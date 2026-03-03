El feminismo antirracista toma la palabra en la Universidad de Alicante con la participación de dos escritoras

Con motivo de las celebraciones de la UA en torno al Día Internacional de la Mujer, las escritoras Lucía Asué Mbomío y Safia El Aaddam ofrecerán un diálogo en el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti de la UA (CeMaB) el próximo jueves 5 de marzo, a las 17.30 horas, como parte del ciclo Encontrarse en la palabra. Coorganizado con el Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género y el Master en Estudios Literarios, el acto será presentado y moderado por la profesora Cristina Asencio.

Lucía Asué Mbomío (periodista y escritora) y Safia El Aaddam (activista y escritora) son dos voces emergentes de la literatura española actual que integran en su escritura un feminismo antirracista. Lucía hace uso del periodismo y Safia de su activismo público para entremezclar ficción, ensayo y divulgación (también en redes sociales) y para convertir la palabra escrita en un acto de resistencia frente a las exclusiones históricas y sociales dentro del campo literario español. La actividad será presencial y gratuita hasta completar el aforo y podrá seguirse en directo.

Cartel oficial del ciclo "Encontrarse en la palabra" organizado por el CeMaB / INFORMACIÓN

Sobre las escritoras participantes

Lucía Asué Mbomío (Madrid, 1981) es reportera del programa Aquí la Tierra de TVE. Colabora con la comunidad online Afroféminas, que visibiliza a mujeres afrodescendientes. Ha escrito hasta la fecha dos novelas: Hija del camino (2019), donde narra la vida de Sandra Nnom, una joven española de madre blanca y padre negro que busca su lugar entre dos mundos y lucha por definirse frente al racismo y los interrogantes sobre su identidad, y Tierra de la luz (2024), donde sitúa la acción en los invernaderos del sur de España, lugar en el que Ngolo, una joven guineana, enfrenta explotación laboral, abusos y precariedad.

Por su parte, Safia El Aaddam (Tarragona, 1995) ha centrado su activismo en la herida de los migrantes y los hijos de migrantes; sujetos que sufren la discriminación, el racismo y la violencia institucional. A través del perfil de Instagram @hijadeinmigrantes difunde campañas como "Te cedo una cita" para ayudar en la búsqueda de citas de extranjería, ante un sistema corrupto, o "Te cedo mi voto" en el que personas españolas voluntarias ceden su derecho al voto en las elecciones a personas migrantes. Entre otros textos, ha escrito la novela Hija de inmigrantes (2022) y el libro España ¿racista? (2024), donde combina ensayo, testimonio y divulgación para analizar el racismo estructural en España.