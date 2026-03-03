Carlo D'Ursi, ganador del Goya afincado en Dénia: "Los milagros existen, pero no tienen nada que ver con lo sobrenatural"

Una pieza audiovisual puede ser a su vez espiritual y política. Eso es lo que entendió el director italiano Carlo D'Ursi Fortunato, afincado en Dénia, quien decidió escribir y dirigir el cortometraje El Santo para ahondar en el pasado de su familia y plasmar en 23 minutos una historia que reinventa el sentido de la palabra "santidad". Una idea que le llevó a alzarse el pasado sábado con el Goya a Mejor Cortometraje Documental durante la ceremonia del 40 aniversario de los Premios Goya 2026.

La obra, producida por Montgó Films, Jaibo Films y Potenza Producciones, propone un viaje íntimo hacia la memoria familiar y hacia una idea alternativa de fe que se aleja de las concepciones religiosas. En su caso, se fundamenta a través de los gestos cotidianos de cuidado y generosidad. "En la bondad", especifica su director. En El Santo, Carlo D’Ursi emprende un viaje a la Italia rural, a las raíces de su familia, para reconstruir la figura de su abuelo, Carlo Fortunato, médico muy querido en su pueblo.

A lo largo de la pieza audiovisual se habla del recuerdo que se tiene de él, un hombre al que los vecinos evocaban como a un santo y por quien incluso quisieron iniciar un proceso de canonización popular tras su muerte. El director regresa al lugar donde su abuelo ejerció la medicina sin distinciones, ayudando a todos por igual, y donde, tras su fallecimiento, muchos aseguraban haber recibido milagros. Sin embargo, para la familia, lo verdaderamente importante no eran los supuestos prodigios, sino su bondad.

"Como dije en mi discurso en los Goya, sé que puede parecer ingenuo, porque uno podría pensar que la bondad no va a solucionar los problemas del mundo, pero la bondad arrastra detrás acciones prácticas que influyen realmente entre los seres humanos. El proyecto lo empecé porque un día, en el pueblo de mi madre, donde murió mi abuelo, se cruzó conmigo un hombre, me miró a los ojos y, en una especie de arrebato místico, me dijo que veía en mis ojos los del santo. A partir de ahí pregunté a mi madre a qué se refería", explica el ganador del Goya a INFORMACIÓN.

Carlo D'Ursi, durante su discurso en los Goya, respaldado por los productores Miguel Molina y Adán Aliaga / INFORMACIÓN

Ahí llegó a sus oídos la anécdota sobre los milagros que se le atribuían a su abuelo, lo que le motivó a investigar con la intención de desmentir esos hechos "sobrenaturales". "Se activó mi parte racional, pero conforme fui adentrándome en todo aquello, tuve que desmentirme a mí mismo: los milagros existían, solo que no tenían nada de sobrenatural. Tenían que ver con cuidar al otro, estar cerca del que lo necesita. Y eso sí que es un milagro, sobre todo en los tiempos que corren", apunta.

Una mirada a la fe exenta de religión

El cortometraje documental El Santo es una pieza audiovisual basada en la fe, pero entendida más allá de la religión, "más concretamente sobre la fe queer", apostilla el director afincado en Dénia. "La fe es lo que nos reconecta con nosotros mismos. Necesitamos tener fe en el ser humano, porque aunque lo que más visibilidad tiene son las acciones negativas, llevamos miles de años haciendo prosperar este mundo. Tenemos problemas gravísimos como el cambio climático o los conflictos sociales; pero el mundo es muy bonito como para echarlo a perder", declara.

Portada del cortometraje "El Santo", galardonado en los Goya 2026 / INFORMACIÓN

La película, por tanto, dialoga con la expresión del Papa Francisco sobre "los santos de la puerta de al lado": personas corrientes cuya vida se convierte en ejemplo por su capacidad de cuidar, sostener y amar. Por ello, lejos de construir un relato devocional al uso, el film aborda la importancia de la familia, la generosidad en tiempos modernos y el valor del perdón. El resultado es un documental autobiográfico con trasfondo espiritual que reivindica la bondad como acto político y humano.

Mentalidad ganadora

Antes de alzarse con el Goya, El Santo ya había iniciado un sólido recorrido en festivales nacionales. Participó en el 51 Festival Internacional de Cine Iberoamericano de Huelva, dentro de la Sección Oficial de Cortometrajes Nacionales; en la 27 Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid; y en el 23 Festival Internacional de Cine de Alicante, también en Sección Oficial. Con todo esto, asistió a la gala de la fiesta del cine español, que en esta ocasión se celebró en Barcelona, con la intención de alzarse con la estatuilla.

Un momento del discurso tras alzarse con la estatuilla en los Goya 2026 / David Zorrakino

"Si alguien te dice que va a los Goya pensando que ya es suficiente con estar nominado, te miente. Tenemos que dejar de fingir humildad impostada. Yo quería ganar", subraya el director. "Trabajé el desapego con mi psicólogo en las semanas previas, pero es una dicotomía: si vas a la gala te piden que prepares un discurso. No puedes ir pensando que vas a perder, y yo fui con unos nervios enormes. Tanto que mi reloj me marcaba pulsaciones altísimas; estaba a punto de fibrilar", ironiza Carlo D'Ursi.

Preguntado por qué tiene el corto de especial para que haya recibido el apoyo de los académicos, el cineasta y productor sostiene que "es un corto honesto, imperfecto y muy universal". "De alguna manera, aunaba preocupaciones presentes en otros cortos nominados: la discriminación hacia las mujeres, la salud obstétrica, el aprecio por la naturaleza, el respeto por las diferencias... Quizá los académicos encontraron un trabajo sincero, con imperfecciones y con un mensaje que conecta con muchas realidades".

Carlo D'Ursi y Jaibo Films, con las estatuillas a Mejor Corto Documental 2026 / Europa Press

Un Goya para el palmarés de Jaibo Films

Este galardón ha sido especialmente importante para la productora alicantina Jaibo Films, que con este reconocimiento ve recompensada la labor de estos 20 años al frente de un proyecto que pretende dar cine de calidad. "Es la cuarta ocasión que estamos aquí y cada vez hace especial ilusión. Este reconocimiento nos ha hecho muy felices y parece indicar que la insistencia acaba dando sus frutos", explica el productor Miguel Molina.

La productora alicantina detrás de El Santo se encuentra en un momento de bonanza gracias, en gran parte, al éxito de taquilla de obras como Una quinta portuguesa. "No es solo el corto en sí, sino el recorrido de la productora. El hecho de que llevemos años trabajando hace que la gente nos conozca y valore mejor lo que hacemos. Es el resultado de muchos años de esfuerzo y ver las alegrías que nos están dando obras como Una quinta portuguesa nos hace especial ilusión. Pero no ha sido fruto de la casualidad ni del resultado de una sola obra que haya funcionado bien, sino de un trabajo sostenido en el tiempo", subraya.