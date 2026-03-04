Conoce las diez obras que buscan alzarse con el Premio Azorín de Novela 2026 en Alicante

Todo preparado para conocer al sucesor de la escritora Rosario Raro en el Premio Azorín de Novela 2026. El galardón, dotado con 45.000 euros, ya sabe los diez autores (o sus seudónimos) que concurrirán en esta trigesimotercera edición, que se fallará este jueves en una gala que tendrá lugar, a partir de las 19 horas, en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA). Los títulos han sido seleccionados entre un total de 735 obras presentadas en todo el mundo, una cifra que supone un récord para este certamen.

"Siempre es una satisfacción estar aquí, en Alicante, y que el nombre de Planeta se vincule, una vez más, con esta provincia", ha expresado este miércoles el director del Área de Relaciones Institucionales del Grupo Planeta, Carlos Creuheras, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado del presidente de la Diputación Provincial, Toni Pérez, y el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro. "Después de tantas ediciones, puedo decir que me siento un poco alicantino", ha apuntado el representante de la editorial.

Bajo el lema El instante hecho palabra, esta nueva edición destaca por la presencia de tres novelas incluidas dentro del género de la novela negra o thriller, un género que alcanza un 40 % en su concurrencia a estos premios y que iguala la presencia de la novela histórica. Una tendencia literaria que refleja el cambio que está registrando el mercado editorial actual, donde un gran número de obras responden a este género: "Es lógico que un premio como este evolucione al mismo nivel que el mercado editorial, es una tendencia que se mantiene estable con la realidad", ha puesto de manifiesto Creuheras.

Juan de Dios Navarro, Toni Pérez y Carlos Crehueras, con la estatuilla del Premio Azorín / Pilar Cortés

Estas son las diez novelas que buscan alzarse con el galardón

La organización ha confirmado las diez obras finalistas de esta nueva edición del Premio Azorín de Novela con la presencia de cuatro títulos presentados bajo pseudónimo. Guido Reni (seudónimo) se presenta con la novela El camino equivocado, Saturno (seudónimo) presenta su manuscrito Ceniza que enloquece, Kris Goré (seudónimo) busca ganar el premio con El jardín de los hilos invisibles y Cemí (seudónimo) apuesta por su obra Entrebalcones.

Por su parte, los otros seis autores finalistas sí que han hecho público su nombre. Es el caso de Ismael Ahamdanech Zarco con Círculos borrosos; Juan Manuel Ruiz Salamanca con Sombras en Tierra de Olivos; Enrique Galdeano Clavería con Hermanos de estepa; Andrea Broullón Dobarro con El cuaderno del silencio roto; Henry Alfred Bugalho Ribeiro con Sonata para los bárbaros; y Silvio Mazziotti di Celso con La última carpeta.

El ganador se dará a conocer en una ceremonia en el ADDA que se podrá seguir en directo en las cuentas de YouTube y Facebook de Editorial Planeta, PlanetadeLibros y la Diputación de Alicante, así como en la red social X a través de la etiqueta #azorin2026. La deliberación correrá a cargo de un jurado compuesto por el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, que actuará como presidente, los escritores Reyes Calderón, Juan Eslava Galán y Luz Gabás, el doctor en Filología Hispánica y crítico literario Jaime Mas, el escritor y crítico literario José Ferrándiz Lozano y la directora de Editorial Planeta, Belén López. Amparo Koninckx Frasquet, secretaria general de la Diputación, actuará como secretaria sin voto.

Un aumento de originales que mantiene cifras de récord

Este premio, que organiza la Diputación de Alicante y el Grupo Planeta, ha batido por segundo año consecutivo sus registros de participantes, que en 2025 llegó a los 643 originales con autores procedentes de todo el mundo. Según ha especificado Juan de Dios Navarro, en esta edición se han presentado un total de 735 novelas, de las cuales más del 60 % no han especificado su procedencia por el uso telemático para enviar el manuscrito.

El director del Área de Relaciones Institucionales del Grupo Planeta, Carlos Creuheras, en Alicante / INFORMACIÓN

En cuanto a los datos existentes, 121 novelas inéditas provienen de España, 76 de América del Sur, 44 de América del Norte, diez del resto de Europa, cuatro de América Central y uno de Asia. "Son datos que no reflejan de manera clara la procedencia de los libros, pues hay más de la mitad sin apenas datos de procedencia", ha remarcado el diputado provincial de Cultura. Los números indican que hay cuatro novelas alicantinas entre las que han facilitado sus datos.

Toni Pérez ha destacado la “fructífera relación que une a la Diputación de Alicante con el Grupo Planeta en un recorrido de más de 30 años que lleva detrás un destacado trabajo de colaboración, entendimiento y promoción de la literatura”. Asimismo, ha subrayado que "es un compromiso absoluto, un honor y un placer llevar tantos años junto a Planeta para impulsar este prestigioso premio en el que escritores y lectores participan por igual”, remarcando así la importancia de un galardón que han ganado autores como Nativel Preciado, Fernando Delgado o Dulce Chacón.

