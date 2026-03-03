La Gran Fiesta del Marisco, MarisGalicia, llega por primera vez a Alicante

La auténtica Gran Fiesta del Marisco, MarisGalicia, llega por primera vez a Alicante. Desde el viernes 6 hasta el domingo 22 de marzo, este evento abrirá sus puertas en la gran carpa instalada en El Muelle Live, zona Volvo. Un espacio de más de 1.500 m² convertido en un auténtico puerto gallego con capacidad para más de 1.000 personas, cocinas a la vista, barras, panadería, arrocería y hasta un vivero de mariscos.

La propuesta desembarca con cifras de vértigo: 20 toneladas de marisco, 10.000 botellas de albariño y ribeiro y más de 18.000 visitantes previstos. Bogavantes vivos que saltan antes de llegar a la plancha, percebes recién llegados del Atlántico, cigalas que se deshacen en la boca, pulpo a feira y jugosas patas de centollo son solo algunas de las estrellas de un menú que promete hacer las delicias de todos.

Producto fresco, a diario desde Galicia

¿Cuál es el secreto de MarisGalicia? Camiones-piscina que trasladan a diario el producto vivo desde Galicia, sin intermediarios, lo que garantiza la frescura y los precios populares. El sistema de pedido, muy sencillo: hoja en mano, recorrer los puestos y confeccionar un menú a medida, para después disfrutarlo cómodamente en el comedor, interior o terraza.

Todo ello regado con los ricos caldos gallegos y a unos precios muy populares para que nadie se quede en casa. Consejo para los visitantes, “lleva buen apetito, olvídate del reloj y disfruta de este festín culinario que tendrá como protagonistas a los mejores productos recién llegados de nuestras costas y algunas sorpresas más”, indica Manuel Gómez, Coordinador del evento.

Desde que comenzó su andadura en 2009, este evento ha recorrido las principales capitales del país: Madrid, Barcelona, Palma, Vitoria, Sevilla, Pamplona, Valencia, Bilbao, Tarragona, Gijón, Santander, San Sebastián, Albacete, León, Granada, Valladolid, Córdoba…

En total, son seis grandes stands que incluyen la panadería, con empanadas, tartas y el clásico pan gallego; el puesto de arroces, donde los maestros arroceros preparan con mimo recetas tradicionales; la pulpería, el espacio de plancha y cocidos, con un vivero en el que puedes elegir la pieza que quieres comer; un bar con vinos y licores y la zona de recuerdos.

Rituales y tradiciones

Con todas las viandas en poder los comensales, “solo queda acomodarse para dar rienda suelta al paladar, chupar las cabezas de los langostinos y las patitas de las nécoras, apurar hasta el último grano de arroz de mariscos y regarlo todo con una buena botella de albariño o ribeiro”, exclama el coordinador del evento.

Todo este espectáculo gastronómico estará acompañado por música en vivo de gaitas y danzas gallegas. Los sábados por la noche, a partir de las 23:00 horas, el público no se resistirá a participar en el ritual y recitar el famoso ‘conxuro’ que protege de maleficios y espíritus extraños: «Búhos, lechuzas, sapos y brujas. Demonios, duendes y diablos... Cuando este brebaje baje por nuestras gargantas, quedaremos libres de los males de nuestra alma».

Mapa de El Muelle Live en Alicante.

La feria estará ubicada en el Muelle Live (zona Volvo) y el horario de MarisGalicia será de lunes a sábado de 13:00 a 16:30 y de 20:00 a 23:00 h. Los domingos de 13:00 a 16:30 h.