INFotoperiodistas ALC 25 viaja a la Universidad de Alicante
La muestra, que reúne las mejores imágenes de los fotorreporteros de INFORMACIÓN, visita por primera vez la comunidad universitaria con 43 fotografías
La exposición INFotoperiodistas ALC 25, que reúne algunas de las mejores imágenes de los fotorreporteros de INFORMACIÓN realizadas durante el pasado año, viaja a la Universidad de Alicante y se inaugura este jueves 5 de marzo, a las 12.30 horas, en la Sala Aifos, ubicada en el Edificio C de la Facultad de Filosofía y Letras. La muestra llega al campus tras su clausura en la Casa de Cultura de Calp, dentro de su recorrido itinerante por distintas localidades de la provincia.
El acto contará con la presencia de Remedios Navarro Mondéjar, responsable de la Coordinación Museística del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante; Matías Pérez Such, presidente de la Fundación Frax, entidad que auspicia la exposición; y Rafa Arjones, jefe de Fotografía del diario INFORMACIÓN y comisario de la muestra, en la que participa junto a Pilar Cortés, Alex Domínguez, Juani Ruz, Jose Navarro, Áxel Álvarez, Héctor Fuentes y Matías Segarra.
Debido a las dimensiones de la sala, la exposición se presenta en esta ocasión con 43 imágenes, una selección reducida respecto a las 50 fotografías que integran habitualmente la muestra. Las imágenes recogen algunos de los acontecimientos más relevantes del último año en la provincia de Alicante, así como escenas de fuerte contenido social captadas por los fotoperiodistas del diario.
Visitas
La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, hasta el 27 de marzo.
De estreno en el campus universitario
Es la primera vez que INFotoperiodistas se presenta en el entorno universitario. El comisario de la muestra, Rafa Arjones, destaca la importancia de que el fotoperiodismo local tenga presencia en la comunidad universitaria. "Vivimos en una sociedad de gran consumo de imágenes, especialmente entre los más jóvenes, y es fundamental que comprendan que la fotografía no solo documenta la realidad, sino que también puede servir como herramienta de denuncia social y para remover conciencias", señala.
