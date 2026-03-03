"Comerás flores", el fenómeno literario de Lucía Solla, aterriza en Alicante
Este martes se realizará un coloquio entre la autora y la librera Celia González en la librería Fahrenheit451 a las 19 horas
Lleva meses copando las redes sociales, conversaciones y tertulias literarias. Este martes a las 19h la librería Fahrenheit451 trae a Alicante a la autora de este fenómeno, Lucía Solla Sobral, para hablar de 'Comerás flores' (Libros del Asteroide). La escritora presentará y hablará sobre su novela en una charla acompañada por la librera Celia González.
El evento se realizará sin reserva, hasta completar aforo, tras la realización en el mismo espacio de una actividad infantil que está previsto que termine sobre las 18.30 horas: "Hasta las 18:30 hay un taller con peques y no empezaremos a colocar el espacio hasta que termine. Sabemos que tenéis muchas ganas -nosotras también- por eso os pedimos calma, paciencia y amorcito", han señalado a través de sus redes sociales.
La trama
Meses después de la muerte de su padre y recién graduada, Marina conoce a Jaime, un hombre veinte años mayor que ella que irrumpe en su vida colmándola de atenciones y planes. En poco tiempo, su día a día da un vuelco: pasa de compartir piso con su mejor amiga Diana, de ir a conciertos y de salir de fiesta a instalarse en el cómodo apartamento de Jaime y cenar cada fin de semana en los mejores restaurantes.
Deslumbrada por la sofisticada vida adulta y el encanto de Jaime, quien también se gana a su familia, Marina se ve sumergida por completo en su mundo, comenzando a olvidar lo que la definía.
Una novela sobre las distintas caras del amor y los espejismos de las relaciones desiguales, las dificultades del duelo y la amistad como refugio.