De misterios en plena Guerra Civil a música para nazis

La nómina de finalistas del Premio Azorín de Novela 2026 dibuja este año un mapa literario que atraviesa continentes, épocas y conflictos íntimos. En Círculos borrosos, Ismael Ahamdanech Zarco sitúa en el centro a un ejecutivo financiero al borde del colapso que huye hacia la costa malagueña en busca de una pausa. Allí, el encuentro con Sara, una anciana sefardí, actúa como detonante de una transformación profunda. El diario del padre de ella, superviviente de la persecución nazi, se convierte en un espejo moral que obliga al protagonista a revisar su vida y a cuestionar el éxito que hasta entonces había perseguido.

También la memoria, teñida de culpa, vertebra El camino equivocado, firmada bajo el seudónimo de Guido Reni. Ambientada en 1987, arranca con la llegada de Martí a Roma gracias a una beca para escribir sobre Beatrice Cenci, figura trágica del Renacimiento. Sin embargo, el proyecto académico queda desplazado por la fascinación que ejerce sobre él una pareja tan magnética como excéntrica. Años después, aquel desvío vital se transformará en materia literaria, en un ajuste de cuentas con el pasado donde la escritura funciona como expiación.

La guerra civil española irrumpe con fuerza en Sombras en Tierra de Olivos, de Juan Manuel Ruiz Salamanca. El bombardeo del mercado de Cabra marca el inicio de una investigación que trasciende el estruendo de las bombas. Entre los escombros aparece el cadáver de Ana, una joven costurera cuya muerte no guarda relación directa con el ataque aéreo. La pesquisa destapa una trama de silencios y abusos en un contexto donde el miedo y la violencia se convierten en norma.

La tragedia íntima adopta tintes de thriller en Ceniza que enloquece, presentada bajo el seudónimo de Saturno. Tras la muerte de su esposa en un accidente aéreo, un abogado comienza a sospechar cuando descubre que su mejor amigo viajaba en el mismo avión y ha salido ileso. La revelación de una relación secreta entre ambos y el hallazgo de comisiones ilegales conducen la narración hacia un desenlace marcado por la traición y la fatalidad.

La identidad y la fragilidad de la memoria articulan El jardín de los hilos invisibles, de Kris Goré (seudónimo). Un médico militar retirado, aquejado de un deterioro cognitivo que borra su memoria autobiográfica, despierta un día con un libro firmado por él que no recuerda haber escrito. Con la ayuda de un joven confidente, se adentra en la reconstrucción de un pasado donde la frontera entre realidad y ficción se difumina, planteando una reflexión sobre quiénes somos cuando nuestros recuerdos se desvanecen.

El pulso épico llega con Hermanos de estepa, de Enrique Galdeano Clavería, que traslada al lector a la Mongolia medieval. En la estepa, el joven Alaq lidera una ofensiva contra los tártaros, impulsado por el odio y la ambición, mientras dirige el asalto a la ciudad de Eji Nai. Paralelamente, el esclavo Jai lucha por huir junto a Yisui y recuperar la libertad. La novela contrapone así la sed de venganza con el anhelo de emancipación.

La Europa convulsa de entreguerras es el escenario de Sonata para los bárbaros, de Henry Alfred Bugalho Ribeiro. En 1938, un joven brasileño llega a París decidido a convertirse en pianista, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial frustra sus aspiraciones. Para sobrevivir en la ciudad ocupada, acepta tocar para oficiales nazis, una decisión que lo convertirá en músico del régimen y marcará de forma irreversible su destino.

En Entrebalcones, firmada por Cemí como seudónimo, el foco se desplaza a la Cuba contemporánea. Dos viudos comienzan a hablarse desde sus respectivos balcones y, poco a poco, construyen una relación que les devuelve la ilusión. Sin embargo, la oposición de sus hijos, interesados en controlar sus bienes, somete ese amor tardío a una prueba que enfrenta afectos y ambiciones.

El peso del pasado vuelve a imponerse en El cuaderno del silencio roto, de Andrea Broullón Dobarro. En el año 2000, Antía regresa a su aldea natal para cuidar de su madre y descubre en una casa heredada los restos óseos de una niña junto a un cuaderno que la conduce a un orfanato de 1940. La investigación desvela un sistema deshumanizado y una red de abusos silenciados que atraviesan generaciones.

Cierra la lista La última carpeta, de Silvio Mazziotti di Celso, donde una restauradora, tras la muerte de su madre, viaja a Valencia y halla un archivo oculto que la lleva a indagar en un episodio de la transición española. La búsqueda de la verdad no solo destapa secretos oscuros, sino que la obliga a confrontar la memoria familiar y las zonas de sombra de un periodo decisivo de la historia reciente.