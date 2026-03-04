La Fundación Mediterráneo participa en ARCO por primera vez

212 obras de 126 artistas españoles desde la época de la Transición española hasta el año 2000. Estas son las credenciales de la Fundación Mediterráneo de Alicante, que presentará por primera vez su Colección de Arte Contemporáneo en la feria internacional de arte contemporáneo más importante del país, ARCO. La participación se enmarca en el encuentro Colecciones que trascienden. Un siglo de cultura y compromiso de entidades y fundaciones CECA, organizado para visibilizar el patrimonio artístico y cultural impulsado por las fundaciones vinculadas a este sector.

Por parte de la Fundación Mediterráneo participará su directora, Carmen Morales, historiadora del arte y especialista en gestión del patrimonio cultural, quien intervendrá junto a responsables de otras fundaciones del sector en un encuentro organizado por la CECA. El acto tendrá lugar el 7 de marzo a las 12.15 horas en la Sala 45 del Pabellón 9 de ARCOmadrid, y reunirá a representantes de Fundación "la Caixa", Fundación Mediterráneo, FUNDOS, ABANCA y Fundación Ibercaja, en una conversación moderada por Rosina Gómez-Baeza y Lucía Ybarra.

La Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Mediterráneo, conservada en el MACA, constituye uno de los conjuntos más coherentes dedicados al arte español desde la Transición democrática hasta comienzos del siglo XXI, reuniendo obras de algunos de los artistas fundamentales de este periodo. Integrada por más de doscientas piezas de 125 creadores, la colección ofrece un recorrido por más de cuatro décadas de transformación estética y cultural en España a través de lenguajes como la pintura, la escultura, la fotografía, la instalación o el videoarte.

Obras de la colección en el MACA / Pilar Cortés

El presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, ha destacado que la participación en ARCO "supone una oportunidad especialmente significativa para presentar por primera vez a nivel nacional una colección construida con rigor y vocación pública, que refleja uno de los periodos más fértiles y decisivos del arte español contemporáneo". Sus obras han formado parte de numerosas exposiciones en instituciones de referencia del panorama artístico español, consolidando su valor como patrimonio cultural y como testimonio de la evolución del arte en las últimas décadas.

La Colección

La Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Mediterráneo se inició en 2002 con el objetivo de reunir un conjunto representativo del arte español desde la Transición democrática hasta comienzos del siglo XXI. Concebida como un proyecto estructurado y coherente, la colección fue configurándose a lo largo de más de una década mediante un proceso de adquisiciones guiado por criterios historiográficos y artísticos, con la voluntad de reflejar uno de los periodos más intensos y transformadores de la creación contemporánea en España.

Para su desarrollo se constituyó una Comisión Asesora integrada por destacados especialistas del ámbito del arte contemporáneo, entre ellos el historiador del arte Tomás Llorens, el filósofo Francisco Jarauta, el historiador del arte Román de la Calle o el museólogo Manuel Borja-Villel, entre otros expertos. Las labores de comisariado fueron asumidas por Juan Bautista Peiró y Vicente Ros.

El resultado es una colección integrada por más de doscientas obras de 125 artistas, que reúne algunas de las figuras más relevantes del arte español contemporáneo, como Miquel Barceló, Antoni Tàpies, Juan Muñoz, Cristina Iglesias o Luis Gordillo. Actualmente la colección se encuentra depositada en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, donde puede visitarse una selección permanente de sus obras y desde donde participa regularmente en exposiciones y proyectos expositivos en distintas instituciones españolas.