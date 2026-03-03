El feminismo antirracista toma la palabra en la Universidad de Alicante con la participación de dos escritoras
La periodista Lucía Asué Mbomío y la activista Safia El Aaddam estarán presentes el 5 de marzo, a las 17.30 horas, en una actividad impulsada por el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti
Con motivo de las celebraciones de la UA en torno al Día Internacional de la Mujer, las escritoras Lucía Asué Mbomío y Safia El Aaddam ofrecerán un diálogo en el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti de la UA (CeMaB) el próximo jueves 5 de marzo, a las 17.30 horas, como parte del ciclo Encontrarse en la palabra. Coorganizado con el Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género y el Master en Estudios Literarios, el acto será presentado y moderado por la profesora Cristina Asencio.
Lucía Asué Mbomío (periodista y escritora) y Safia El Aaddam (activista y escritora) son dos voces emergentes de la literatura española actual que integran en su escritura un feminismo antirracista. Lucía hace uso del periodismo y Safia de su activismo público para entremezclar ficción, ensayo y divulgación (también en redes sociales) y para convertir la palabra escrita en un acto de resistencia frente a las exclusiones históricas y sociales dentro del campo literario español. La actividad será presencial y gratuita hasta completar el aforo y podrá seguirse en directo.
Sobre las escritoras participantes
Lucía Asué Mbomío (Madrid, 1981) es reportera del programa Aquí la Tierra de TVE. Colabora con la comunidad online Afroféminas, que visibiliza a mujeres afrodescendientes. Ha escrito hasta la fecha dos novelas: Hija del camino (2019), donde narra la vida de Sandra Nnom, una joven española de madre blanca y padre negro que busca su lugar entre dos mundos y lucha por definirse frente al racismo y los interrogantes sobre su identidad, y Tierra de la luz (2024), donde sitúa la acción en los invernaderos del sur de España, lugar en el que Ngolo, una joven guineana, enfrenta explotación laboral, abusos y precariedad.
Por su parte, Safia El Aaddam (Tarragona, 1995) ha centrado su activismo en la herida de los migrantes y los hijos de migrantes; sujetos que sufren la discriminación, el racismo y la violencia institucional. A través del perfil de Instagram @hijadeinmigrantes difunde campañas como "Te cedo una cita" para ayudar en la búsqueda de citas de extranjería, ante un sistema corrupto, o "Te cedo mi voto" en el que personas españolas voluntarias ceden su derecho al voto en las elecciones a personas migrantes. Entre otros textos, ha escrito la novela Hija de inmigrantes (2022) y el libro España ¿racista? (2024), donde combina ensayo, testimonio y divulgación para analizar el racismo estructural en España.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los pisos de Les Naus de Alicante cuentan con la 'protección' de Mazón y se vendieron a precio del Botànic
- El lince ibérico acecha la provincia de Alicante: estas son las zonas dónde se le ha visto
- Aviso de tormentas en Alicante con la llegada de Regina: estos son los municipios de la provincia que deben sacar el paraguas
- Las autocaravanas buscan su espacio: de multas recurridas a más zonas habilitadas en Elche
- Un coche arde en Fontcalent y retenciones en la N-332 a la altura de Santa Pola y Torrevieja en una mañana con 44 incidencias en Alicante
- La sanción a la que se enfrenta la promotora de las polémicas viviendas de Sant Joan
- Clarence Seedorf, animando al Hércules
- Claudio Barragán, tras el Hércules-Eldense: “Por querer ir a ganar el partido, lo hemos perdido”