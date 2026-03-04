Descubre a algunos artistas alicantinos que participan en la semana del arte en Madrid

ARCO ha dado el pistoletazo de salida a la semana del arte en Madrid y reunirá hasta el domingo en su 45ª edición a 211 galerías de 30 países confirmando esta feria como uno de los principales encuentros internacionales del arte contemporáneo. Pero alrededor de ARCO también se desarrollan ferias paralelas como Art MAdrid, con 21 ediciones, Just Mad, con 17 convocatorias, o Madrid Design Festival, la novena, con creadores alicantinos en todas ellas.

Uno que nunca falla en ARCO es el artista visual Daniel G. Andújar, que este año está presente en tres galerías diferentes en el recinto de Ifema, consolida una práctica que combina archivo, inteligencia artificial y crítica institucional para poner en cuestión las formas contemporáneas de poder, visibilidad y control.

Dibujos robóticos de Daniel G. Andújar que expone en ARCO con la galería 1MiraMadrid / INFORMACIÓN

El creador de Almoradí presenta en Galería T20 Paisaje del abordaje (Stoffwechsel), una instalación pictórica que parte de la fusión de un paisaje y una marina bélica del siglo XIX. La obra desmonta la aparente neutralidad del género paisajístico y lo vincula con las lógicas de conquista y comercio armado. En la galería Àngels Barcelona presenta Museum Identifier: La Geometría del Control Invisible, un dispositivo que interviene el espacio museístico mediante un código QR. Al activarlo, el visitante accede a una interfaz que simula un sistema de vigilancia biométrica. La obra invierte la lógica tradicional del museo —del sujeto que observa al objeto observado— para evidenciar la extracción de datos y la gobernanza algorítmica como nuevas formas de poder. Además, en 1MiraMadrid (galería en Madrid del alicantino Mira Bernabeu) Andújar presenta dos líneas de trabajo de dibujos robóticos recientes: Los Tres Monos Sabios y Sobre el imperio y sus fantasmas.

"Balance de sumas y saldos", de Luisa Pastor / INFORMACIÓN

A su vez, Luisa Pastor, que ha estado presente en Zona Maco de México, participa con su galería La Cometa con dos obras de su serie nueva Balances, intentando ofrecer una relectura poética de este concepto económico, realizadas a partir de un libro mayor de economía, que agrupa todas las transacciones financieras de una empresa.

Y, por primera vez, la Fundación Mediterráneo viaja a ARCO para dar a conocer su Colección de Arte Contemporáneo, que conserva el MACA. Será la directora de la fundación, Carmen Morales, historiadora del arte y especialista en gestión del patrimonio cultural, quien intervendrá junto a responsables de otras fundaciones del sector en un encuentro organizado por la CECA. El acto será el sábado con representantes otras fundaciones, en una conversación moderada por Rosina Gómez-Baeza y Lucía Ybarra. Organizado para visibilizar el patrimonio artístico y cultural impulsado por las fundaciones vinculadas a este sector, la Colección de Arte Contemporáneo cuenta con 212 obras de 126 artistas españoles desde la Transición española hasta el año 2000, con nombres como Miquel Barceló, Antoni Tàpies, Juan Muñoz, Cristina Iglesias o Luis Gordillo.

Pintura de la serie "Iconos" de Xavi García / INFORMACIÓN

Entre Just Mad y Art Madrid

Just Mad, que se celebra en el Palacio de Neptuno, cuenta con el espacio artístico La Esfera de Monóvar por segundo año consecutivo, que acude con cinco artistas que reflejan la diversidad de su línea curatorial, tres de ellos de la provincia de Alicante: Eduardo Lastres, Leonor Hochschild y Xavi García, que combinan la pintura contemporánea, el collage y el uso de técnicas como la tinta china sobre DM. Es el caso de Lastres, que presenta una serie de obras de línea figurativa y expresionista, un dibujo de grandes dimensiones y otras cinco pinturas, mientras que Hochschild muestra su obra matérica y Xavi García lleva tres obras y varias obra gráficas de la serie Iconos, donde reinventa algunos de los personajes representativos de nuestra cultura popular como Andy Warhol, Los Ramones, Oasis o Los Beatles.

Obra de Eduardo Lastres, que presenta en Just Mad / INFORMACIÓN

También en Just Mad se verá la obra de Kribi Heral y Aurelio Ayela, de la mano de Space-A*, una realidad con sede entre Milán y Alicante. Heral, que centra su obra en la experimentación pictórica extendiéndola a la fotografía, la instalación y el video, muestra sus últimos trabajos sobre la asimilación que suponen los avances tecnocientíficos e imagina cómo va a ser nuestra relación ante futuro de supremacía tecnológica. Ayela, que no se alía con ningún estilo concreto, utiliza materiales reciclados le sirven para explorar aspectos que conectan con lo poético, lo táctil y simbólico de la obra artística. Aquí presenta dos obras antiguas: Distal, sobre paletas de ping pong, tapaderas desechables y tickets de turno y Doble hocico flor.

"Distal", de Aurelio Ayela / INFORMACIÓN

Por otra parte, Art Madrid, que se celebra en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles con 35 galerías de arte, incluye entre sus artistas a nombres como Juan Carlos Nadal o Miguel Bañuls, que acuden con Shivas Galería; el villenense Daniel Bum y la alicantina Alejandra Gandía-Blasco, con CLC Arte; Alejandro Pastor (Galería BAT) o Daniel Sueiras (Moret Art), entre otros.

Obra de Kribi Heral / INFORMACIÓN

Isidro Blasco, desde Carabanchel

A su vez, el artista Isidro Blasco, afincado entre Alicante, Madrid y Nueva York, participa en el Madrid Design Festival MDF y abre su estudio en Carabanchel con la partición de otros artistas. Creadores de Carabanchel Diseña se unen por primera vez en una muestra colectiva que refleja la efervescencia creativa de uno de los ecosistemas artísticos más dinámicos de Madrid, a iniciativa de Blasco de agrupar a artistas de diseño, ropa, muebles y artes decorativas "que conecta con lo que hacía mi padre [Arcadi Blasco], ese interés suyo en las artes decorativas, siempre mirando a la tradición y la manualidad". Blasco también muestra mesas y cerámicas originales en La Nave Espacial.