La 'Piedad' valenciana que la Galería de las Colecciones Reales reivindica junto a Tiziano y Coxcie: "Ofrece la viva imagen de la España del siglo XVI"

Es una de las obras clave de Gaspar Becerra. La piedad (1560) refleja la huella que el manierismo de Giorgio Vasari dejó en el pintor de Baeza. Un estilo que, durante el reinado de Felipe II, donde la carga espiritual en el arte español era grande, rompió con el equilibrio y la armonía del Renacimiento. La pieza se adentra en él con sensibilidad devocional, alumbrando una composición única. Desde este martes, la Galería de las Colecciones Reales la exhibirá hasta el 12 de julio gracias al programa Obra invitada que ya han protagonizado Antonio Moro, Francisco de Goya y Alexis-Simon Belle, entre otros.

"Enriquece y amplía las posibilidades de diálogo con nuestras colecciones y refuerza una colaboración sostenida entre instituciones culturales comprometidas con la investigación y difusión del patrimonio", ha señalado Víctor Cageao, director de la Galería de las Colecciones Reales, durante la presentación del préstamo. La piedad procede del Museo de Bellas Artes de Valencia, que la adquirió en 2001 gracias a la donación que Mercedes de la Cuadra Oliag realizó en 2001.

Cuadro de 'La Piedad', de Gaspar Becerra, al completo. / Cedida

El tratamiento de la luz, el modelado anatómico y la monumentalidad de las figuras revelan el dominio técnico del Becerra y su capacidad para dotar a la escena de una dimensión espiritual que trasciende lo narrativo. Formado en Italia junto al maestro italiano Daniele da Volterra, introdujo en España un lenguaje renovador que marcaría profundamente la estética cortesana tras su regreso en 1557 y su posterior nombramiento como pintor de Felipe II en 1562.

"Fue clave en la segunda generación de las águilas del Renacimiento que acercaron el arte italiano a nuestro país", ha señalado Pablo González Tornel, director del Museo de Bellas Artes de Valencia. Entre los trabajos más destacados de Becerra se encuentran la decoración de la Torre de la Reina en El Pardo y la galería dorada del Real Alcázar de Madrid. También se encargó del retable mayor de la catedral de Astorga. Y suya es la imagen de Nuestra Señora de la Soledad de Victoria. En el Museo del Prado se le atribuye una Magdalena penitente poco estudiada y un dibujo-copia parcial de una sección del Juicio final de Miguel Ángel. La otra parte pertenece a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

El cuadro de Gaspar Becerra ya cuelga en la Galería de las Colecciones Reales. / Jesús Hellín

"A partir de hoy, podrá conversar con Tiziano y Michel Coxcie, ofreciendo la viva imagen de la España de mediados del siglo XVI", ha añadido Tornel. Cada una de las obras invitadas por Patrimonio Nacional debe cumplir un objetivo: complementar, profundizar y enfatizar en los discursos presentes en la exposición permanente de la Galería, así como generar nuevos vínculos entre autores y estilos. Así lo han hecho, entre otros, Retrato de Felipe II, Retrato de las hijas de Felipe V, El amor presentando a Luis XV y Carlos III, cazador.