La peineta de una abuela y 30 poemas que cuestionan la deriva social en Alicante

Este libro entra primero por la vista. Su portada, que busca la provocación en los ojos de quien la mira, presenta a una anciana con gafas de sol haciendo una peineta. A priori, puede parecer una imagen que se escapa de los estándares de la poesía tradicional, pero precisamente esa ruptura ha permitido que el alicantino David Revert encuentre una simbiosis entre provocación y técnica en Escupiendo veneno (2025), una colección de 30 poemas que apelan de manera directa a la deriva social, política e intelectual que marca la actualidad a lo largo del globo.

"Un libro, antes de ser leído, es observado. La portada cumple una función esencial y yo quería llamar la atención con ella", apunta el autor. "La mujer sigue siendo objeto de desigualdades estructurales y la igualdad real aún está lejos. Además, es una mujer anciana, y los mayores también parecen cada vez más invisibles o incómodos para la sociedad. Esa peineta va dirigida a todo aquello que nos afecta: la desigualdad, la precariedad laboral, la falta de espíritu crítico, el drama migratorio, la ausencia de empatía… El libro invita a abrirlo y reflexionar", subraya.

David Revert, el poeta detrás del poemario "Escupiendo Veneno" / Rafa Arjones

Pero, a pesar de lo soez que pueda parecer su portada, en su interior se encuentra una técnica fiel al género, que huye del verso libre y procura ser lo más escrupulosa posible con la poesía clásica, todo ello dirigido con un lenguaje coloquial a lo largo de sus páginas. "He querido buscar formas clásicas para hablar de temas actuales. Eso se refleja en gran parte de este poemario, donde hablo en cuartetos sobre las cargas policiales que vivieron los vecinos de Vallecas durante el confinamiento, por ejemplo", apunta el autor.

Una manera diferente de entender el solemne arte de la poesía, permitiéndose la licencia de llegar a lectores poco habituados a su lectura y, a su vez, ofrecerles la posibilidad de entrar desde un prisma clásico que no está falto de técnica. "He utilizado romance, romancillo, cuartetas, incluso tanka. He querido ser lo más riguroso posible con la métrica y el ritmo. Mi intención era generar una comunión entre lo antiguo y lo nuevo. Creo que solo fusionando pasado y presente podemos aspirar a un futuro mínimamente esperanzador", explica a INFORMACIÓN.

La provocadora portada con la que David Revert ha ilustrado su tercera obra / INFORMACIÓN

Revert estará presentando su poemario Escupiendo veneno el sábado 7 de marzo a las 18.30 horas en La Ruta de la Madera Beer House de Alicante (calle José Gutiérrez Petén, 4). En el acto no estará solo: lo acompañará la conductora de eventos Eva Reyes. Allí explicará, desde la ironía, "el mundo tan bonito y esperanzador en el que vivimos", apunta entre risas el autor alicantino. Además, no será una presentación al uso y contará con música, ya que varios poemas han sido musicados.

Una mirada cruda de la sociedad

El poema que da título al libro, Escupiendo veneno, funciona como epílogo y enumera, en versos trocaicos, "algunos de los males contemporáneos a los que se enfrenta la sociedad: rescates bancarios, manipulación mediática y referentes culturales de masas". Así lo expresa el poeta, que se desahoga a lo largo de 73 páginas ácidas y reivindicativas "que buscan dar pie a la reflexión de aquellos que lo lean".

David Revert, durante la entrevista realizada en INFORMACIÓN / Rafa Arjones

Porque la mirada de David Revert es la de un ciudadano normal, de a pie, nacido en el seno de una familia obrera y criado por sus abuelos. Precisamente fue su abuelo, poseedor de una biblioteca nutrida, quien despertó en él el amor por la lectura desde bien pequeño. Leyó desde joven novelas de Hemingway o Julio Verne, pero también poesía de Miguel Hernández, Baudelaire o Rimbaud. Esa herencia cultural explica su insistencia en la necesidad de mirar atrás y entender el presente y el futuro desde técnicas clásicas.

Y en esa vorágine constante de estímulos, tiende a bajar las revoluciones e invita al lector a "aprovechar el tiempo en lugar de matarlo. El libro intenta detenerse y reflexionar en medio del ruido, y precisamente yo puedo hablar de esa prisa patológica porque la he vivido en primera persona", apunta el alicantino.

A los 31 años, el poeta sufrió un infarto provocado por la ansiedad y el estrés. "Ahora mismo llevo dos muelles en el corazón y esa experiencia refuerza mi crítica a una sociedad que corre sin preguntarse hacia dónde. Soy consciente de que vivimos en una sociedad donde todo se consume y se olvida rápidamente. La poesía social, por su carácter atemporal, tiene poco espacio en un mundo de inmediatez. Aun así, el libro es un grito clamando justicia", concluye el autor, que también es autor de otras obras como Poemario (2008) y Claroscuros de Luna (2015).