"Mujeres Mediterráneas" culmina su ciclo en El Campello

La serie documental Mujeres mediterráneas, de cinco capítulos, ha concluido después de cinco años de trabajo con la proyección pública del último de ellos el pasado lunes en la Biblioteca Municipal de El Campello y el día después en Casa Mediterráneo, tras un largo recorrido por las dos orillas del Mare Nostrum para contactar con mujeres de diversos países, conocer sus inquietudes, aspiraciones y preocupaciones, su lucha y sus vidas.

El trabajo, dirigido por la periodista Sonia Marco y financiado por la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de El Campello y Casa Mediterráneo, ha consistido en una serie de entrevistas y encuentros con mujeres de distintas trayectorias vitales que reflejara el importante flujo migratorio entre las orilla norte y sur del Mediterráneo.

Tras hacer escalas en Turquía, El Líbano, Túnez y Croacia, Mujeres Mediterráneas cerró el proyecto con mujeres de Francia, Italia y España. Un enriquecedor viaje que, según señaló Sonia Marco, "espero haya servido para conocernos y entendernos más y mejor, descubriendo nuevas perspectivas de esta sociedad en la que vivimos tan ecléctica, diversa y apasionante como es la mediterránea".

Los cinco capítulos sus sustentan en testimonios de diferentes mujeres, que muestran cómo viven en las sociedades en las que habitan, señalando similitudes y diferencias que ayudan a tender puentes de conocimiento mutuo.

Último capítulo

La presentación del capítulo dedicado a Europa contó con la participación de Marco y dos de las protagonistas: la abogada Consuelo Abril y la bióloga Josabel Belliure.Los espectadores visionaron el documental en versión original en castellano, francés e italiano, con subtítulos en castellano.

La ciudad portuaria de Marsella, la capital italiana Roma, y las ciudades españolas de Alicante, El Campello y Marbella son los escenarios y paradas de esta propuesta audiovisual que permite al espectador adentrarse en las distintas sociedades europeas a través de sus mujeres, sociedades que han atravesado distintas etapas y tiempos hasta llegar al actual paraguas que comparten: la Unión Europea.

Mujeres Mediterráneas, Europa: Francia, Italia, España tiene protagonistas con nombres y apellidos: Isabelle Grass, profesora de la UPOP y experta en la figura de Simone De Beuvoir; Lolita Ponce, violinista; Anaïs Levha, abogada; Mari Carmen Pérez, bióloga genetista; Maria Serena Sapegno, profesora de literatura de la Sapienza; Josabel Belliure, bióloga profesora de ecología en la Universidad de Alcalá; Blanca Moreno-Dodson, economista ex-asesora del Banco Mundial; y Consuelo Abril, abogada especializada en igualdad.

Del blanco y negro a la esperanza

El coloquio posterior en El Campello estuvo cargado de frases que, a modo de sentencia, resumen la trayectoria de España en el último medio siglo.

"Hemos pasado de un país en blanco y negro con respecto a los derechos de las mujeres, a un escenario de esperanza frente al que no debemos bajar la guardia", dijo Consuelo Abril. Josabel Belliure remarcó que el mundo científico está hoy plagado de mujeres, pero no era así cuando ella cruzó por vez primera puerta de entrada de la facultad. Ambas son ejemplos de la evolución de la sociedad española, y conscientes de que no son muy diferentes a las mujeres de la orilla sur del Mediterráneo. "Tenemos muchas preocupaciones en común", apuntaron.

Con el proyecto finalizado, Sonia Marco reflexionó sobre el resultado: "Ha sido muy emocionante haber podido terminar este proyecto que inicié hace cinco años con mucha ilusión y que me ha ayudado a crecer como persona y como mujer. El testimonio y ejemplo de las protagonistas que han participado ha sido, capítulo a capítulo, la inspiración y energía para ir avanzando en este viaje increíble de conocimiento mutuo", tras agradecer el apoyo institucional, "que ha sido fundamental para que Mujeres Mediterráneas haya vuelto al puerto desde el que partió: El Campello".

En la proyección estuvieron presentes, el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer; la concejala de Turismo, Marisa Navarro, y los también ediles Maricarmen Alemañ y Pedro Mario Pardo. Navarro presentó el acto y su mensaje fue claro: "Conocer al otro, escucharlo y comprenderlo, es el primer paso para construir un futuro compartido, y Mujeres Mediterráneas nos invita precisamente a eso: a descubrir que, pese a nuestras diferencias, compartimos un mismo mar, una historia común y, sobre todo, un mismo deseo de progreso y con vivencia", señaló.