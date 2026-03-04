El escritor iraquí Abdul Hadi Sadoun presenta sus obras más recientes en la Universidad de Alicante

El escritor e hispanista iraquí Abdul Hadi Sadoun será el protagonista el próximo jueves, 5 de marzo, a las 12 horas, de un encuentro literario que, organizado por el grado de Estudios Árabes e Islámico, tendrá lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras (edificio III) de la Universidad de Alicante.

Durante la sesión se presentarán las obras En el jardín del harén (2026), Informe sobre el robo (2025) e Hijos de las Mil y una Noches. Antología del cuento iraquí moderno (1980-2020) (2026), esta última traducida junto a la también participante en el acto Noemí Fierro. La presentación correrá a cargo del catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante, Luis F. Bernabé Pons, quien conversará con el autor y con la traductora en un diálogo centrado en la literatura iraquí contemporánea y los procesos de traducción.

Nacido en Bagdad en 1968, Sadoun es actualmente profesor de Lengua y Literatura árabes en la Universidad Complutense de Madrid. Autor de una extensa producción tanto en árabe como en castellano, ha consolidado una trayectoria singular en el ámbito de las letras hispanoárabes. Entre sus publicaciones más recientes destacan también Siempre Todavía (2010), Campos del extraño (2011), Memorias de un perro iraquí (2016), Todos escriben sobre el amor menos tú (2018), Sencillo equilibrio (2022), País portátil (2023) y Diván Trasmoz (2024)

Como editor, ha impulsado antologías fundamentales para la difusión de la poesía iraquí en lengua española, entre ellas La Maldición de Gilgamesh. Antología de poesía iraquí contemporánea (2004), A las orillas del Tigris (2005), Otros mesopotámicos raros (2009) y No son versos lo que escribo: Breve antología del canto popular de la mujer iraquí (2018). También ha coordinado Las Muallaqat para millenials. Casidas árabes preislámicas (2022) y ha publicado ensayos como El canto y la herida: Aproximación a la poesía popular de la mujer iraquí (2020) y Compañeras de Enheduana: Poetas árabes clásicas (2021).

Su labor como traductor del español al árabe supera los cuarenta títulos de autores como Cervantes, Antonio Machado, Lorca, Borges, Alberti, Bécquer o Javier Marías. A lo largo de su carrera ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos la II Beca de creación Antonio Machado (Fundación Antonio Machado, Soria, 2009), la distinción de Huésped distinguido de la ciudad de Salamanca (2016), la IX Distinción Poetas de otros mundos (2016) y el Premio Estandarte 2024 al mejor libro poético del año por Diván Trasmoz.