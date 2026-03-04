Avancarga: nace en Alicante un grupo con músicos de Narco, Konsumo Respeto, Camarón y Triana

Ha nacido un nuevo grupo en Alicante que reúne a varios músicos con amplio recorrido en el mundo del punk y el metal en castellano: Avancarga. Formado por integrantes que han tocado con artistas de la talla de Camarón de la Isla, Narco o Konsumo Respeto, la banda ha anunciado dos conciertos de presentación y ha mostrado sus tres primeros temas que, entre otras cosas que irán desgranando con sus futuras creaciones, dejan ver una mirada cruda al rock duro que nada tiene que ver con lo que se ha escuchado antes de cada uno de sus integrantes.

Ellos no se consideran una "superbanda" al puro estilo americano. Ese término se acuñó dentro de la industria del rock para describir la unión momentánea de músicos que, siendo famosos por separado, formaban una nueva banda juntos, con fuerte carácter comercial y mediático. Y, teniendo en cuenta esta descripción, nada parece encajar con Avancarga, la nueva banda afincada en Alicante que pretende dar un vuelco al panorama con un rock aguerrido y cañero.

"Somos una banda nueva que empieza desde cero, aunque tengamos trayectoria. La gente tiene que descubrirnos y ahora mismo somos kilómetro cero", explica Vikingo a INFORMACIÓN. El que fuera vocalista de los míticos Narco lidera ahora un proyecto que tiene la intención de dar rienda suelta a una manera única de hacer música, con canciones "que no recuerden a nuestros anteriores proyectos, sino que suenen a nosotros mismos".

Afincado en la provincia, ha unido fuerzas con el batería Blai Drummer, componente de una de las bandas más ilustres de Alicante, como fue Konsumo Respeto. El músico, que también ha formado parte de otros grupos como Ktulu, Salvador Domínguez, Def Con Dos, Carlos El Sucio (exbajista de Extremoduro), Strawberry H.C. o Ankhara, subraya que Avancarga es un proyecto que "no nace por el currículum de cada uno, sino porque estábamos cerca, nos gustó la idea y decidimos llevarla a cabo".

El núcleo de la banda se ha situado en Alicante, donde se han reunido con quien es considerado uno de los mejores bajistas del panorama nacional: J. Al Andalus. Conocido por su papel de músico, productor y masterizador, ha grabado y girado con artistas de la talla de Camarón de la Isla, Pata Negra o Triana. A su vez, desde 1992 es pieza fundamental en el sonido de Def Con Dos y ha grabado y girado junto al referente de la guitarra Salvador Domínguez.

Y para cerrar el plantel de esta banda, a las seis cuerdas contarán con el guitarrista David Sagi, curtido en bandas de metal extremo y fundador de los históricos Doc.Doc. "Todos nosotros nos hemos juntado para crear rock and roll pesado. No diríamos que es heavy ni metal puro; es una simbiosis de todo un poco. Es caña", comentan. "El disco, que ya está compuesto, tiene distintos matices dentro de esa contundencia".

Una primera prueba a fuego en directo

Con todo esto, su puesta de largo tendrá lugar en la Sala Gruta 77 de Madrid el próximo 6 de marzo, mientras que, al día siguiente, el 7 de marzo, estarán presentes en la Sala Marearock para desgranar las canciones publicadas hasta la fecha, así como otros temas que darán forma a su futuro LP, previsto para finales de verano. "El público que venga a los conciertos podrá disfrutar de 12 temas propios y alguna versión sorpresa. Será una hora larga de concierto donde la gente podrá descubrirnos desde cero", apuntan durante la entrevista.

De momento ya tienen colgadas en YouTube sus tres primeras balas: Liberación, Tiburón y R.A.T.A., donde demuestran su intensidad, y aseguran que, pese a todos los proyectos que tienen entre manos, en la actualidad Avancarga representa el 100 % de su atención desde un prisma en el que no hay egos. "Un grupo con ego tiende a explotar. Nosotros somos personas normales que disfrutamos de nuestro puesto en la banda. Todo el mundo caga por el culo y aquí no hay estrellas", apunta entre risas Vikingo.

Las entradas para su concierto del sábado en la Sala Marearock, que arrancará a las 22.30 horas, están disponibles en la página web de la sala a un precio simbólico de 10 euros más gastos de gestión. "Nuestra pretensión es pasarlo bien. Luego la aceptación del público dirá hasta dónde llegamos, pero animamos al público a que venga para que descubra una banda que no suena a Narco ni a Konsumo Respeto. Un proyecto con personalidad propia que recién arranca", finalizan.