, Enrique Selva, Vicente Soto, Jenaro Talens, Vicente Verdú, Manuel Vicent, Carmen Alborch, Clàudia Serra, Begoña Valero o el alicantino José Luis Ferris.

La lista continúa con Miguel Catalán, Tomás Segovia, Carmen Amoraga, José Luis Villacañas, Antonio Cabrera, Ferran Torrent, Arcadio López-Casanova, Carlos Marzal, Francisco Agramunt, Juan Vicente Piqueras, Vicente Sánchez Biosca, Susana Fortes, Elia Saneleuterio Temporal, Vicente Gallego, Honorato Boscá, Justo Serna, José Manuel Carcassés, Antonio Moreno, Mariano Sánchez Soler, Rafa Marí, Blas Muñoz, Juan Ballester, Alberto Gimeno, Juan Pablo Zapater, José Ricardo Morales, Juan Antonio Ríos Carratalá, Ángel Luis Prieto de Paula, Xelo Candel, Rafael Soler o el colaborador de INFORMACIÓN Fernando Parra Nogueras.