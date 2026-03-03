Pirula Arderius y Elvira Pizano serán homenajeadas por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert
El acto de entrega de las distinciones, que se enmarca dentro de la iniciativa Trayectorias en Femenino, tendrá lugar en la Casa Bardin de Alicante el próximo viernes 6 de marzo, a las 13 horas
Un tributo a dos mujeres ilustres en la sociedad alicantina. El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert rinde homenaje este año a la periodista Pirula Arderius y a la artista Elvira Pizano en un acto que se celebrará el próximo viernes, 6 de marzo y estará presidido por el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro. El acto de entrega de estatuillas, diseñadas por Begoña M. Deltell, tendrá lugar el viernes a las 13 horas en la Casa Bardin, sede del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.
Este reconocimiento se enmarca en la segunda edición de Trayectorias en Femenino, una iniciativa que nació como un acto en torno al Día de la Mujer para poner en valor la carrera de dos creadoras que hayan dejado huella en sus disciplinas en la provincia o fuera de ella.
Con estas distinciones, que en su primera edición recayeron en la cineasta Cecilia Bartolomé y la galerista Carmen Cazaña, "no se trata de reconocer su trabajo por ser mujeres, ni siquiera por haber desarrollado una carrera brillante, sino que lo que persigue es reconocer una trayectoria en lo que lo femenino, su condición como tal, haya supuesto un hándicap a la hora de realizar su trabajo", ha explicado la directora del IAC, Cristina Martínez.
Pirula Arderius: una pionera en el periodismo
Pilar "Pirula" Arderius Cases (Tenerife, 1940) es una histórica periodista española, reconocida como la primera mujer periodista en la provincia de Alicante, donde trabajó en el diario Información desde los años 70, cubriendo gran parte de la actualidad local durante junto al fotógrafo Perfecto Arjones. Ahijada de Salvador Dalí, ha sido una figura clave en la crónica local y crítica social, llegando a entrevistar a políticos como Adolfo Suárez o a artistas de la talla de Mick Jagger.
En 2018 el Ayuntamiento de Alicante le dedicó una calle, anteriormente llamada Felipe Berge, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Además, fue homenajeada en 2022 por la Concejalía de Igualdad como una de las doce mujeres emblemáticas de la ciudad.
Elvira Pizano: una artista revolucionaria
Por su parte, Elvira Pizano, nacida en Albacete, estudió, se formó como artista y estableció su hogar en Alicante, de donde era su familia. Su formación se ha ido desarrollando asistiendo a distintos talleres de grabado, fotografía, pintura, dibujo, caligrafía china y performance impartidos por el Centro de Arte y Experimentación Visual Eusebio Sempere, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y el Centro de Arte y Fotografía Espiral.
En los años 80, Pizano comenzó a participar en muestras colectivas, realizando su primera exposición individual en 1994 en la Galería La Anaya de Alicante. Durante estos 30 años sus obras han podido verse en una veintena de exhibiciones individuales, principalmente en la ciudad y provincia de Alicante. Instituciones como el Ayuntamiento de Alicante, el Centro de Arte Eusebio Sempere o el Museo de la Universidad de Alicante cuentan en sus fondos con obra de la artista.
