La Gran Fiesta del Marisco, MarisGalicia, llega por primera vez a Alicante
La gran carpa se instalará en El Muelle Live, zona Volvo, del 6 al 22 de marzo
Más de 20 toneladas de marisco fresco llegarán directamente desde Galicia en camiones-piscina
La auténtica Gran Fiesta del Marisco, MarisGalicia, llega por primera vez a Alicante. Desde el viernes 6 hasta el domingo 22 de marzo, este evento abrirá sus puertas en la gran carpa instalada en El Muelle Live, zona Volvo. Un espacio de más de 1.500 m² convertido en un auténtico puerto gallego con capacidad para más de 1.000 personas, cocinas a la vista, barras, panadería, arrocería y hasta un vivero de mariscos.
La propuesta desembarca con cifras de vértigo: 20 toneladas de marisco, 10.000 botellas de albariño y ribeiro y más de 18.000 visitantes previstos. Bogavantes vivos que saltan antes de llegar a la plancha, percebes recién llegados del Atlántico, cigalas que se deshacen en la boca, pulpo a feira y jugosas patas de centollo son solo algunas de las estrellas de un menú que promete hacer las delicias de todos.
Producto fresco, a diario desde Galicia
¿Cuál es el secreto de MarisGalicia? Camiones-piscina que trasladan a diario el producto vivo desde Galicia, sin intermediarios, lo que garantiza la frescura y los precios populares. El sistema de pedido, muy sencillo: hoja en mano, recorrer los puestos y confeccionar un menú a medida, para después disfrutarlo cómodamente en el comedor, interior o terraza.
Todo ello regado con los ricos caldos gallegos y a unos precios muy populares para que nadie se quede en casa. Consejo para los visitantes, “lleva buen apetito, olvídate del reloj y disfruta de este festín culinario que tendrá como protagonistas a los mejores productos recién llegados de nuestras costas y algunas sorpresas más”, indica Manuel Gómez, Coordinador del evento.
Desde que comenzó su andadura en 2009, este evento ha recorrido las principales capitales del país: Madrid, Barcelona, Palma, Vitoria, Sevilla, Pamplona, Valencia, Bilbao, Tarragona, Gijón, Santander, San Sebastián, Albacete, León, Granada, Valladolid, Córdoba…
En total, son seis grandes stands que incluyen la panadería, con empanadas, tartas y el clásico pan gallego; el puesto de arroces, donde los maestros arroceros preparan con mimo recetas tradicionales; la pulpería, el espacio de plancha y cocidos, con un vivero en el que puedes elegir la pieza que quieres comer; un bar con vinos y licores y la zona de recuerdos.
Rituales y tradiciones
Con todas las viandas en poder los comensales, “solo queda acomodarse para dar rienda suelta al paladar, chupar las cabezas de los langostinos y las patitas de las nécoras, apurar hasta el último grano de arroz de mariscos y regarlo todo con una buena botella de albariño o ribeiro”, exclama el coordinador del evento.
Todo este espectáculo gastronómico estará acompañado por música en vivo de gaitas y danzas gallegas. Los sábados por la noche, a partir de las 23:00 horas, el público no se resistirá a participar en el ritual y recitar el famoso ‘conxuro’ que protege de maleficios y espíritus extraños: «Búhos, lechuzas, sapos y brujas. Demonios, duendes y diablos... Cuando este brebaje baje por nuestras gargantas, quedaremos libres de los males de nuestra alma».
La feria estará ubicada en el Muelle Live (zona Volvo) y el horario de MarisGalicia será de lunes a sábado de 13:00 a 16:30 y de 20:00 a 23:00 h. Los domingos de 13:00 a 16:30 h.
